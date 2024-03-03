台灣總統府憲兵執勤時自戕　台媒曝光現場畫面：面朝下倒地

台灣總統府3月1日晚間傳出槍響，被指為一名21歲的古姓憲兵在執勤時，於門口當著同仁的面，朝頭部開槍自戕身亡。

據台灣《今周刊》報道，當日晚間該媒體記者正好行經總統府圍牆時，聽到槍聲響起便立刻往牆內看，看到當時穿着憲兵制服的人員面朝下倒在地上。

據悉，待消防人員獲報到場時，發現其頭部有明顯創傷、倒臥血泊已無生命跡象，緊急送醫搶救後宣告不治，詳情仍待調查釐清。



據報道，槍響後兩輛救護車於21時40分許抵達，到場直接進行CPR急救，多名憲兵與安全人員在總統府內外奔波。晚上22點19分左右，兩台救護車離開總統府，後面還有跟着不明單位的勤務車。

台灣憲兵指揮部在晚間23點證實，「憲兵211營」古姓上兵，於21時36分時許執勤衛哨時，持槍自我傷害，轉送中山馬偕醫院急救中，經搶救後於22時25分宣告死亡。

台灣憲兵指揮部發言人政戰主任唐明德表示，對此不幸事件深表遺憾與不捨，單位已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因；同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以杜類案。

綜合台媒報道，古姓憲兵是台灣苗栗銅鑼人，於去年2月開始服役，4月才轉調憲兵211營，不到一年就發生憾事。其父親、兄弟於3月2日前往台北配合相驗。3月2日上午11時40分相驗完畢，認定死者舉槍頭部中彈，死因為輕生，家屬表示無意見，遺體發還家屬，但自戕動機仍有待釐清。