位於灣仔軒尼斯道的富德樓是一幢商住合一的私人大廈，會變成藝文集中地也是因為業主有心，以遠低於市價的租金，委託「艺鵠」團隊，將其中20個單位租予藝文工作者，包括書店、劇團、媒體、電台、文學館等。 正如楊雪盈所言，這裏強調獨立自主，管理團隊奉行低度管理、高度自治的原則，不作過多干預，容許各類創作、實驗在此實踐。富德樓會在每年年底舉辦開放日，聯合一眾單位舉辦展覽、放映會、導賞等，讓公眾可以認識藝術、文學、音樂、劇場等。 這裏的租約並沒有所謂的期限，通常一年檢討一次，一般使用期為兩至三年，團體發展成熟或資源較多者便要遷出，如影意志、采風電影、小劇場工作室等，在富德樓幫助下都慢慢找到自身定位。艺鵠總監May Fung曾言，希望富德樓可以做一個示範，未來有業主願意將物業單位改變用途，推動本地藝術發展。 此為藝術空間系列文章之六。

小劇團37°C是新租戶之一，搬入富德樓不夠半年，已在這裏做過幾次小規模的演出，效果不俗。團隊由盧韻淇、吳俊東、歐陽翰奇於2016年創立，三人分別做佈景設計、聲音設計及燈光設計，希望透過聲音、燈光、場景等舞台元素，以實驗性手法呈現劇場更多可能性。目前公演過的作品有《一步》及《迴聲》。

《一步》是一個沒有劇情的劇場作品，簡潔的舞台，有即席彈奏的鋼琴聲，有不斷變化的燈光，還有緩慢移動的舞者，挑戰的是觀眾對時間的理解。盧韻淇解釋會有這個概念，來自於日常劇場有很多框架，牽涉許多程序，有時間限制，有場規，有訊息要傳達，「所以，我們的作品不太親民，有人有共鳴，但也有人不太接受。」

由盧韻淇(左)、吳俊東(右)及歐陽翰奇創立的小劇團37°C，今年年中才搬入富德樓。(鄭子峰攝)

至於《迴聲》，則是一個聲音裝置，今年7月，三人將工作室佈置成一個黑暗的空間，現場放着六個舊式卡帶裝置，透過反覆錄播，帶出時間背後的記憶與情緒，參加者限制在15人內，是一個極小規模的互動演出，觀眾帶着耳機，聆聽裝置錄播的詩在不斷循環的錄播過程中，如何隨時間而慢慢消失。此作8月獲邀到台北藝穗節公演兩場，並在台東做了一場戶外版，12月富德樓開放日亦演出了兩場，「外面的場地一向好大，而在富德樓做，感覺會很親密。」

《迴聲》試演。(37°C提供)

富德樓的單位只有300呎，對許多劇團而言捉襟見肘，但在37°C眼中，卻正好可以試更多實驗性的項目，譬如讀劇。「《迴聲》成本低，不用申請資助，如果沒有一個固定的空間，很難試這種東西，要不停地移動，不停拆佈景。」坊間以舞台設計師為班底的劇團本就不多，能夠在富德樓起步，他們很感恩，「始終是做一些冷門的東西，經常會懷疑自己的價值。」

她笑言這裏的租戶很有愛心，常常互相幫助，「有人煲了湯，會叫大家來喝。」

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上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《尋找藝術空間》。

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