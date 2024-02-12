三上悠亞農曆新年前台灣旅遊　一危機行為涉違法　可罰款五萬台幣

退出AV產業後的昔日天后三上悠亞，農曆新年前發布了赴台灣旅遊的圖文，包括在十份放天燈、逛老街、走吊橋等的照片，雖然許多粉絲直呼：「可惜沒能巧遇。」卻因為她在照片中坐在鐵軌、或是站在鐵軌等的動作，恐有觸法之虞，依照台灣《鐵路法》第57條第2項的規定「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」，可處新台幣1萬元以上，5萬元（折合港幣13000元）以下罰鍰。



自從疫情趨緩、開放旅遊之後，台灣人前往日本旅遊的數量遠多過日本人赴台觀光，以三上優雅的高知名度與對粉絲的號召力，赴台旅遊並發布在社交網站上，對於推廣台灣觀光應有正面幫助，照片上看來她也相當悠閒、自在，只可惜新北市平溪一帶雖是放天燈的勝地，卻也真的會有火車經過，為了遊客的安全，才會有這些規定，並且還設有告示牌，寫明「禁止行人通行」，只是大部分遊客對規定沒有詳細的了解，時不時都會有一些可能觸法的舉動。

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