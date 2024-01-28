民進黨嘉義市議員遭惡煞持棍毆打：逼下跪喊對不起同黨立委王美惠

台灣民進黨籍嘉義市議員林煒軒今日（28日）上午與助理開車出門時，突遭人從後方追撞，並用辣椒水及伸縮棍毆打成傷。



林煒軒稱，對方當時還逼他下跪喊「我對不起王美惠」（民進黨籍嘉義市立法委員王美惠），並要求他不能提告，因此懷疑這不是單純車禍糾紛，而是政治恩怨，他懷疑與2022年嘉義市議員選舉糾紛有關。



林煒軒稱，今早和助理一起開車出門，就發覺後方有一輛車在尾隨他們，後來那輛車在後方試圖超車攔截，最後更直接追撞。

林煒軒稱，他和助理下車後，一名男子突然朝他助理噴辣椒水，另一人則持伸縮棍不斷追打他，還逼他下跪喊「我對不起王美惠」，並威脅他不准提告。他在車禍發生當下馬上報警，警方獲報到場後，立刻將吳姓、楊姓2名男子以現行犯拘捕，2名男子初步供稱是因行車糾紛才動手，詳細肇事原因仍待調查釐清。

林煒軒傷勢主要集中在四肢紅腫挫傷，助理則因眼部遭辣椒水攻擊而相當不舒服。林煒軒表示，幾天前就有人警告過他，有人要以車禍事故對他動手，如今遭人毆打，他才意識到這可能不是單純車禍糾紛，懷疑與政治恩怨有關，並指控事後有人打電話向警方施壓。

民進黨籍嘉義市立法委員王美惠。（王美惠FB）

王美惠：與事件完全沒關係

王美惠立委競總總幹事極力否認王美惠有捲入此次紛爭，表示王美惠跟這件事完全沒關係，「王美惠已經高票當選，怎麼會扯上這種關係」，希望警方盡快查清真相。

王美惠又發聲明稱，針對議員指出此事是因為1年前議員的選舉（2022年嘉義市議員選舉）糾紛而造成，她實在不了解1年多前的糾紛，希望每一個人都能遵守民主法治，更不容許用任何造謠抹黑的言論，來製造對立分化社會。