柯文哲稱邦交國「歸零」也沒關係　台官方：恐傷及友邦情感

近年來，台灣邦交國驟減，目前僅剩13個。民眾黨總統候選人柯文哲表示，邦交國數字是迷思，即使到「0」也沒關係，引發爭議。台灣外交部門周四（28日）對此回應道，友邦長年在國際場域上為台灣仗義執言，柯的發言恐傷及友邦的情感。



柯文哲接受Podcast節目專訪時被問到若當選總統，如何鞏固邦交國的問題。他回應道，邦交國是迷思，而被追問即使「歸零」都沒關係時，他表示，自己不在意邦交國數量，而是比較注重實質，畢竟台灣跟日本、美國也沒有邦交，但是關係不錯。

相比數量，柯文哲指自己比較注重實質，畢竟台灣跟美國等非邦交國也關係不錯。圖為2022年8月3日，時任美國眾議院議長佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

上述表態引發爭議，台外交部發言人劉永健對此表示，龔固邦交國與發展非邦交國的實質關係並不衝突，當局也沒有孰輕孰重的選擇，而是兼顧邦交，同時發展與理念相近國家的實質關係。劉強調，友邦長年協助台灣參與國際組織，在國際場域上為台灣仗義執言，對台灣非常重要，柯文哲的發言恐傷及友邦的情感，也可能引起友邦的誤解，相信也非台灣民眾所樂見。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳亦就事件表示，蔡英文上台後，不管是邦交國、非邦交國或是經貿外交，都採取全方位的外交戰略。政府沒有忽略過任何邦交國、非邦交國或是經貿外交上應該要處理的戰略，柯文哲這樣說，未免太小看在第一線努力流血流汗的外交戰士。