灣仔區議員、文化同行成員楊雪盈笑言有愛心是好事，但文化發展不能仰賴愛心，現時透過共享模式提供的工作室數目有限，工廈依然是大部分藝文工作者的選擇，解決工廈「違契使用」的問題更迫切。 此為藝術空間系列文章之五。

「工廈有三個需要注意的地方，一個是消防，一個是地政，一個則是規劃。」2015年，規劃署修訂分區計劃大綱圖，在工廈的經常性用途上加入「藝術工作室」，原則上放寬了工廈用途。但由於藝術工作室的定義廣泛，排戲、開班等牽涉人流的活動不在此限，變相令相關部門可引用地契條文、公眾娛樂場所條例及消防安全法例打擊工廈內的文藝活動。這意味着若要合法地進行文藝創作，須向地政申請土地用途「豁免書」，這需由業主辦理，牽涉費用亦甚多。以此前一個成功申請的個案為例，一個1,200呎的單位，每年要交78萬元。「消防是另一問題，他們會計算上門的是熟客還是陌生人，意思是每一日在工廈裏上班的人會熟悉工廈的走火通道，牽涉將來發生火警時離開火場的時間，如果過程很慢則表示有危險。」

今年7月，近90個劇團及逾300名業界人士在報章刊登聯合聲明，指不少劇團依賴工廈維生，卻因違反工廈用途而終日擔驚受怕，加上租金不斷上升，生存空間愈見狹窄，建議政府在批出土地發展、市區重建計劃或推出新一輪活化工廈優惠政策時，應規定部分樓層面積須撥作表演藝術團體使用，以及簡化表演藝術團體使用工廈的行政手續，並豁免相關費用。

楊雪盈指政府不能只仰賴業主有愛心，更應正視業界困難及善用空置空間。（高仲明攝）

未有善用空置土地

政府於2010年初次推行活化工廈計劃，至2016年告終，業界群起攻之，認為此舉推高地價，將工廈人趕盡殺絕。今年，特首林鄭月娥決定重啟計劃，在《施政報告》提及容許業主改裝全幢工廈，提供過渡性房屋。楊雪盈批評做法沒有深思熟慮：「現時在工廈加入住宅用途，變相又少一些工廈可以用，政府亦沒有好好善用土地，你想想，工廈周邊的配套、環境是否適合人居住？成地油漆、五金，污煙瘴氣，只有藝術家才會在裏面得到原料及力量，但一家大細入去住是否合適？」去年入伙的柴灣華廈邨公屋便是工廈改建住宅的先例，公屋前身是柴灣工廠大廈，但由於鄰近工廠區，噪音大，間隔限制多，入住率並不理想。

香港是否真的沒有空間供藝術工作者使用？藝術家張哲說：「這邊有幾間校舍空置了，可以用來做很多事。」根據《審計署署長第六十五號報告書》，截至2015年4月，全港有234間空置校舍，當中有105間未有使用，平均空置12.1年，最長空置達35.6年，文化同行及業界人士倡議可將部分校舍改建成文誤用地，解決空間不足問題，而目前僅得大埔官中正式動工改裝為藝術中心。

政府落實推出新一輪活化工廈計劃。（資料圖片）

在今年的《施政報告》上，政府終於正視問題，預留10億資助團體復修空置的政府用地或校舍。楊雪盈入紙申請兩幅地，一是大埔前漁類統營處小學，另一處是大坑衛斯理村，她希望將前者發展成生態藝術村，後者則用作歷史保育，卻發現政府設置了許多規限，譬如必須自掏腰包完成前期工程才可動工。「他們要我證明消防、水務、渠務系統是可用的，但做完這些前期工程，就算項目不成功也要擔承費用。這樣很嚇人，這些工程可能要花幾十萬來做，為什麼不能一邊動工一邊做？你起樓，也不會要求搞好消防渠務才動工啊。」

此外，一些錯配情況時有發生，譬如屯門青山龍窯旁邊的培愛學校近年空置了，政府計劃改建成公屋，楊雪盈認為此舉將影響龍窯的結構。「我知道大家很渴求住宅，但龍窯屬三級歷史建築，如果起樓了，旁邊沒有空間剩下，很難做活動，況且學校那麼新，可以用來配合龍窯發展，這是一個千載難逢的機會，可將社區與藝術連結起來。香港的藝術空間有很多可能性，但現時政策似乎沒有捉緊這些可能性。」

楊雪盈指將培愛學校改建成公屋，將會影響青山龍窯的地基結構。（高仲明攝）

藝術村萌芽又消逝

對於怎樣才算是理想的創作空間，每個藝術家都有不同的想法。Kit Man不喜歡被束縛、被打擾，覺得早期的觀塘工廈自由度大，可以實踐理想；Donna喜歡葵涌工廈裏的藝術氣息，嚮往與人交流想法、接觸不同類型的創作人；愛麗絲劇場實驗室經歷多年加租、遷徙，很卑微地只望有個空間可以合法地創作；許開嬌與所有畢業生一樣，希望有處私人空間安靜創作；張哲駐JCCAC多年，認為一個成熟的藝術村需要明確的定位。

楊雪盈早期租過伙炭、待過JCCAC，2015年成為區議員後接觸過不同的空間，她指本地曾出現過有特色的藝術空間，如觀塘偉業街的依時工業大廈。十年前業主的兒子在澳洲讀完藝術後，回港翻新工廈，找來好友幫忙管理及聯絡，將三、四、五樓分拆成十多個工作室，又將天台改建成公共空間，一眾年輕人聚在一起搞創作，可惜後來無以為繼。另一個則是富德樓，「我覺富德樓的營運模式很好，大廈有居住的地方，也有不純粹做文化的團體，但整幢樓都互相支援，有共同目標要幫一些沒有錢的團體，當團體成熟了便遷出，這是其特別之處。它能平衡藝術家的創作，能夠分享空間，所有成分湊在一起，才有現在的富德樓，可以想像，香港文學館最初若沒有富德樓的支持，怎麼可能發展成今日的中型團體，還有淋漓淋浪之前在裏面教學、做作品，如今遷出了。一有錢，你便遷走，形成一個循環，很有生氣。」

觀乎JCCAC、ADC藝術空間，常被批評管理欠缺彈性，而年中因租約期滿由市建局接手營運的「茂蘿街7號」（原動漫基地），在楊雪盈眼中，則似包租公放租，「市建局不曾考慮這個地方的定位、目標、如何接地氣，甚至如何滋養香港文化。我去台灣、泰國看過一些藝術村，氣氛完全不一樣，但如何形成一種氛圍，取決於細節、點滴，難以複製。藝術家待在裏面可以什麼都不做，即使要開門做生意，也可以什麼都不做，這些都是一個藝術村的性格。一個包租公，沒有所謂的性格。」她不希望香港只有一幢富德樓，但現時政府的施政似乎不容許我們對藝術空間有過多幻想。

香港還有哪些藝術空間？裡面又有什麼故事？詳情請看：

【藝術空間．一】JCCAC開幕十年 給新人希望讓老鬼失望

【藝術空間．二】工廈藝術家兩年造6000字 自創勁揪體記錄正體字

【藝術空間．三】在葵涌工廈設工作室 藝術家：這裡的氛圍很好

【藝術空間．四】貴租壓迫下一遷再遷 劇團：只求有個合法的場地

【藝術空間．六】鬧市中的綠洲 富德樓有個實驗劇場

上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《尋找藝術空間》。

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