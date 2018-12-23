這幾年幫過不少雜誌拍攝明星封面照片，記得拍攝台灣明星羅志祥時，影樓樓下平時寂靜的街道，泊了五架七人車，一大班彩衣短裙仔的少女站在路邊聊天，從中午一直等到傍晚，只為看到心儀的明星一眼，大家簽個名、拍個照，送上大束的照片和花朵，還有幾個自製的燈光大字牌為偶像打氣。這情景勾起了少年時代的我，曾經跟同學到廣播道追星的日子。那時候，青澀的少年一臉青春痘，卻沉迷於楊過小龍女，也鍾情於四大天王，那年代還真有同學去報考電視台，參加影迷會，還有跟天王的導師學唱歌，彷彿年少的日子沒追過星就浪擲了青春！ 撰文：曹民偉

今年10月10日是一代巨星梅艷芳五十五歲冥壽，也適逢她逝世十五周年，其歌迷會「芳心薈」特別籌拍了一部紀念她的影片，名為《朝花夕拾．芳華絕代》（Dearest Anita，簡稱《拾芳》），共同執導該片的高志森、梁柏豪更憑此於第14屆《中美電影節》中獲頒「年度最佳導演獎」。

梅艷芳逝世十五周年，其歌迷會「芳心薈」特別籌拍了一部紀念她的影片，名為《朝花夕拾．芳華絕代》。（電影海報）

該電影乃根據歌迷們的真人真事改編，靈感源自五年前的梅艷芳遺物拍賣會，當時，餘下一些她所收藏的歌迷紀念品，被丟到垃圾站，一眾歌迷不忍心之下，不理骯髒，努力在垃圾車斗上拾回偶像珍愛的遺物，並逐一將之物歸原主。在歸還的過程中，發現猶如電影五位主角的經歷般，各人均有着自己成長的故事。影片正是透過這些故事，折射出偶像梅艷芳對他們的影響及令人永誌難忘的生活細節。

在《拾芳》中，歌迷Edith（郭羡妮飾）自幼膽小怕事，卻受到梅艷芳對人主動友善的作風而感悟，變得開朗積極，成為教導小朋友的戲劇老師；而梅艷芳的樂善好施則啟發了Ken（林德信飾），他受惠於梅在2003年發起的「茁壯行動」，擺脫了家庭困境，成就了他的人生理想；Perry（黃榮傑飾）受梅艷芳的堅毅性格激勵，重拾自信，堅定對理想的追求；Kiki（方惠盈飾）則有感梅艷芳對歌迷的不離不棄，重新相信人性真善美，並自立創業；而胡杏兒飾演的Amy與梅相識於微時，見證了偶像對友情的執着，以及巨星背後的真性情。

禮輕情重 明星對粉絲很親切

我不算是梅艷芳的粉絲，但在成長年代，身邊卻有不少朋友是她的迷哥迷姐，那年代，為買一張偶像演唱會門票而通宵排隊絕不為奇，也不像今天，目的是為了炒賣。曾經跟過歌迷會成員去演唱會，原來晚上才開始的演唱會，大家從早上已經集合製作偶像名字的燈牌，那時一班少年人不曉得為何懂得去鴨寮街買會走動的燈管，還有充電池等，裝嵌在紙牌上，幾個組別的歌迷，各自費盡心思去製作愈加漂亮的燈牌。

最厲害的是每個歌迷都早已準備了自己私下製作的小禮物，有的是紙黏土的小公仔，有的是拼貼畫，有的是合照的相冊，也有人自製了心形蛋糕，而毛公仔與花束更加是最便捷買得到的常見禮物。

梅艷芳去世11週年，粉絲舉辦活動悼念已故天后。（視覺中國）

演唱會前，偶像跟歌迷小聚會，大家送禮物給偶像，然後各人跟偶像合照，在還未有微博與臉書以前，粉絲真的寫下一封封情書寄給偶像，其中一位歌迷更找我寫了一首小詩，送予這位芳華絕代的歌后！

那些年，為了追星，要捱更抵夜、捱凍捱熱，對歌迷來說，這些都是十分值得和享受的過程，因為辛苦過後，只要見到偶像一面，即使只是看到一眼這樣小的回報，便已經心滿意足！那時阿梅對粉絲們很親切，像個大姐姐般，叫歌迷不要學她染髮，平日等她，又不准超過凌晨兩點。有次在山上拍戲到兩點，更用保母車載小影迷回市區，她處處為歌迷設想，所有粉絲的小禮物都闢間房間珍藏着，這樣的偶像怎不叫人心甘命抵地去追隨。

相對於對歌后的鍾愛，自己少年時代，倒是更迷譚詠麟（阿倫）。那時中學班上從大家的打扮已經可以分辨出哪幾個是阿倫迷，哪幾個是張國榮（Leslie）迷。後來則出現「四大天王」，比如梳郭富城頭的。那年代，學期末音樂會就是《霧之戀》大戰《愛慕》，再後來則是《遙遠的她》（張學友）決鬥《今夜妳會不會來》（黎明），偏偏幾個留長頭髮的搖滾band友同學，唱着外國重金屬樂隊Led Zeppelin的搖滾樂，贏得最多女同學呼聲，後來這四個長髮band仔，真的去參加了伊館舉行的「嘉士伯流行音樂節」競賽部分，還得了個優異獎。

香港電台「十大中文金曲」頒獎禮，左起拿獎杯的人：汪明荃、張國榮、譚詠麟。（視覺中國）

那時代的年度樂壇頒獎典禮，總出現阿倫迷跟Leslie迷對罵的場面，在忠實的樂迷心目中，所鍾愛的偶像就是完美的典範，散發着熠熠星光，一舉手一投足都魅力非凡，看得人神魂顛倒。看完演唱會回家，還要一邊模仿着偶像台風，一邊聽着那張磨得很花的黑膠唱片，那時候買一張阿倫的《霧之戀》又或者有Leslie大熱歌曲〈Monica〉的《張國榮LESLIE》黑膠唱片，是真的要節衣縮食。上世紀八十年代初一張黑膠唱片大約賣三十元，平民階層只有約一千元月薪。

據統計，阿倫的《愛情陷阱》（1985）和張學友《真情流露》（1992）是當年賣得最好的白金唱片，兩碟合共銷量100萬張（《愛》60萬張，《真》40萬張）。以1985年香港人口545萬人計算，差不多每九個人就有一個人買了《愛情陷阱》唱片，街頭巷尾由朝播到晚，這才真的能夠稱得上風靡萬千歌迷。當然還未計沒錢買黑膠唱片的人，我們這些還在念書的小歌迷，惟有花五元在街邊唱片檔，錄一盒卡式帶來聽。

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上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《＜拾芳＞：從紀念梅艷芳到追憶美好年代追星若夢，為歡幾何？》，網上標題為編輯重擬。

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