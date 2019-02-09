健康飲食已成生活態度，近十年八年歐美又有「淨食」（clean eating）派系異軍突起。在社交媒體Instagram搜尋列打上主題標籤（hashtag）#eatclean和#cleaneating，分別可搜到大約5,590萬和4,270萬則貼文，eat clean網紅作家的followers可多達數十萬到過百萬不等。不過，現時eat clean在歐美的意義已經變質，也漸為網絡紅人所唾棄，較早時甚至有推手被判入獄。

Instagram充斥#eatclean、#cleaneating健康飲食照片。（李孫彤攝） 「淨食」（eat clean/clean eating）一詞出現，普遍認為來自2007年一本名為《The Eat Clean Diet》的飲食書，現時泛指強調天然食品，避免從加工食品攝取色素、味精、防腐劑等添加劑。在社交網絡上，eat clean貌似五花八門。加拿大註冊營養師、eat clean暢銷書作家曾欣欣則不以為然：「Eat clean其實與健康飲食沒有分別，而且根本沒有派別。只是鹼性飲食、無麩／無小麥食品、生機飲食等比較激進或極端的方法，也主張不吃加工食品，所以都自稱為eat clean而已。」

Ella Mills前年首次出版的烹飪書《Deliciously Ella》，首周就賣了32,000本，是史上最好賣的烹飪處女作，當中部分食物可從她的網店，或在倫敦開設的三間餐廳買到。（Amazon） eatclean網紅、作家崛起 純素者Ella Mills從小愛吃雪糕、朱古力、早餐穀麥、意粉等加工食物。2011年她確診姿勢性直立心搏過速症候群（POTS），又名直立不耐症（Orthostatic Intolerance），無法控制心跳率和血壓，也受胃病、頭痛、過敏、慢性疲勞等困擾。她久臥病床時開始閱讀飲食和健康生活資訊，並嘗試戒除肉類、奶製品、精製糖、麩質、加工食物，病情竟奇蹟地好轉，自此開設網誌分享「植物為本」飲食，Instagram累積過百萬粉絲。 Ella Mills也有份推廣無麩（gluten-free）飲食，名人如影星桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）也有支持，超市甚至設立無麩食品的專用貨架。麩質是常見於小麥、大麥與黑麥的蛋白質，亦是麵團得以膨脹的元素。本來只是對麩質不耐、小麥過敏人士或患乳糜瀉患者才需避之，但是在淨食潮流中卻被無數人化為減肥心法。 較為極端的鹼性飲食由微生物學者Robert O. Young帶起。他在2002年起寫作《酸鹼奇蹟》（The pH Miracle）系列書籍，銷量逾500萬本。他認為無論疾病還是細菌都是由於體內變化所造成，雖然科學證據薄弱，卻不乏信眾。Natasha Corrett是其中之一，她已著有四本鹼性烹飪書，影響Instagram逾30多萬粉絲。他們提倡戒掉紅肉、家禽、加工餅乾、可樂、咖啡、酒精、朱古力等會在體內製造酸性的食品；反之推崇以蔬果和超級食物為主的致鹼食物，如檸檬、杏仁奶、羽衣甘藍、牛油果、藜麥等。

營養師及eat clean推廣者曾欣欣不主張極端、激進飲食方法，認為少吃添加劑和均衡飲食才是真正eat clean。（林若勤攝） 營養師、廚師持保留態度 營養師素來鼓勵均衡飲食，普遍對於這些完全避免某類食物的作法有保留。曾欣欣只主張少吃添加劑，不建議劍走偏鋒：「我是素食者，但只是個人喜好。同時作為專業營養師，我知道食肉不等於不健康，我從不強迫他人食素。我的主張不是比較溫和，我會說是比較正確的飲食態度。我不認為eat clean只是一種潮流，它會一直延續下去。至於那些極端、激進的方法，太過嚴苛，一般人好難跟足。」 而英國名廚及作家Gizzi Erskine接受英國《Vogue》訪問時，就不滿淨食令飲食失去應有的享受和樂趣。她在前年出版的烹飪書也只強調新鮮和均衡，不特別採用流行的健康食材。

淨食很多時取走一部分食物，什麼無麩、無乳製品、無肉……那些菜單在我而言稱不上菜單。我最討厭椰子油，現時人人卻視為最健康的油，所有菜式都用……用椰子油煮肉醬？不了，一陣椰子味。 英國名廚及作家Gizzi Erskine

推手其身不正

Jordan Younger曾是鼓吹淨食的博客網紅，奉行以無麩、無糖、無油、植物為本的生機飲食，Instagram曾有七萬人追蹤。然而，2014年23歲的她出現脫髮、停經、因生食紅蘿蔔和番薯而皮膚浮現橙色等問題。她求助心理醫生，發現患上健康飲食癡迷症（Orthorexia）。結果她撰文轉軚，分享非全素餐單，惹來粉絲惡言要求回水。

而自覺前衛的Robert O. Young聲稱，只要改變飲食控制體內酸鹼就可預防疾病，包括癌症。2005年起他在加州營運復康中心，處方多劑價格不菲的鹼性注液，當中卻無一康復。他被揭博士學位是買回來，並於2014年被捕，被控無牌處方藥物，本年6月判囚三年。

均衡飲食才經得起科學考驗

極端的淨食方式聲勢大不如前，一眾代表人物也紛紛戴上鼓勵均衡飲食的頭盔。英國廣播公司（BBC）科學紀錄片系列《地平線》（Horizon）年初邀請在劍橋大學從事癡肥研究的基因學家Giles Yeo，審視各種淨食概念真偽。唯一願意出鏡的網紅Ella Mills，對於淨食意義的變質甚為無奈：「淨食現在的意義太複雜、太多重。我從沒用過這個字，我最初認識，是指天然、無加工，但現在完全不是這回事。」

上文節錄自第75期《香港01》周報（2017年8月28日）《#eatclean 偽科學還是真養生？》，網上內容由編輯更新。

相關文章：

【科技．未來】食肉不環保 未來要食科學怪肉？

【未來食物】面對將來糧食不足 我們可以吃…

【未來食物】品嘗十二道「蜂」味 昆蟲入饌冀打動味蕾

【科技．未來】用電和二氧化碳合成蛋白質 未來食物新希望？

【科技．未來】新蛋白質來源助恢復生態 還能解決全球食物危機？

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。