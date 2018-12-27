華為副董事長兼財務總監孟晚舟被捕案令第五代移動通訊系統（5G）成為全球討論的焦點。有意見認為，華為對5G的領先佈局是該公司此次陷入漩渦的原因之一。作為新一代的移動通訊技術，5G能提供更廣的頻寬，數據傳輸速度較現時的4G快至少10倍，被視為是改變人類生活的劃時代技術。5G的應用不限於手機，其影響遍及智能電網、物聯網、無人駕駛、智能醫療和虛擬實境等領域，幾乎涵蓋生活的方方面面。5G的時代是否真的已經到來？它對於未來社會發展究竟有怎樣的影響？

5G網絡是發展智慧城市的關鍵。（美聯社）

從第一代到第五代移動通訊系統，移動通訊技術平均每十年就有一次革新，改變不可謂不大。1983年開始發展的1G，主要應用於國防，只能進行語音通話，最為人熟知的還數「大哥大」電話；2G進化到能發訊息，造就了諾基亞和摩托羅拉最輝煌的時代；3G最大優點是高速資料下載，實現上網、收發郵件和影音功能，iphone、黑莓、HTC也在此時冒出頭來；如今當紅的4G最大特色就是高速行動上網、高速傳輸，應用在視頻會議、行動電視和手機應用程式等。

大帶寬、低延時、廣聯接

華為2017年發布的《5G時代十大應用場景白皮書》形容5G是「跨時代」的技術，它將與大數據、雲計算、人工智能等一起開啟通訊時代的「黃金十年」。

或許有人會問，4G不是已能滿足我們日常生活所需嗎？在每月流量還用不完的情況下，為何還需要5G？隨着頻段、音樂流媒體的日益普及，人們消耗的數據愈來愈多，頻段日漸擁擠，容易導致網絡阻塞。從手機到設備傳感器，從攝像機到智能路燈，5G在處理大量設備方面的表現更加優異。根據國際通信標準組織第三代合作夥伴計劃（3rd Generation Partnership Project, 簡稱3GPP）通過的5G標準，5G將支持從1GHz到50GHz左右的低頻、中頻和高頻頻譜，具有「大帶寬、低延時和廣聯接」的特性。

根據3GPP訂立的5G標準，5G下載速率理論值將達到每秒10GB，約為當前4G傳輸速度的10倍。獲得兩個重要5G頻段——26GHz/28GHz及3.5GHz的臨時許可證的香港電訊商「3香港」，在銅鑼灣實地測試，結果顯示其5G速度超過每秒2千兆比特（Gbps）。根據香港通訊事務管理局給出的5G參考速率，下載一齣8GB的電影僅需要四秒。

另外，5G能夠進一步加強寬帶的帶寬，縮短響應時間，有利於車聯網、工業控制等行業的發展。5G的理論延時是1毫秒，是4G延時的幾十分之一，基本達到「準實時」水平。根據全球最大的晶片公司美國高通（Qualcomm）的實測數據，5G網絡延遲將從115毫秒降至5毫秒以內。5G技術的低延遲性有望解決自動駕駛車的感應器延遲反應問題，更可以讓無線網絡機械人完全同步執行各種複雜的指令。

除此之外，5G加強的帶寬能增加其承受的用戶容量，減少以往因人多擠佔網速的尷尬，其可以連接的物聯網（Internet of Things）終端數量理論值將達到百萬級別，是4G的10倍以上。若一平方公里允許100萬個設備同時連接，以觀塘區約11平方公里的佔地面積為例，則觀塘區可以容納1,000萬個設備。根據聯網家庭設備研究機構 Strategy Analytics統計，目前全球約有200億個物聯網裝置，預計到2020年，裝置總數將增至 500 億個。

助萬物互聯

物聯網體現了物與物之間的通訊需求，有利於生活水平的提高及智慧城市的建設。當4G變成5G，除了網絡提速、客戶容量增大外，更重要的正是「萬物互聯」。現時，我們須為物件連線，諸如加入藍牙及WiFi等功能。但在5G技術下，即使相隔幾公里，物件都可聯網，且數量高達百萬個。

就個人生活層面來說，5G技術有望在車聯網、無線醫療、無線家庭娛樂等方面帶來發展。當所有物件以互聯網聯繫互通後，結合大數據和人工智能，可以提供智能家居保安、遠程病人監察、無人駕駛以至虛擬實境（Virtual Reality，簡稱VR）和擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）娛樂等服務。例如在俄羅斯舉行的2018年世界盃足球賽，除了實現VR眼鏡切換不同畫面角度觀看比賽，「5G+AR」技術亦實現虛擬影像裁判，用於複審真人裁判的裁決結果。

另外，5G技術還可以應用在無線醫療上，包括遠程手術和救護車通訊。利用5G網絡近乎同步的傳輸特性，醫生可以通過遠程連接機械臂和監控畫面為患者做手術；救護車可於抵達醫院前，將傷者的情況和資料傳送到醫院，讓醫生事先作好準備。

在交通運輸方面，5G網絡最大的應用方向將是智能汽車和互聯網汽車。以5G網絡為基礎，汽車與周圍車輛、訊號燈、建築甚至道路實時交換數據訊息，讓無人駕駛更加可靠。

5G網絡可使汽車與周圍物體實時交換數據信息，讓無人駕駛更加可靠。（視覺中國）

就社會發展層面來說，智慧城市建設的核心是「人」與「物」的智慧化管理，5G與物聯網、人工智能、大數據等其他新科技的融合，將成為智慧城市建設中的關鍵環節。5G為智慧城市提供無處不在的網絡，搭建數據平台，形成的物聯網宛如智慧城市的「血管」。雲端計算提供所有數據和服務，是智慧城市的「心臟」，而大數據則好比智慧城市的「大腦」，是智慧城市建設發展的智慧引擎。新技術可應用於污染監測、交通管理和智能燈柱等領域，在這些新應用的支撐下，智慧城市得以快速推進和發展。

5G加快視頻流傳輸過程，可使人工智能成為新型智慧城市的「安全之眼」。以此前旺角朗豪坊的扶手電梯事故為例，華為無線市場總裁王宇峰此前在「2018互聯網經濟峰會」上表示，若採用5G技術，利用物聯網監察電梯狀態，配合大數據分析，潛在的風險便能預先掌握。

5G在網絡基本架構、網絡邊緣設備、用戶終端設備方面引領革新，為流動通訊行業乃至整體經濟帶來翻天覆地的變化。有了5G網絡，無人駕駛汽車、智慧城市和其他連接設備的應用得以大規模商業化，進而掀起產業鏈的再洗牌。正因如此，5G技術自然成為中美兩國角力的關鍵。

上文節錄於第143期《香港01》周報（2018年12月24日）《5G浪潮來勢洶洶 產業升級引擎 智慧城市關鍵》。

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