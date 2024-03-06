陸委會：若北京釋出善意　不排除提早調整禁團令

台灣陸委會主委邱太三今日（6日）表示，兩岸團體旅遊是基於「對等原則」推動，然而大陸方面至今仍未開放陸客團到台。而如果對岸釋出善意、兩岸氣氛良性發展，台方不排除提早進行適當調整。



邱太三表示，為釋出善意，自去年9月1日起，台灣開放第三地陸客來台觀光，截至今年2月29日，申請人次逾7.5萬人次，入境人數逾4.2萬人次；同時，去年11月交通部著手規劃於今年農曆新年前宣布恢復旅行社組團赴陸旅遊的具體內容。

然而，大陸至今未就陸客旅行團來台進行安排。據大陸文旅部去年1月20日、3月10日及8月10日公布三批試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民出境團體旅遊和「機加酒」業務的名單，共計138個國家，並公布自去年2月6日起，全面恢復大陸與港澳的團體旅遊和「機加酒」業務經營活動，但在相關的公告中，台灣均未納入開放名單。

邱太三指，大陸前又片面宣布改變M503等航路運行方式等，考量整體情勢不利台灣的利益。另一方面，「反間諜法」造成台灣民眾赴陸人身安全風險增加，卻無有效機制可處理等因素，故此交通部今年2月7日對外宣布，原規劃自3月1日起恢復台灣旅行業組團赴陸旅遊的作業暫難執行。

邱太三強調，台灣歡迎兩岸對等開放觀光。

他強調，台灣歡迎兩岸對等開放觀光，而非單方面解禁。就兩岸團體旅遊的後續推動，若大陸願釋出善意，兩岸氣氛良性發展，台灣不排除提早進行適當調整。他又指，官方將依循序漸進、對等開放的原則，確保兩岸觀光交流有序開展，期待雙方共同努力、減少阻礙、創造條件。

台灣政府承諾自3月起解除赴大陸旅遊的禁團令，惟2月7日下午，當局突然宣布，原定農曆新年後開放台灣民眾赴大陸團隊旅遊規劃不再進行，業者即日起停止招攬赴大陸的旅行團，6月1日後不能再出團赴大陸。