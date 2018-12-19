教育民主化的最高境界，等同政治民主化的一人一票，就是每名學生都享受到公平的教育機會、公平的學業成功機會，並按照因材施教原則，享受到合乎個人獨特資質、愛好、能力、和憧憬而度身訂做的教育，讓每一個人都成為自己心目中的理想人才。這個理想國並不存在，但全球教育第一獎「一丹獎」正默默地構建這個理想國。

「一丹獎」於12月初在香港頒發。其中「一丹教育發展獎」由麻省理工學院教授 Anant Agarwal獲得。他創立的開放式線上教育平台「edX」，讓我遠在香港可以免費報讀新聞學權威哥倫比亞大學的「調查新聞學」課程。「edX」的關鍵詞是：免費、學科多、彈性強、規模大，讓全世界任何人士，都可以免費報讀全球一百多所頂尖大學的出名課程。「edX」平台將教育大眾化、民主化，是教育民主化的重要里程碑。 Anant Agarwal獲得一丹獎這項教育殊榮，實至名歸。

透過「edX」，任何人士可以報讀單一課程，例如哈佛大學的「大數據科學」；亦可報讀「微碩士」課程，如加州大學柏克萊分校的「市場數據分析」。微碩士學位是「edX」創造的學歷資格，獲美國大機構承認，其學分可以用來豁免部分碩士課程的學分，讓學生提早修畢碩士課程。這平台於2012年成立，已成功讓全球1700萬人士成功完成130多所頂尖大學的課程。

（Getty Images）

教育創新並不容易。全球189個國家18年前在2000年聯合國千年首腦會議上，莊嚴承諾在2015年前實現人類八大發展目標。其中之一是：每名兒童都能夠完成初等教育課程。這個目標以香港標準來看，是文明社會的基本。

聯合國是覆蓋全球的人類最大組織，做事有規有矩有板有眼。既然作出莊嚴承諾，自然會追蹤監測，並於2015年這個預期達標年度作出報告。洋洋灑灑的75頁聯合國官方報告，歸納起來只有四個字：得個講字。在受衝突影響的國家，失學兒童比例由1999年的30% 增加至2012年的36%。也不知是誰的錯。

科技發展日新月異，人類腦電波和機械人的結合，已經可以透過人腦的念力進行各種機械操作，為特異功能提供科學論據的基礎。基因編輯和基因改造，讓人類幾乎可以扮演上帝的角色。相較起來，教育體系的創新和發展，實屬龜速。要達至教育理想國，從初等教育的逐漸累積和提升是不切實際的。必須由最尖端入手，由上而下推動教育創新。

edX是一個開放式線上教育平台，關鍵是免費、學科多、彈性大、規模大。（edX網頁截圖）

「一丹獎」的創辦人陳一丹看準了這點，設立6,000萬元的全球教育大獎，不單是錦上添花，而是調動全球最尖端的教育創革腦袋，提供資源讓獲獎者作出突破性的教育創新，以改變生命。該獎每年頒發兩項獎勵：「一丹教育研究獎」和「一丹教育發展獎」，各得獎金3,000萬港元。這兩項大獎不單鼓勵教育研究和發展，而且規定每名獲獎者所得一半獎金，亦即1,500萬元，是用來實行及延續獲獎教育項目，實現教育理想。

「一丹獎」另一獎項「教育研究獎」的獲獎人是美國西北大學教授 Larry Hedges。他是教育統計和評估的國際領軍人物，他的研究，讓教育界及政策制定者能夠以科學方法和統計數據，精準地判斷何種教育模式最為切實有效。一丹獎正默默地朝着教育民主化的目標挺進。

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上文刊載自第141期《香港01》周報（2018年12月10日）《【揚言自得】一丹一師一學生》。

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