美台簽署備忘錄　探索國際發展合作機會

台灣駐美代表俞大㵢23日與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同簽署《美台國際發展合作備忘錄》，支持在健康照護、婦女賦權、資通訊、農業、氣候、能源等領域探索合作機會。



俞大㵢在致詞時表示，台外交部下屬法人機構國際合作發展基金會與美國國際開發金融公司（DFC）同致力在發展中國家推動高品質發展計劃，盼未來透過備忘錄，深化雙方在國際發展援助領域合作，並進一步強化雙方私營部門參與。台灣將持續秉持民主、自由及尊重人權的共享價值，持續與美國及理念相近國家合作。

台灣駐美代表俞大㵢（左）與美國在台協會執行理事藍鶯（右）簽署《美台國際發展合作備忘錄》。（台灣駐美代表處提供）

DFC幕僚長瑞伊（Jane Rhee）則透過新聞稿表示，DFC期待透過這份備忘錄的簽署加強與台灣的合作夥伴關係。這項備忘錄將使美台利用各自的工具、資源與能力共同合作，在全球範圍內推動私營部門主導的機會。

《美台國際發展合作備忘錄》將為美台提供平台，以促進私營部門投資機會，促進共同戰略目標並滿足不斷增長的需求，特別是在印太與西半球區域。這項備忘錄將支持在健康照護、婦女賦權、資通訊、農業、氣候、能源、中小企業及基礎建設等領域加強合作。

DFC為美國聯邦政府的開發金融機構，2019年合併美國海外私人投資公司（OPIC）及美國際開發總署（USAID）發展信貸管理局（DCA）所成立，主要提供借貸、保證、直接資本投資及保險予參與發展援助計劃的私部門。