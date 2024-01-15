台灣宣布與太平洋島國瑙鲁斷交　批大陸利用經濟援助誘使轉向

2024台灣總統大選結束後第二日，太平洋島國瑙鲁（Nauru）15日（周一）稍早宣布與台灣斷交，與北京建交。台灣政府隨後同樣表示與瑙鲁斷交，全面停止雙邊合作、撤離大使館及技術人員。



台灣的邦交國減至12國，瑙鲁則是蔡英文2016年上任至今第10個斷交的邦交國。



台灣政府宣布與瑙鲁斷交，全面停止雙邊合作、撤離大使館及技術人員。（影片截圖）

台灣方面表示，2023年就掌握情報，中國大陸積極接觸瑙鲁政要，利用經濟援助，誘使該國外交轉向。

台灣方面更稱，瑙鲁就巨額財政缺口、舉辦運動會經費、澳洲在當地銀行關閉理由等，向台灣索取巨額經濟援助，並跟中國大陸的援助比價。台灣方面沒有透露瑙鲁要求的確實金額，只稱該金額遠超台灣一般援助邦交國的金額。

圖為太平洋島國瑙鲁的地理位置（紅點位置）（Google地圖）

瑙鲁與台灣兩度斷交

瑙鲁政府在聲明中指出，將根據聯合國第2758號決議的規定，轉向一個中國原則，承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，並尋求與中國恢復全面外交關係。這代表諾魯將不再承認台灣為一個獨立國家，而是中國領土不可分割的一部份，自即日起斷絕與台灣外交關係，不再與台灣發展任何官方關係與往來。

瑙鲁與台灣的外交關係始於1980年5月，之後在2002年7月曾與台斷交，轉而與北京建交，直到2005年，兩地又恢復大使級外交關係。

諾魯為位於南太平洋密克羅尼西亞群島的島國，是世界上最小的島國和共和國，也是世界上第三小的國家，僅大於摩納哥及梵蒂岡。諾魯主要仰賴磷礦出口，在磷礦逐漸枯竭情況下，仰賴外援如澳洲、台灣、紐西蘭、日本、印度、美國、歐盟、阿聯酋、俄國等。

根據台灣經濟部資料，2021年台灣對諾魯出口1538萬美元，台灣主要輸出項目為石油、二極體、電晶體及類似半導體、配電板、水、電線變壓器、金屬製品、機械。

蔡英文任內斷交第10國

瑙鲁是蔡英文2016年上任至今第10個斷交的邦交國。在瑙鲁宣布斷交後，台灣的邦交國剩餘12個。

這12個邦交國包括中美洲2國（貝里斯、瓜地馬拉）、加勒比海4國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）和太平洋3國（馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯），以及南美洲1國（巴拉圭）、非洲1國（斯威士蘭，又譯史瓦帝尼）、歐洲1國（梵蒂岡）。