過去曾有巴士營辦商反映，即使為巴士所有座位安裝安全帶，鑑於政府尚未立法強制巴士乘客必須佩戴，實際上亦難以勸喻乘客自願佩戴，認為效益欠奉；再者海外地區大多豁免市區線巴士安裝安全帶，強調現階段沒有必要「硬推」有關措施。 誠然，單靠一條安全帶，也不能徹底將車禍死傷歸零。但是巴士每日載客量數以百萬計，政府、業界絕對有責任為乘客提供更完善保障，而不是對乘客每日冒重大安全風險乘車出行，視若無睹。

從種種迹象來看，政府似乎尚未意識到在巴士全車配備安全帶的重要性。今年10月，運輸署署長陳美寶、總工程師邱國鼎在專營巴士服務獨立檢討委員會聽證會作供時，經委員會主席倫明高多次追問下承認，署方從未收集及整理巴士乘客沒有佩戴安全帶的傷亡資料，亦從未向警務處索取過往交通意外數據進行量化研究。

政府在提升車輛乘客安全方面的認知甚低，就連港澳法庭交通意外重組專家、理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強早前接受《香港01》訪問時，亦曾告誡市民乘搭巴士時應「時刻保持清醒」，以盡量提高發生意外時的存活機會。

盧覺強告誡市民乘搭巴士時應時刻保持清醒。（資料圖片）

巴士載客量多 加裝安全帶為應有之義

本港眾多上班族每天須乘搭巴士跨區通勤。官方資料顯示，專營巴士去年日均載客量多達396.7萬人次，是全港第二最多人乘搭、僅次於港鐵的公共交通工具；至於邨巴、員工接駁巴士等非專營巴士，去年日均載客量亦多達22.3萬人次（見下表）。由此可見，推動業界為全港現役巴士所有座位加裝安全帶，對政府而言並不是如業界早前所述般「不值得」，而是合理之舉、應有之義。

參考運輸署呈交立法會文件，若為全港現役專營巴士所有座位加裝安全帶，以每輛巴士平均成本20萬元計，整體成本預計將近6億元，需時長達6至12年才能完成。

香港專業教育學院（青衣）工程系高級講師馮敏強解釋，加裝安全帶首先要更換巴士現有座位，並將安全帶部件焊接至車架支撐點，再通過拉力測試才算完成，「雖然工序較繁複，但純以技術層面而言，難度並不是如業界所說般大」，相信政府若願意就加裝安全帶增加公帑資助，再輔以換車優惠，將有助業界加快配備進度。

馮敏強指，政府若願意就加裝安全帶增加公帑資助，將有助業界加快配備進度。（鄧倩螢攝）

人命價值高於經濟效益

專營巴士服務獨立檢討委員會早於今年9月，曾邀請倫敦交通安全顧問Mike Weston出席聽證會，向他諮詢技術意見。Weston指倫敦市區道路大多平坦，意外率甚低，當地政府因而認為加裝安全帶並非必要，故未有強制要求業界為市區巴士配備安全帶。不過，他認同香港部分道路地勢險要，故建議港府就巴士全車配備安全帶問題毋須「一刀切」，可考慮在高風險路線作此安排。

著有巴士研究專書的羅仲仁亦認同有關看法。他指香港道路環境彎多路斜，絕不如倫敦般「好揸」，加上香港巴士路線大多同時取道市區及高速公路，與倫敦巴士將其各自區分為獨立服務區域截然不同，「不論是專營或非專營巴士，以九龍過海路線為例，巴士一般會先到市區『兜客』，再駛經三號幹線或過海隧道抵達港島，根本無法定義這條路線是市區線，抑或是高速公路線」，直言兩地巴士安全配備標準不可相提並論。

羅仲仁續說，倫敦政府規定當地行走高速公路的巴士，必須全車配備安全帶，主要原因是高速公路車速較快，一旦發生車禍，傷亡情況將更為嚴重，「但就香港市區路況遠較倫敦惡劣、大部分巴士均同時行走市區及高速公路來看，香港巴士的危險系數，絕對不比倫敦高速公路巴士低」，強調香港專營巴士及非專營巴士均有必要採取更高程度的安全標準，包括所有座位配備安全帶、更新黑盒規格、引入車身穩定系統等，才能保障乘客安全。

研究巴士歷史多年的羅仲仁指，港英政府當年制訂《道路交通條例》時，大多沿襲自英國和歐盟交通法例。（李耀宗攝）

提升巴士安全須從速從急

本港巴士業界今年先後經歷大埔、青衣兩宗嚴重車禍後，已就強制規定巴士乘客佩戴安全帶，逐步與政府取得共識；然而業界普遍憂慮，司機將難以確保車上乘客遵循指示佩戴安全帶，形容是將乘客自我保障的責任，轉嫁至業界身上。

馮敏強認為，有關問題大可藉引入新技術解決，例如在巴士座位和安全帶加裝現時已在私家車廣泛應用的感應系統，一旦系統發現有人坐上座位卻沒有扣好安全帶，便會發送訊號至司機席顯示屏，方便司機對相關乘客作出警告，以收阻嚇之效。

對於目前巴士業界只同意政府立法規定巴士乘客必須佩戴安全帶，卻反對為現役巴士加裝安全帶，交通政策評論員林鴻達對業界就在現役巴士加裝安全帶，有一定程度技術及成本顧慮表示理解，不過他認為政府當務之急，是透過資助方式為業界提供誘因，自願更換原廠配備安全帶的巴士，提升整體硬件安全水平，並檢討司機現有工時及休息時間指引，盡量排除危機因素，以降低意外風險及發生後的傷亡程度。

林鴻達強調，政府當務之急是資助業界更換原廠配備安全帶的新巴士。（鄧倩螢攝）

《香港01》就建議規定安裝和佩戴安全帶擴展至專營巴士及非專營巴士，去信予運輸署查詢。該署發言人回覆指，當局在決定應否將相關規定擴展至其他車輛時，會考慮安全效益、技術可行性、外國經驗、對乘客影響等各項因素而定，未來會成立工作小組，繼續與業界探討為行走途經快速公路的長途路線專營巴士所有上層座椅加裝安全帶，以及為新登記非專營巴士加裝安全帶的實際安排。

專營巴士目前僅在少數無遮擋座位安裝安全帶，其他座位的乘客如遇上車禍，欠缺安全保障。（資料圖片／鄭子峰攝）

安全帶的設置旨在為乘客提供一道安全防護。巴士載客人數動輒幾十人至近百人計，車上若未有配備安全帶供乘客佩戴，一旦不幸發生交通意外，乘客隨時慘變「炮彈飛人」，造成更嚴重傷亡。政府未能適時檢討交通法例，讓載客量最多的巴士，長期存在多數座位缺乏安全帶的安全漏洞，可謂後知後覺。倘若政府、業界仍未能痛定思痛，明白乘客安全高於經濟效益，針對問題癥結對症下藥，類似青衣車禍的慘劇恐怕仍會發生。

上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月18日）《青衣六死旅巴車禍揭漏洞 安全帶法例為何獨欠規管巴士》。

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