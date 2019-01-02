《競爭條例》（下稱《條例》）實施三年，競爭事務委員會（下稱競委會）先後三次出手，主動控告涉嫌圍標、合謀定價或瓜分市場的反競爭行為。然而，《條例》實行至今，有小型零售商表示貨品賣得便宜，隨時有被供應商斷貨的危機，《條例》成效輕微；供應商說商品價格是「行情」，《條例》的出現令他們不敢交換市場資訊，難全面得知市場實況。小型零售商如何面對來自供應商及大型零售商的聯手夾擊？ 此乃《競爭法三年》系列專題報道之一

執笠倉老闆蘇小姐2017年3月出售日本某品牌文具，售價比一般文具店便宜了一塊錢，結果代理商直接停止供貨，並警告她若不調高售價便不會再供貨。是代理商霸道嗎？蘇小姐說不是，是其他文具店向代理商施加壓力，代理商只是「奉命行事」。蘇小姐在社交平台公布此事，吸引媒體訪問跟進，事件的另外兩個持份者──代理商及被指施壓的老牌文具店受訪時，均否認蘇小姐的指控。

執笠倉老闆蘇小姐曾因定價過低，被大文具行施壓。（鄭子峰攝）

小店受壓 為「搵食」低頭

我們仍需要搵食，要面對現實……我們沒有去到咁盡。 執笠倉老闆蘇小姐

有人問，為何不找競爭事務委員會投訴？

蘇小姐說，競委會有邀請他們面談，整個調查過程大概有三四個月，共見面兩次，調查人員向他們索取與供應商的對話錄音，但蘇小姐拒絕交出，事件最後不了了之。至於原因，蘇小姐只淡淡然反問一句：「即使交了錄音，對事情會有什麼保障呢？」她接着說，「了解過以往案例，覺得《競爭條例》（實施）之後，看不到（對事情）有任何曙光⋯⋯（只好）用消極的態度，在自己（社交）平台發聲。我們仍需要搵食，要面對現實……我們沒有去到咁盡。」「搵食」便是低頭的原因，雖然不願意，卻無可奈何。

蘇小姐認為競委會的調查對解決問題沒什麼大作用。（鄭子峰攝）

那麼，供應商又如何看待零售商定價的問題呢？糧油供應商通泰行掌舵人李豐年表示，並不贊同合謀定價。但他承認供應商有時候會向零售商提供一個「建議零售價」，同行之間也會談及商品在市場上的價錢與受歡迎程度，他視之為「行情」，能更好地了解市場情況，但《條例》卻視之為禁忌。《條例》中表明企業間互換機密資料，例如產品的價錢、數量、銷售策略等，或者透過交換資料協定相同價錢，均為合謀定價，屬反競爭行為。

2013年消費者委員會發表雜貨零售市場研究報告，發現有超市利用市場權力（market power）做出「反競爭行為」，例如要求供應商簽訂「獨賣」協議，或向供應商投訴其他零售商以較低價賣貨，威脅與供應商終止交易。當時兩大超市均極力否認，聲稱尊重自由市場經濟，從未干預過供應商的商業運作。然而，網上超級市場Ztore（士多）老闆梁子琦（Jack）表示，大型超市不會宣之於口明確地要供應商不供貨予某零售商，而是「exercise（利用）它的market power去影響市場的競爭」。

網上超市老闆梁子琦也曾因定價遭供應商拒供貨。（鄧倩瑩攝）

Jack辦士多前，曾擔任大型超市的採購人員，了解超市與供應商的關係。「即便是大型供應商也怕得罪超市，為了保持市場佔有率，不得不保住與超市的關係。」他解釋，一個品牌講求的是市場流通，超市銷售點之多能確保品牌的認受性，讓消費者隨處購買到其產品，較小型或位置零散的零售商做不了同樣的效果。正正因為超市擁有壓倒性的市場優勢，可向供應商提出不少畸形條款協議，小型供應商根本難以抗衡。

例如，一件貨品的建議零售價是100元，供應商供貨價是70元，即超市實收三成利潤。如果超市發現對面店賣90元，便會向供應商提出：『我要做到他的價錢，故你要補回利潤差價給我』。 網上超級市場Ztore（士多）老闆梁子琦

超市不尋常條款 礙市場發展

Jack解釋，供應商不希望零售商減價，是怕遭超市追討差價，行內稱之為「補scan」。「例如，一件貨品的建議零售價是100元，供應商供貨價是70元，即超市實收三成利潤。如果超市發現對面店賣90元，便會向供應商提出：『我要做到他的價錢，故你要補回利潤差價給我』。」供應商無奈地要硬食，供貨價要較以前更便宜，變相是「貼錢」讓超市做推廣活動。在Jack看來，這些是「魔鬼條款」，但一個願打一個願捱，在商業社會中是殘酷的現實。Jack唯一希望做到的，是走一條不同於傳統大型超市的路──與小型供應商合作，引進更多有特色的貨品，以更便宜的價錢出售，這也是成立士多的初衷。

據前超市採購人員向《香港01》提供的一份超市與產品供應商協議，「上架費」只是基本條款，當中還有超市新店舖的贊助費及裝修費，也有過百萬元的推廣活動贊助費。種種奇怪的條款，嚇怕了一班小型供應商。久而久之，一些相對「偏門」的商品便進入不了超級市場，變相局限了市民選擇。

供應商、零售商及超級市場三者在零售市場中的關係千絲萬縷。（資料圖片／盧翊銘攝）

夾縫求生 出招抗壟斷

《條例》出現後，大型供應商及零售商施加的壓力仍然是小型零售商的夢魘。貨品是他們謀生的資本，一旦失去貨源，也就不能生財。小型零售商只能盡量變通，盡量維持狹小的生存空間。

在屋邨扎根的連鎖超級市場家興，老闆王重家曾在《條例》實施前接受媒體訪問，表示過「赤裸裸減價是不容許的」。誰不容許呢？是來自大超市及供應商聯手的壓力。要做到價格便宜，不能明刀明槍，唯有用優惠卷暗裏減價，才可避免遭供應商借故停止供貨。Jack也笑言，士多為了避免直接減價被供應商斷貨，也用了很多類似的方法，例如買滿一定價錢會送贈品，以及以儲積分方式變相減價。

用優惠卷暗裏減價才可避免遭供應商借故停止供貨。（資料圖片／鄭劍峰攝）

因為不想受限，執笠倉和士多均選擇「走水貨」。正所謂「你有張良計，我有過牆梯」。蘇小姐到日本入貨文具，也到韓國引入現時熱賣的韓風襪，但潛在風險是貨源不穩定。Jack提起近日收到一個樽裝水品牌在港代理商的來信，表示其膠樽水若由外國船運入港，會導致品質問題，勸喻他們不要進口水貨。他也從歐洲分銷商口中得知，香港代理商要求海外分銷商不要供貨予他們。

無論是蘇小姐還是Jack，均提到香港代理商因要保障其他客戶利益和品牌形象，故在售價方面有嚴格限制。售價代表了品牌價值，也代表了香港代理商的辛苦推廣，故在代理商的角度，還是希望保持一定的價格，以填補引進貨物時所花的宣傳成本。

天秤從來不平等。各行各業各有潛規則：零售行業有「暗價」要遵守；裝修行業有各自「地盤」──某一兩間裝修公司壟斷整個大型屋邨住戶的裝修工程⋯⋯等等。在自由市場，看似競爭處處，現實卻是規限重重。

從小店的口中，我們聽到的是對《競爭條例》的種種質疑。為何一條理應可還原公平競爭的法例，在實行三年以後，仍然讓小店們看不見「公平」的彰顯？問題出自哪裡？繼續閱讀：【競爭法】倡議到立法歷時廿年 條例過時檢討是時候？

上文節錄自第144期《香港01》周報（2018年12月31日）《競爭條例實行三年 自由市場不自由 反競爭持續》。

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