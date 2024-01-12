台灣大選｜01直擊選前之夜　藍綠白陣營最後衝刺

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】台灣大選選前之夜，藍綠白陣營把握最後機會拉票。國民黨候選人侯友宜、民進黨候選人賴清德將於新北市舉行造勢晚會；民眾黨候選人柯文哲則選擇在其政治本命區台北市舉辦造勢晚會。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

侯友宜今（12日）早在台中車掃拉票，晚間19時30分在板橋第一運動場舉辦「贏回中華民國 選前之夜」，屆時他與副手趙少康，前高雄市長韓國瑜、台大前校長管中閔、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及雙北區域立委候選人、不分區立委候選人都將與會。

據了解，國民黨將號召5萬人到場，估計最終至少10萬人到場壯聲勢。

賴清德今天在新北、台北車隊拉票，傍晚先赴台南參加造勢晚會，結束後再趕回新北板橋第二運動場出席造勢活動，副手蕭美琴，蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌，新北市12選區的立委候選人將會到場。

賴清德競選總部晚間表示，台南與新北兩地造勢晚會現場，截至晚間7點皆已湧入五萬名支持者。

柯文哲與副手吳欣盈今天上午舉行了國際記者會，向外國媒體講述執政政見，隨後回到台北掃街拉票，晚上7點在台總統府前凱達格蘭大道舉辦選前之夜造勢活動。主辦單位約於晚7點10分宣布現場人數已超過20萬。

據了解，柯文哲將公布寫給台灣人民的一封信，喊話選民希望選出台灣未來什麼模樣的總統，重申這場選舉是公民運動，有機會一起下架藍綠。