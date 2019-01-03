《無敵破壞王2：打爆互聯網》（Wreck-it Ralph 2：Ralph Breaks The Internet）固然是《無敵破壞王》的續集，但其實，這齣電影亦似《玩轉極樂園》（Coco）的續集。一方面，電影沿襲了「電玩」和「懷舊」兩大主打，既進一步加滲互聯網打機元素，迪士尼公主們的亮相亦教大家緬懷叫好；另一方面，穿插全片的海量諷刺，加上言志部分大談人與人的相處，對小朋友來說或嫌過於深奧，某程度跟《玩》一樣更適合成年觀眾收看。似乎，收購彼思（Pixar）磨劍十多年後的迪士尼，也效法對方愈來愈着重開發家長式卡通了。 （注意，以下完全劇透）

在街機及機舖日漸式微的今日，以電玩掛帥的《無》難免要與時俱進。電影着重諷刺互聯網的種種，從而帶出我們到底應怎樣迎接新時代。繼上集創造電玩世界後，迪士尼再下一城，創造出「動畫化」的互聯網世界。大家不難發現，置身其中的網友公仔悉數呆頭呆腦—這是諷刺上網使人渾噩？抑或上網的人只想渾噩地「殺時間」（kill time）？事實上，電影既諷刺互聯網的金錢至上：拍賣、廣告、賣道具、拍片呃like等，凡此種種都與消費掛鈎；不是說互聯網充斥大量有用資訊嗎？除了搜尋引擎只會導你消費、以及彩蛋裏暗喻的「假新聞」，戲中最受歡迎的資訊及影片，更全屬無聊無謂，就連現實裏的睇片觀眾都目光呆滯。港人愛說「識睇睇留言」，電影則奉勸小心網絡欺凌，因為裏面充斥負能量與haters （攻擊者）……總之，互聯網世界表面五光十色，但裏裏外外的人都沒有靈魂；唯獨遊戲世界內的「擬人」角色，才真正有血有肉有感情，反之上網太多則會使人「物化」，倒過來淪為被抽乾魂魄的「機械人」。

片中網絡遊戲《致命關頭》的型女車手煞姬是自由女性的象徵。（劇照）

迪士尼近年動輒高舉女權，本片的多名要角同樣交由女性擔綱。片中網絡遊戲《致命關頭》（Slaughter Race）的型女車手煞姬（Shank），便是主角雲妮露（Vanellope）的榜樣，也是作為自由女性的象徵。不過，要數本片的「最佳女配角」，則肯定屬於迪士尼「公主聯盟」。她們的先後登場，固然極盡「懷舊」之能事，也照顧了女觀眾的口胃，不讓上集主要以男性向的「電玩」專美。更重要的是，她們亦成為「新時代公主」，既七嘴八舌自嘲過去的女性化（feminine），以及只識坐等白馬王子拯救；到了最後，另一主角破壞王（即Ralph）還有賴一眾公主、煞姬，以及影片網站「爆音」（BuzzzTube）的得姐（Yesss）鼎力襄助！女性撐起半邊天，迪士尼對公主們意識形態的破舊立新，一切並非說說笑、搞搞gag那麼簡單！

不過，迪士尼的終極言志，並不限於女性的自由與平等，而是涉及全人類的自由與追夢。在壓軸大戰裏，破壞王和雲妮露悟出一些道理，包括朋友不一定有同樣的夢想，朋友不應該阻止對方追夢等。問題來了：這個說教不是很奇怪嗎？所針對的友情會否過於狹窄？只要考慮到電影的副線：閃電手阿修（Fix-It Felix）與卡爾安（Sergeant Calhoun）一起收養《甜蜜衝刺》的「難民」為女，繼而帶出點題一句：「對待兒女應如同對待朋友」，則本片終極言志大概呼之欲出，卒之串聯起來。的確，破壞王與雲妮露雖然分屬朋友，但頗大程度亦像一對父女；也就是說，上面朋友相待的道理絕不限於朋友之間，為人家長的也要—甚而更要—懂得「放手」，好讓兒女們可以自由追夢。其中，父母盡可留在「舊世界」，兒女在「新世界」冒險又何妨呢？只要用愛維繫，兩者不必然發生衝突，甚至能夠如片尾彩蛋一起玩新遊戲；否則，只怕會膨脹為「中毒版破壞王」般的「怪獸（家長）」！本文開始時說本片極似《玩轉極樂園》，即使孩子生於鞋匠之家又或活於機舖街機，為何就不能玩結他和玩網絡遊戲？

破壞王與雲妮露是朋友，但相處上也似父女。（劇照）

可惜，受制於迪士尼不想破壞原本的角色設定，以致居然要靠另一對夫婦來曲線延伸說教；這個言志歷程，就難免過分迂迴，不夠直接有力。況且，跟《玩》相比，《無2》除了言志外，在劇力、氣氛等各方面也嚴重地給比下去……只能夠說，對於戲裏高舉的「養兒育女」秘訣，家長們切忌如電影般被飆車音量蓋過淪為「耳邊風」！千萬不要忽略相關「留白」，亦即留待大家自行反思的關鍵位！

上文節錄自第144期《香港01》周報（2018年12月31日）《《無敵破壞王2：打爆互聯網》 海量諷刺 在互聯網》。

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