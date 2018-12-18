多媒體設計師Kit Man的工作室便在靠近港鐵站的觀塘工業中心中，比起鴻圖道一帶的人山人海，這裏相對安靜，只見貨車駛出駛入、上貨落貨，工人在幾幢大廈中穿梭，彷彿早將大廈的每個位置默念心中。在大廈水牌前掃了一圈，租戶大多是貿易公司，坐客𨋢上去，沿走廊一間間地看，終於找到那個不起眼、字體極小的招牌。 Kit Man與拍檔在這裏開設工作室近十年，他主力做多媒體設計，拍檔以拍片為主，1,100呎的空間分成兩邊，有茶水間、廁所，靠門口處擺了幾張沙發，牆上掛了兩支結他，原本該是一個很舒適的空間，可惜大男人不修邊幅，而且做了兩年多的眾籌項目「勁揪體」要推出了，他忙着搞展覽、做宣傳，壓根沒有時間打理工作室。 「這裏太亂了。」他忍不住笑說。 此乃《藝術空間》系列報道之二

勁揪體是一個字體設計項目。這款字體始於雨傘運動期間，Kit Man受朋友之託，製作了「我要真普選」的橫幅，沒想到大受歡迎，2015年世界盃外圍賽港足對戰國足期間，寫上紅底白字的「香港勁揪」大旗在球場內擺動，大家開始認識這款字，他在朋友遊說下將之稱為勁揪體。2016年，教育局提出中小學生應學習簡體字，不僅引來公眾異議，也引起Kit Man注意。他認為廣東話、繁體字慢慢被邊緣化，便開啟了這個以手寫字形式來記錄正體字的眾籌項目，最後成功籌得70多萬元，目標是兩年內造出6,000個字。

Kit Man用了兩年時間，寫下6000個勁揪體。（鄭子峰攝）

這兩年，Kit Man每天都在寫字中度過，有時一天可以寫20多個字，寫好的字再交由助手幫忙調校距離、統一平衡度，一撇一豎，都費精神，每雕琢一點，便燒多些錢。「有些做保險的朋友上來玩，會話點解沒有這些字？我問為什麼要有這些字，他們說，有些客戶的名字就用這些字。沒辦法，惟有慢慢加。那些字可能只有幾個人用，但如果有人貨了金，難道我跟他說，冇架啦，你等下世啦。只要我唔執笠，就會繼續做。」錢已經用得七七八八，加上這個項目耗時甚長，「好些朋友以為我只做字體設計，忘記了我的正職是做多媒體設計，我也沒想過會被這個項目反噬，這兩年幾乎沒接過其他工作來做。」

Kit Man自小喜歡畫畫及遊戲設計，然而，大學時陰差陽錯選讀生物科技，適逢科網興起，他修畢學士學位後赴加拿大讀多媒體課程，回來後打過工，後來自立門戶，主力做App設計，專接中小型的項目及小遊戲來做。Kit Man說行業生態變得很快，從做Flash到做App，不過是幾年間的事，但是相比工作室的租金升幅，其實也不算太快。工廈從空置變得炙手可熱不過是十多年間之事，如今在網上輸入工廈二字，更會跌出炒工廈秘技、貼士等教學文章。他提到地產霸權，說：「大家都是地產霸權的犧牲品，朋友叫我不要怨天尤人，但地產霸權真係好鬼甘，你看其他有租務管制的地方，有夢想的人可以去試、可以去發夢，但在香港，發夢的代價好貴，而且被地產綁住。」

Kit Man從沒想過會被這個手寫字項目反噬，大家都以為他轉行做文字設計。（鄭子峰攝）

不求人幫 希望繼續浮游

十年前，他搬入觀塘時，工廈呎租不過10元，那時，他剛從九龍塘的創新中心（InnoCentre）搬出來，工廈環境雖然較差，但終於不用再填表、開會，覺得自由自在真好。其實，他在InnoCentre不過待了一年，當時政府為了發展創科，更推出首年免租計劃，幫助使用者發展事業。「但我實在頂唔順裏面的官僚制度，要填很多表，與很多人交代，成日有人拍拍膊頭跟你說『幫我搞掂佢』，有時搞活動又叫我們一定要去撐場，會不會太過分？你畀我自己一個浮游吓可以嗎？我寧願捱貴租也不願意待在裏面。」

說得理所當然，但當工作室呎租已加至近18元，他算了算，發現有點不妙，如果勁揪體乏人問津，如果再接不到其他工作，他真的要執包袱走人了。他和拍檔也考慮過找多幾個人合租，但想到對方可能走數或會突然退租，便斷了念頭。「我不是怨，但租金不斷上揚，這十年我頂住了，但之後會否有出路，我不是那麼樂觀，只能見步行步。」他不求政府幫忙，只望它高抬貴手，不要再「搞」工廈使用者。

Kit Man說行業生態變得很快，從做Flash到做App不過是幾年間的事。（鄭子峰攝）

2010年4月，政府推行活化工廈政策，鼓勵合資格的工廈業主透過重建或作免補地價改裝，令工廈可作其他用途，但至2017年底，只有159宗申請獲批，樓宇總面積約186平方米，佔全港工廈樓宇總面積僅6.6%，而最終落實改裝的亦只有40多幢。「政府話要重建觀塘，話要做下一個中環，求其講兩句，租金就係咁升。有時做創作，不是求你幫，你讓我們好好待在這裏，我頂貴租也是我的事，但原來唔得，一句活化，搞死許多公司。我同期有很多朋友出來寫App，那幾年要活化，業主加租，有五六個朋友惟有返去打工，有些則搬去葵涌，那邊平很多。」

後悔接這個吃力不討好的工作嗎？「這是生計與初衷的掙扎，我還是堅持初衷，希望之後可以慢慢籍這件事維持生計。」期間，有運動品牌曾與他接觸，表示想合作，「他們明顯不是為了那個字體，而是背後的精神，堅持做好一件事的精神，原來這些堅持不是沒有價值的。我們無法改變大環境，但不可以失望，想象一下，我一個普通人都做到這件事，為什麼你不能呢？我心底裡好想大家會如此看待這件事。」

上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《尋找藝術空間》專題中的《從觀塘到葵涌 工廈藝術家辛酸史》。

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