正所謂「大國博弈，小民自娛」。每年年終選出年度代表漢字，盤點年度潮流歸納，往往出現國家或社會層面的大願景，以及小民自嘲的兩極化景象。官方或各大機構往往從宏觀角度出發，歲暮回顧總是四平八穩，苦中有望；民間或網絡盤點則生猛到題，而且帶有自我調侃味道。 撰文：李照興

今年的年度漢字，主流團體之選有「望」、「漸」，民間則戲說「悶」、「稅」、「降」，網絡界更自創由「穷+丑￼」組成的字，形容全民消費降級，普通人又窮又醜。

國與國之間的明暗比併，則轉化為愛國激情「曝晒」的舞台。2018年，是中國藉助奧運高調重返國際舞台十年，中國成功輸出的「銳實力」滲透全球。沒有一個時代，比這時期的中國人更心理不平衡，進而觸動「玻璃心」—如今中國已不是那個弱勢的國家，但在普遍的國民心中，卻不斷出現一個疑問：「為什麼我已經那麼茁壯那麼富裕，卻仍得不到全球的尊重？」2018年正是這種心理以至衝突集體爆發的一年。

香港叫「花生友」，中國叫「吃瓜群眾」。「花生友」剝完花生，掃掉花生殼即清理好；吃西瓜又要吐核，又要扔西瓜皮，還要抹汁，難以收拾得乾淨利落。中國階層差異較大，吃瓜群眾的心理也表現得較為複雜。低下階層、酸溜中產或富裕人家的生活，後者雖自我感覺良好，但發現世界不如他們想像時，心理落差不可說不巨大。這些吃瓜群眾平常月旦政策，抱怨生活，但當國家有需要時，又會突然勇武發聲，戰狼群出。

中國吃瓜群眾看似聲勢浩大，發動起來後果驚人。但這只是假象，因為被釋放出來的吃瓜輿情，都是被容許或受誘導，往往不見相反或另類聲音。相較下，香港的花生友可說自由放任、百花齊放、難以掌控，某程度聚攏成一種想像的反建制力量。

中國能起功效的吃瓜群眾，必須擁護政策方針及官方價值，在虛假的民主表達中得到狂歡。這不禁令人懷疑，這些表達與行動是否對等。譬如說，針對意大利時裝品牌Dolce & Gabbana 的辱華廣告風波、華為孟晚舟事件，群眾在網上的洶湧發聲，似乎跟現實抵制效果並不匹配。那到底，人們在2018年真實的心意是什麼？

針對意大利時裝品牌Dolce & Gabbana 的辱華廣告風波、華為孟晚舟事件，群眾在網上的洶湧發聲，似乎跟現實抵制效果並不匹配。（視覺中國）

「悶」蘊弦外之音 呼應貿易之爭

網民選出的另一個年度漢字「悶」，似乎透露了一些玄機。這字除了有經濟求穩，因消費降級而引發的悶局之外，還有不少弦外之音。

「悶」有許多意味，從字形上拆解，在相對封閉的大門內存在壓抑，埋着故作振奮的民族情緒。閉門造「芯」，也切合由中興到華為，在國際舞台的技術與貿易之爭。這既在政府規劃內，也在一般「群眾」的願景中。

「悶」字也可理解為關起門來自我陶醉，也是今年潮興的網絡綜藝和「抖音短視頻」（社群應用程式）的新娛樂樣式。在內地的公共場所，如站台、地鐵車廂、員工休息過道，常常看到一個景象：百無聊賴的年輕人拿着手機不斷刷屏，好像很忙，但其實他們只是通過這種手機忙碌，以打發沉悶無聊的時光。

抖音是今年中國的娛樂與社交界別的勝利者，它的碎片化甚至比其他社交媒體更厲害。（視覺中國）

其實，我們大可加上一個「抖」字來形容2018。抖音確是今年中國的娛樂與社交界別的勝利者，它的碎片化甚至比其他社交媒體更厲害，而用戶的個人表演慾，同樣比在別的媒體更易發揮。只是其無底線的通俗、缺乏美感，難以提升整體國民精神面貌，更遑論代表中國輸出全球。

年度漢字暗藏窮+醜 網民自我調侃

關於年度漢字，一般泛意義上使用漢字的不同國家和地區，亦有不同選擇。京都清水寺的僧人揮毫「災」字，回應日本歷經多災多難的一年；馬來西亞漢文化中心給出的答案是「變」，反映馬來西亞大選等一系列變革；台灣評選結果為「翻」字，同樣表達剛結束的選舉結果逆轉；中國記錄通訊社選擇了「漸」字，令人有些費解，倒不如網絡票選的年度漢字—（見下圖），由「窮」（￼穷）和「醜」（丑）的簡體字組合而成，普通話讀作「qiou」（讀音近「求」，結合了「窮」（qiong）和「醜」（chou）的拼音），表示窮到吃土、又醜又窮，是為窮醜土，反映廣大年輕人的自我調侃心態。

圖為網友創造的年度漢字qiou，暗含國民自嘲。（網絡圖片）

這與影視文化全年推陳出新的美顏潮流有點違和，因屏幕上展現的，有活在肥皂泡泡中的漂亮偶像，重複無數遍的清宮恩怨。當然，少數作品反映了現實，如真正貼近被遺忘的百姓底層生活的紀錄片《生活萬歲》，但這也拯救不了今年主流演藝界雪崩式滑落的災難。

沒錯，今年演藝潮整體平淡，不復前些年的雄心與銳氣。自范冰冰事件後，影視界開工率跌落谷底，業界有如步進寒冬。電視劇集依然延續古風，最叫座的《延禧攻略》，講述宮女如何在鈎心鬥角的宮闈中影響到「康乾盛世」，但拆解結構之後，更像是宮鬥過關遊戲；周迅主演的《如懿傳》同樣有女權在古典中復蘇的意味，但總歸是套路。

小驚喜來自電影，《我不是藥神》與現實藥業醫療系統的對照，引起連串社會效應，更成為中國寫實電影作品的獨有特色： 由於新聞媒體有欠獨立自主，難以成為社會監察力量，流行電影反而成了帶動社會議題的一員。另一部佳作《大象席地而坐》，諷刺地更是至今仍沒法在中國內地公映。

不過，中國新一代炙手可熱的明星已並非活躍於大熒幕，而是在綜藝節目和網絡走紅；互聯網巨頭打造的《偶像練習生》和《創造101》，催生了張藝興、蔡徐坤及火箭少女101等新生代偶像。他們代表的年度潮流可說是娛樂水平下沉和審美降級。大眾狂歡看似取得了民主化（因為由超量的粉絲一元一票支撐），但內容方面總在淺薄與反智的藩籬中打轉。

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上文節錄自第143期《香港01》周報（2018年12月24日）《大國博弈 小民自娛 盤點2018年度中國潮語》。網上標題為編輯重擬。

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