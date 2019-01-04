2017年，競爭事務委員會（下稱競委會）發表香港車用燃油市場研究報告後，有運輸業界直指競委會是無牙老虎，委員會主席胡紅玉當時回應指報告可向油公司施壓，然而，這種「壓力」真的存在嗎？ 報告中指出燃油市場競爭運作有問題，包括每個零售商所有油站的燃油價格相近，本地車用燃油市場高度集中在現有經營者，令有意加入的新經營者進入市場的門檻提高，不利競爭，但以上並不構成反競爭行為。 此乃《競爭法三年》系列專題報道之四

車用燃油價格向被指持續高企，且價格一致，油公司有「合謀定價」之嫌。（羅君豪攝）

陸路交通運輸業大聯盟召集人蔣志偉在《競爭條例》實施前，已到競委會請願要求調查油價問題及市場經營。及後，競委會的報告一出，蔣志偉對報告感到失望，他堅信不同油站油價定價劃一，是涉嫌合謀定價的佐證。

事隔一年，燃油市場有沒有什麼改變？

蔣志偉認為：「油公司依然壟斷，無視競委會的存在。」他口中的壟斷，仍然是油公司提供予大車隊的折扣遠比小車主高。他引述，油公司給予大車隊的折扣高達50%，但小車主最多也只是20%，當中的差異除了突顯折扣優惠不透明及不公平外，還可以看到燃油價格的確存在相當大的減價空間。「油公司有權這樣做，因為他們是做生意。但政府卻任由他們不減價，繼續濫用市場的優勢。」

報告無力 研究純調查

在進行市場研究時，競委會雖要求油公司交出資料，部分卻未回應，故競委會未能取得如蔣志偉提出的折扣優惠資料，難以估計折扣對於油公司零售利潤的影響。

《競爭條例》列明，只有在合理懷疑的情況下，才能要求涉事人員或企業交出文件及資料。換句話說，單純的市場研究不在此列。無權強制被調查的對象交出資料，以及報告沒有約束力等先天因素，使報告注定只會是一紙研究，難有作為。

參與起草《競爭條例》的鄭建韓教授表示，競委會在進行市場調查時沒有強制的搜證權，難以進行一個全面的研究。（吳鍾坤攝） 參與起草《競爭條例》的港大法律系副教授鄭建韓說：「假設油公司有合謀定價，證據也不會是缺乏搜證權力的競委會所能搜集到。」他指出，「消費者對汽車燃油市場的微言不是香港獨有，是全球性的，但最後只有很少地方的競爭法機構可以立案判斷油公司有合謀定價。」這些少數成功例子，包括捷克在2001年突擊搜查油公司辦公室，檢獲電郵訊息及電子文件，證明六間油公司合謀定價，抬高油價至同一水平，涉事油公司共罰款1,000萬歐元（約8,940萬港元）。新加坡在2016年亦曾進行類似調查，不過找不到任何證據證明油公司有合謀定價。 在研究報告中，競委會也引用數據，指出其他地方的60間競爭法機構，有58間作市場研究或一般調查時，均擁有法律授權向第三者索取資料。當大部分競爭機構進行市場研究時均有搜證權力，仍未必能夠證明反競爭行為存在，更何況是缺乏取證權力的香港競委會呢？

複製英國機制 卻忽視搜證權

據鄭建韓的說法，香港的市場調查機制源自英國，卻沒有「照辦煮碗」地複製──欠了部分權力，「英國當局進行市場調查時有權問相關公司取證據。」英國《2002企業法》174條中提到，有關當局不論是進行市場研究或正式調查，均可要求任何人提交證據及作供，若拒絕，最高可判處罰款30,000歐元（約26.8萬港元），或最高監禁兩年。而執法機構提出的建議，有關企業必須執行。「另外，英國完成調查後，執法機構可要求被調查的公司改變行為，還可以要求變賣相關公司的資產，用以重組市場，於市場上注入競爭。」種種權力缺失，便是香港競委會的市場調查報告淪為一份顧問性質報告的原因。

據我所知，（政府）不想這個機制太powerful，怕太過干擾商界的運作，怕太過影響營商環境。 《競爭條例》草案工作小組主席鄭建韓

面對機制上的先天漏洞，鄭建韓建議引進英國這類型的權力，不過，他也坦言，英國的機制在世界上走得最前，香港未必可以完全複製。即便如此，難道有關官員並沒有預視到，一份沒有權力的市場研究報告只會淪為紙老虎嗎？既然有，為何仍然不在最大限度中參考國際經驗呢？鄭建韓留下了這麼一句：「據我所知，（政府）不想這個機制太powerful，怕太過干擾商界的運作，怕太過影響營商環境。」

上文節錄自第144期《香港01》周報（2018年12月31日）《競爭條例實行三年 自由市場不自由 反競爭持續》。

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