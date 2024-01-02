40多歲女染疫「發病3天亡」　台官方警告：新冠春節後將贏新高峰

台灣新冠疫情併發症、死亡個案雙創新高，台灣官方更預測，預期春節後又有一波高峰。據台灣疾病管制署1月2日公布最新疫情監測，新冠併發症上周增360例，創4個月（19周）新高，死亡增38例，創10周以來新高，其中有一個死亡個案，年僅40多歲女性僅三天過世。



台疾病管制署防疫醫師林稜說明，該個案是一名南部40多歲女性，12月下旬呼吸困難、咳嗽、喉嚨痛就醫，快篩新冠陽性，胸部Ｘ光肺炎，收治加護病房給予抗病毒藥物治療，但病況持續惡化，仍於住院第三天因為併發敗血性休克過世。林稜指出，該女性本身有糖尿病、高血壓、腦中風等慢性病史，沒有接種XBB疫苗。

內地11月發現本土新冠變種JN.1變異株，近日，當局表示，受JN.1持續輸入、農曆新年前後人群流動等因素影響，JN.1可能發展成為內地新冠病毒優勢流行毒株，助推疫情上升。

新冠變異株JN.1近日多國流行，甚至不排除成為中國主流株。台灣疾管署發言人羅一鈞今天說，台灣最早在10月20日自日本境外移入，本土目前僅零星檢出，主流仍為屬於XBB的EG.5。

台灣疾管署發言人羅一鈞。（中央流行疫情指揮中心）

羅一鈞表示，本土JN.1近四周佔比升至14%，JN.1增加速度相對慢，占比增至14%，成為主流株的時間會延後到春節前。

至於疫情整體，目前預期新冠1月中下旬達高峰，推估單日染疫者會達到1.8萬到2萬人，此外，因為春節出國、返鄉等活動人潮，加上JN.1成為主流，預期春節後又有一波高峰，會出現雙高峰。