政府近月宣布將遷拆觀塘展亮技能發展中心，民間發起的反殺校集會。在人聲和示威牌海裏，媽媽看到挽着年老父母前來的輪椅人士和智障孩子。政府視他們的殘疾兒女為社會負擔，寧願長期派發救濟金，也不認同他們的就業能力，多年來一直忽視這群人的人生規劃；觀塘展亮一拆一留，只反映政府漠視態度的冰山一角……

在社會福利署殘疾人士在職培訓計劃服務機構名單中，目前全港共有14間社福服務機構，合共開辦17間殘疾人士在職培訓服務中心，並不包括快將清拆的觀塘展亮。觀塘展亮由職業訓練局主辦，共有3間分校；不少人認為，展亮課程比社署管理的職訓課程更貼近職場訓練，就業率亦較高。比較另外展亮兩間分校，也只有觀塘展亮開辦「健康護理實務課程」和取得香港資歷架構第一級別認可的「快餐店營運實務證書」，合共接收10種殘疾類別的人，年年超額收生，當中包括了被其他殘疾技能訓練中心拒於門外的自閉症，以及發展遲緩、注意力不足、過度活躍和言語障礙等症狀的患者。

（蔡正邦攝）

招栢年（招招）也去了反殺校集會裏，他是觀塘展亮的舊生，三歲做智力測驗時，被發現患有輕度智障和輕度自閉症，自小學起就入讀特殊學校。「許多特殊學校都是一條龍，升上中學後，一直讀到中六，畢業那年20歲。」

就業培訓課程欠目標

招招說，畢業那年，他和家人都感到徬徨，彷彿可讀的書都讀完了，但特殊學校的教育卻不足以使他們可以對外公開就業，於是又得盤算去哪間技能訓練中心進修，最後，他決定修讀展亮兩年制的電腦及網絡實務課程。「患輕度智障的人都有他們自己的人生規劃的，那時中學同學人人都會自行計劃畢業後去向。我想起中一時參觀兩間技能訓練中心，去到才知是社署轄下的，那時覺得裏面的環境和課程內容都不太適合我，感覺和時代脫節，譬如一些餐飲業的職業訓練，整個課程居然只教煮公仔麵和沖飲品，現在雖然改善了，有分西餐和中餐，但我還是覺得展亮的課程比較好，師資和課程都經職訓局審核；而不像社會福利署外判NGO的職訓中心，受到整筆撥款（Lump Sum Grant）影響，課程質素易被影響。」招招說。

招栢年說自己是弱能人士中比較幸運的，能夠找到工作。（黃寶瑩攝）

招招記得第一天到展亮上課，便發現班上除了智障生，還有患自閉症、有學習障礙和坐輪椅的同學，放學後，一群人會到學校附近的商場吃東西，相處樂也融融。第一年課程完了，展亮就會為他們找尋實習機會，招招被社工安排到非牟利機構的辦公室實習，他懂得砌機，幫忙簡單維修電腦，又會使用軟件設計海報和短片，有時亦能為同事解除網絡疑難。兩年課程轉眼畢業了，招招又自薦到特殊學校工作，成功受聘為資訊科技助理，負責管理校內的平板電腦，幫學校製作短片，甚至到課室協助維持課堂秩序，至今已工作六年。

殘疾人士就業率偏低

招招透露：「畢業那年，差不多所有同學都會登記勞工處展能就業科，但大家都知展能就業科沒有用，因為它只是被動地叫你守株待兔，等僱主來要人。有僱主要你，展能就業科也只會跟進數個月，到資助計劃完了，沒有政府資助，老闆就會立即炒了你。」根據平機會於2013年調查僱主聘用殘疾人士的想法，商業機構的聘用率只有6%至8%，逾六成僱主未來並沒有聘用殘疾人士的計劃，反映傷殘人士公開就業並不容易。

傷殘人士公開就業並不容易。（黃寶瑩攝）

協助殘疾人士就業的非牟利機構CareER，前年以電話及面談方式，訪問103名僱主及206名高學歷殘疾人士，結果只有59%人正在就業，當中有近四成逾半年才正式受聘，高學歷但從未工作的殘疾人士也高達3.28%。訪問裏有88%人認同存在求職困難。

鄧哲平便是其中一位高學歷殘疾人士。他是香港大學社工學系的碩士畢業生，由於出生時的意外，影響身體右邊神經線，右邊手腳較常人無力，但日常生活裏毋須使用輔助器材，亦能行動自如，只是聲音較常人沙啞。「但像我這種的傷殘，即使讀到碩士，也要找了四年工，合共加起來共見工150次。」鄧哲平後來成為爭取殘疾人士就業配額制聯席的召集人，他在聯席近日的集思會中振振有詞，分析各國殘疾人士就業配額制的情況和細節，希望可以盡快倡導香港政府在公共機構推行殘疾人士就業配額制。

像我這種的傷殘，即使讀到碩士，也要找了四年工，合共加起來共見工150次。 爭取殘疾人士就業配額制聯席召集人鄧哲平

「因為我自己感觸很深，碩士畢業之後，我見了許多非牟利機構，見工時和對方談得投契，以為十拿九穩，但談下去後，雖然對方口裏沒說，但骨子裏聽得出很在意我身體的問題。就算是取得專業人士資格的傷殘人士要在香港立足仍然不易。」小時候，鄧哲平寫字較慢，但在主流學校，他和一般學生無差別地上課和考試，直到公開試時才申請額外多15%時間作答，其後順利考上港大，大學雙修經濟和哲學。「大學畢業後，找不到工作，到碩士畢業，開過補習社，受沙士影響而關閉，直到2006年，終於找到工作，做了一年因為工作內容而希望轉工，但花了四年，試過坐船到澳門見工，一直到了2011年才找到新工。」

鄧哲平雖然擁有港大碩士學歷，但花了四年時間，見過百多份工，才找到新工。（吳鍾坤攝）

學歷好的遭遇亦如此，學歷更低，只適合藍領工作的傷殘人士情況更差。招招回憶身邊不乏同學，讀完技能訓練中心找不到工作，只好反覆地回去再讀一次訓練課程——就算他們學會了一技之長，但社會根本不願意給機會他們，即使只是在餐廳做侍應，在公司打文件與外出派送信件等簡單工作。「他們只能一再去讀書來打發時間，讀完沒有工開，再讀，再沒有工開，又再讀。」招招說，就算有幸受聘，傷殘人士於職場上也時會發生不同問題：「有一位朋友參加非牟利機構主辦的學徒計劃，兩、三年後工作上遇到人際問題，被欺凌，中心主任不了解，偏幫僱主那方，他覺得不開心，無人幫他，黐了線，精神出了問題，進了醫院，至今仍未出院。也另有一些智障朋友，因薪金微薄，需要領取傷津及定期離開工作崗位到醫院覆診獲取證明，可是大多數僱主不理解傷津的程序，以為殘疾僱員經常曠工，於是否定其工作表現，對他累積怨氣。」招招在兩年前也加入爭取殘疾人士就業配額制聯席，希望推動政府關心傷殘人士就業問題。

即使港大碩士畢業，鄧哲平的求職路亦不順利。（資料圖片／李澤彤攝）

有些傷殘人士其實並不差，只是有許多人聽到他是傷殘時，很快就會下判斷，覺得他們工作很慢，沒有效率，沒有組織能力，許多時社會標籤了傷殘人士，質疑他們的工作能力，但其實我遇到許多傷殘人士對工作都充滿熱誠，他們期盼有人給予工作機會，於是比常人更心思慎密，不計較付出。 爭取殘疾人士就業配額制聯席召集人鄧哲平

這一年，他不時到聯席開會，為活動拍攝記錄照片，或是上台分享講話，許多人都說招招其實很能幹。「我性格多口外向，於是其他人不覺得我是輕度智障。但在智障人士界別中，許多智障者都無法自我倡議及維權，生活上或職場上遇到不公的事，只好『硬食』。」還有兩年，招招就30歲了，學校裏卻沒有一個同事願意和他做朋友；工作了六年，早餐、午餐和下班都是自己孤零零一個。「只有一次，我去了一個同事的婚禮觀禮，好開心，不過那次也是我苦苦央求過，對方才讓我去的。我想，我在特殊學校工作也如此，很難想像其他傷殘人士面對公開就業時會遇到什麼問題。」招招說。

鄧哲平經歷了四年，經百多次見工失敗後，在一次活動中認識了「香港復康力量」的高層，順利加入其中，為傷殘人士去做就業訓練與工作配對。「有些傷殘人士其實並不差，只是有許多人聽到他是傷殘時，很快就會下判斷，覺得他們工作很慢，沒有效率，沒有組織能力，許多時社會標籤了傷殘人士，質疑他們的工作能力，但其實我遇到許多傷殘人士對工作都充滿熱誠，他們期盼有人給予工作機會，於是比常人更心思慎密，不計較付出。」

發展遲緩、屬智力中下的謙謙因自覺追不上學業，主動提出要離開主流學校，於是報讀展亮的課程，後來被轉介參加社署主辦的「陽光路上」培訓計劃……

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上文節錄自第143期《香港01》周報（2018年12月24日）《培訓課程設計脫節 政策漠視人生規劃 傷健人士就業路難行》。

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