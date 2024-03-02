台灣近50旅行團昨赴大陸觀光　業界盼官方解除禁令

周五（1日）是台灣旅行社恢復組團赴大陸遊的第一天，全天有近50個赴陸旅行團出發，四川九寨溝、湖南張家界、廣西桂林等成熱門目的地。不少搶得首日團的遊客表示十分幸運並期待，業者則呼籲政府因應民眾出遊熱情，盡快解除6月後禁止出團的行政命令。



報道指，台灣政府承諾自3月起解除赴大陸旅遊的禁團令，惟2月7日下午，當局突然宣布，原定農曆新年後開放台灣民眾赴大陸團隊旅遊規劃不再進行，業者即日起停止招攬赴大陸的旅行團，6月1日後不能再出團赴大陸。

而周五一早，桃園機場陸續出現赴陸旅行團的身影，遊客甕小姐表示，得知禁令後，他們一度擔心無法成行，慶幸團期趕早，得以如願。她稱，大陸好玩的地方有很多，自己已經去過兩次，去年底聽說開放後就趕快報名，想到上海看看。據「可樂旅遊」介紹，目前已承接約1.1萬名遊客在3月至5月出團。至於6月後已報名的遊客，將按照其本人意願，盡量協助提前在5月底前出發。

周五一早，桃園機場陸續出現赴陸旅行團的身影。（聯合報）

台灣中華優質旅遊發展協會理事長李奇岳表示，台灣民眾前往大陸旅遊觀光的需求強勁，而對於「銀發族」和不太熟悉大陸的台灣民眾而言，報團是很好的選擇，且大陸地域廣闊，很多壯美風景在遠離城市的地方，若無旅行社提供服務就很難盡情體驗旅遊的樂趣。不過他坦言，政府突如其來的禁令讓業界措手不及，對消費者而言亦毫無益處。

台灣旅行商業同業公會總會理事長蕭博仁則表示，近期正陸續拜會立法院各大黨團，希望可以通過協商，讓政府收回禁令，且不排除組織遊行抗議。