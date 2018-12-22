子健和家欣十年前在孟加拉做義工後，感受到了當地的需要，決定過去做長期服務。他們服務的形式在這些年間也有所轉變，一般會以一個貧民區作為單位，先透過探訪，了解他們的需要，再決定如何幫助他們，像子健便曾做過青年發展項目，也教過足球。起初，當地教育資源較為匱乏，他們便開了識字班，但後來多了非政府組織做教育這一塊，便考慮發展其他項目。 約四年前，負責「婦女刺繡」項目的義工要離開孟加拉，他們考慮過後決定接手。現時二人成立了刺繡中心，提供材料給當地婦女做刺繡，再在基地由職員協助加工製成各類產品，包括化妝包、環保袋、鏡盒、髮圈等，透過Facebook專頁「A Hundred Hands」外銷到香港和台灣。

起初家欣覺得當地婦女的刺繡挺好看，後來想到可以幫她們發展出產品銷售。（圖片由受訪者提供）

「起初覺得她們的刺繡挺美，便自己出錢買她們的刺繡品，買到家裏放了很多很多，卻又好像幫不了她們多少。後來就想，不如做刺繡產品出來賣，那時會去教會、機構賣給朋友，有感謝卡、杯墊這些。後來又想，不如開Facebook專頁賣，慢慢發展出來。」子健說。

在探訪中，家欣發現大部分女性都懂一點刺繡技巧，她們會繡珠片、在衣服上繡花，但沒有好好發展這些技能，無法賺錢幫補家計。「我在香港有教視覺藝術，對顏色較敏感，他們欠缺一些觸覺，我就為她們上美學課，加上他們沒有外銷人脈，我們就利用Facebook。」

現時有三個貧民區的婦女參與他們的刺繡項目，每月約有30人來取布，當中十來二十個固定前來。「我們希望用當地社區的資源去教鄰舍做刺繡或提供一些資訊，也教她們個人衞生、存錢、夫婦關係、教育兒女等知識和態度，就像是常識講座般。」家欣說。每名婦女每月可賺取約300至400港元，貧民區的單位月租約500至600港元，當地家庭一般每月只吃一餐肉，其餘時間主要吃菜、豆、米飯等，刺繡賺到的錢足以讓他們吃多點肉，令小朋友吸收較好的營養，又或是幫小朋友交學費。

要營運這樣的社企絕不簡單，想收支平衡也很困難，現時Facebook賣刺繡品賺到的錢，約能抵消30名婦女的薪金和刺繡品原材料，但這部分只佔營運開支約一半，另一半為社企單位的租金及六名同事的薪金，要靠兩人每兩年回港籌款。由於兩人的工資由所屬的新西蘭浸信教會支付，故不包括在營運開支裏，整體來說，社企全年開支約需12萬港元。

貧民區婦女一般取得布後會回家刺繡圖案，再把完成品拿給刺繡中心職員加工，製成化妝包、杯墊等。（圖片由受訪者提供）

文化差異大 生活適應不容易

身為外地人，要適應孟加拉的生活環境亦不容易。家欣坦言，衝擊最大的莫過於沒有效率，達卡常常塞車，搭人力車的話，一天可以塞上四個小時；買布時，店舖往往因供電不足而沒開；當地人更有午睡習慣和很多假期，店舖可能因而休息；還有原材料供應不穩，今天還買到這種顏色的線，明天可能就買不到……對習慣了講效率的香港人來說，在當地可能一天都無法做完一件小事，難免會讓人沮喪。

如何與當地人相處亦令兩人苦惱好久。子健說，當地人十分熱情，對外國人有很多期望和幻想。走在街上，總會有人和他們打招呼、舉起手機拍照，又或是跟他們搭訕，然後索取電話號碼，之後便會每天來電，沒完沒了。連坐三輪車時，旁邊的司機也會特地開窗問三輪車司機：「你車上的外國人去哪裏？你收他們多少錢啊？你這次發達了，載到外國人……」

首都達卡交通常水洩不通，一天可以塞車四小時。（圖片由受訪者提供）

「他們有種印象，覺得外國人是不會窮的，一定是有錢的，會問你有沒有工作機會給他，或是問你要錢，若不給他們，便會被罵。」放假時，子健和家欣都想在家閉關，但試過買漏東西而要外出，「在街頭戴着口罩走，他在街尾也會叫住你，現在說起來可能有點好笑，但身處那種環境會覺得很沮喪，而這區只有我們是外國人。」

還有讓家欣曾天天中暑的酷熱天氣、讓子健得了鼻敏感的滾滾沙塵、難以習慣的食物……在當地生活的確不易。「總想離開，行李箱放着不收起，哈哈，說笑而已。其實來之前也預料到會有這些困難，但覺得既然選擇過來，真受不了便請數天假休息一下，還未試過覺得不行到要馬上回香港。」家欣笑說，現在每次回到香港，都有種在草原上奔跑的感覺。

家欣笑說他們總會想回香港，但他們還是想留下來繼續作出貢獻。（圖片由受訪者提供）

獲家人支持 繼續下去有動力

談到香港，兩人均說拿着那份非政府組織的工資，在香港一定生活不了。「當作是做義工，賺不了錢，卻不會讓你餓死。」家欣說，令自己最掙扎的不是放棄了高薪厚職，而是家人。「作為家中的獨女，父母雖然支持，但親戚可能會覺得『啊，你那麼傻，去做這種事』。但我們是在幫助有需要的人，我不想到死那刻才發覺沒有回應過自己的感動。當時二十多歲過來，包袱沒那麼多，若到四、五十歲才去可能更難。我覺得這是值得的，在我最黃金的時間，做了些有意義的事。」她說。

子健覺得，到了孟加拉後反而改善了和家人溝通的質素。「我在十年前來到這裏，當時上網是用56K電話線，Facebook 開不了照片，只有email，沒有WhatsApp，還要打長途電話。當時會列張清單，寫下有什麼要說。一、問候媽媽；二、問候外婆；三、問姐姐是否已生了小孩；四、問問胎兒如何……會更加珍惜溝通的機會，家人也會多講親戚的事。」

塞車時，不時有當地人問兩人要錢，他們會跟對方聊天，若發現對方真的沒工作能力，才會給錢。（圖片由受訪者提供）

子健說，爸爸起初反對他的決定，有段時間不理睬他。後來明白到兒子不是出走，只是工作，每隔一兩年會回來，仍很關心他。「約在2009年，爸爸因為心臟有事走了，那時我在這邊，無法回去見他最後一面。後來聽媽媽說，他很驕傲自己的兒子那麼年輕便懂服務他人，覺得很榮幸、很開心。他沒有親自跟我說，是從媽媽口中得知的。那時我明白了，真的去做一些有貢獻的事，家人也會開心。」

縱使曾感到沮喪，但能幫到人給他們走下去的動力。塞車時，不時有當地人問兩人要錢，他們會跟對方聊天，若發現對方真的沒工作能力，才會給錢。「若是小朋友，我們不會給錢，會叫他們去讀書，告訴他們政府有免費教育，就算沒書讀也要去做買賣，比如去賣花、賣爆谷。不然何時『乞食到老』？」他們說，試過有小孩在聊天過後的一星期，真的在路邊賣玫瑰花，「起碼他們不再乞錢，自力更生。這些都激勵我們繼續做現時做的事。」

上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《到孟加拉貧民區營運社企 港人夫婦：扶貧不是施捨》。

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