前央視記者王志安上節目嘲笑傷殘人士　台移民署：5年不得入境

台灣知名Talkshow「賀瓏夜夜秀」日前邀請央視前調查記者王志安上節目，王志安評論稱台灣的選舉就像是場「秀」，提到把殘疾人士推上台，做出顫抖的樣子喊「支持民進黨」，還把「把殘疾人推上去煽情」，被認為是影射民進黨不分區立委名單中的罕病律師陳俊翰，民進黨對王志安展開砲轟，網絡輿論也不斷發酵。



王志安歧視傷殘人士的言論引發外界熱議。也有網民質疑，他以「第三地陸籍人士」方式申請來台觀光，卻在台從事採訪報導，又參加節目錄影，可能違反了相關規定。台灣移民署1月24日確認王志安已違法，將註銷其入出境許可證，並管制5年不予許可來台觀光。



「賀瓏夜夜秀」已經剪輯掉王志安嘲笑傷殘人士的片段，並強調不代表節目立場：

據了解，王志安過去擔任調查記者時採訪風格犀利，2019年遭中國大陸全網封殺，微博帳號被封。2020年他選擇旅居日本，並新開推特帳號、YouTube頻道，主要評論中國大陸時政、社會議題與人物專訪。

王志安上「賀瓏夜夜秀」評論台灣大選，說感覺不像政治競選舞台，反而是演唱會現場，有歌星、有鋪墊，他也批評台灣選舉花費太多錢。

央視前調查記者王志安。（影片截圖）

他提到，台灣大選「還有把殘疾人推上去煽情」，王志安還模仿傷殘人士喊「要支持民進黨、搶救王義川」，主持人及台下觀眾笑聲不斷，這個節目片段也引發民進黨不滿，砲轟王志安歧視。

據了解，陸委會跟台灣移民署聯繫，確認王志安持觀光簽證來台卻上節目「工作」，已違反相關法規，將依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條，「現（曾）來台從事觀光活動，有脫團或行方不明之情事」，撤銷或廢止其許可，並註銷其入出境許可證，另外管制5年不予許可來台觀光。

患有罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症」的陳俊翰，被譽為台版「非常律師」。圖為陳俊翰（左）2014年獲律師執照返台 。（資料照／罕病基金會提供）

對此王志安在1月23日晚間發文回應民進黨，稱「笑死了，真正消費殘障人士是民進黨的造勢手段，不是我。如果真重視殘障人士，為何把陳俊翰名列不分區第16名？而不是列入安全名單？把殘障人士當競選工具，弄到造勢晚會，又是音樂又是煽情，這叫重視殘障人士？這叫作秀好嗎？」

王志安更表示，如果陳律師感覺被冒犯，願意當面給他道歉，「但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾，我們會繼續邀請民進黨發言人同時接受我們的採訪」。

王志安更批民進黨惡劣，對一個綜藝節目的言論斷章取義施以壓力，「哪有一點民主政黨虛懷若谷的樣子？說民進黨是綠共，看來確實有一點道理」。

王志安對民進黨發言人喊話，「不要仗著執政地位對節目組施壓，嚇得夜夜秀馬上出來道歉，畢竟我被封殺了還是去台灣，可夜夜秀要是被封殺了，他們可是哪裡也去不了了」。