兩日旅客共攜2501萬日圓離台遭扣押　若無洗黑錢僅可各領回147萬

台媒報道，台灣松山機場1月初查獲2名同航班日籍旅客，分別攜帶1000萬、1501萬日圓（分別折合約53萬港幣及80萬港幣）出境前往日本，因未向海關申報而遭暫時全數扣押，還被移送調查是否涉及洗黑錢。若後續查無洗黑錢，則僅可各自領回約147萬日圓（等值1萬美元）。



台灣松山機場1月初查獲2名同航班日籍旅客，分別攜帶1000萬、1501萬日圓出境前往日本，因未向海關申報而遭暫時全數扣押。（《聯合報》）

台灣財政部關務署副署長陳世鋒30日在例行記者會表示，旅客出入台灣邊境攜帶外幣、有價證券超過等值1萬美元，或人民幣逾2萬元、新台幣逾10萬元，出入境時均應主動向海關誠實申報，以免因違反規定受罰，影響假期出遊心情。

陳世鋒指出，今年1月3日台灣海關在松山機場查獲2名同班機的日籍旅客，分別攜帶1000萬日圓及1501萬日圓出境前往日本，因未向海關申報，涉及違反洗錢防制法規定；上述未申報的日圓已暫時全數扣押。

陳世鋒表示，根據當事2名日籍旅客陳述，離境所攜日圓是赴台期間台灣朋友的還錢款項，他們誤解只要向移民署申報即可，導致沒有向海關申報。

陳世鋒稱，目前案件尚在調查中，2名旅客關係也待釐清，如果後續查無洗黑錢，2人可各自領回約147萬日圓（等值1萬美元），其餘沒收。