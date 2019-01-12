倘若你時常出入北京、上海、長沙、杭州各機場或較知名的酒店，以至活躍於商演活動，很可能會經常碰到如下情況：大批年輕粉絲簇擁一團，手持鮮花或拉着「XXX最棒」字樣的條幅（隨着科技演進，又變成了閃閃燈或LED屏），亢奮地等待「愛豆」（idol）。當目標驚鴻一現的剎那，尖叫聲四起，以至於哭天搶地，他們趨前求以接近，嘗試索取簽名，甚或進一步肢體接觸（同時拉起自拍桿與偶像合照則難度較大）。 撰文：李照興

你以為某位國際巨星與你並行？待問清楚後，你可能會徒然一愣：這是何方神聖？「聽都未聽過！」，「他年輕得像自己兒子！」然後感覺，眼前的青春粉絲團，真像趕上了最好的時代，而自己彷彿是局外人。對你而言，不知名的青春偶像推陳出新，與你無關，但這同時是這世代中國娛樂經濟軟實力的中流砥柱！

我有位90後年輕朋友，專門坐飛機到各地支持偶像的演出。她的偶像不是家傳戶曉那種，而且甚至在偶像生態圈中，也覺得這個小團夥最終不會大紅。

「但就是這樣，才顯得我忠心死粉啊！」小粉絲說，「而且這次不看的話，說不定它就真的解散了。」

粉絲身體力行支持偶像，帶動「粉絲經濟」發展。（視覺中國）

沉迷追星，年輕人代代如是，不用大驚小怪。回顧中國過去四十年情況，前三十年可能都只是偶像進口大國，上世紀八十年代，港台流行文化盡得先機，通過劇集與歌曲，成為一代中國年輕人的精神食糧和集體回憶。這些先驅是鄧麗君、費玉清、劉文正、費翔、譚詠麟、張國榮、劉德華、台灣小虎隊，以至後來的F4、周杰倫等等。

由「國策」主導

時光流轉，到今天，當紅的是你可能未聽過的「土產」女團──O2O Goddess、萌萌噠天團（聽聞過SHN48已算不錯）以及「韓產」男團──防彈少年團、Wanna One等。吳亦凡、楊洋這九十年代初出生的已成為上一代，新近的是1999至2000年生的吳磊一代。

新世代偶像吳磊在機場遭到粉絲圍堵拍照。（視覺中國）

見怪的只是，此時中國的偶像製造潮和娛樂工業，也真配合國情，有了中國自己的遊戲規則。它在訓練生產程序上，參考了日本及韓國的偶像團造星工業，市場則有美國般浩大，至於傳播推廣上，則用了中國獨有的社交媒體，結合線上線下造勢。不用考慮全世界，單是佔有中國市場，你就不需要全世界了。這是一門生意，也是娛樂方式，更是隱藏了的意識形態掌控；不了解這些運作，似乎就看不透中國流行文化的對立統一本質。

當然，說到底，狂熱背後，首先是一門新興的娛樂大生意，即所謂「粉絲經濟」。而中國國情是：所有風口，其實都源於對政策的洞悉先機。偶像製造是流水線上的重要一環，粉絲消費是隨之而來的變現伎倆。

在歐美、日韓乃至港台等娛樂偶像和產品佔據內地市場多年之後，這門生意終於在一種強烈復蘇的民族意識下振興：「大國有娛樂，國貨當自強。」而這一點也顯然得到了相關文化部門的鼓勵，甚至可追溯到最高領導人多年前定調的「文化自信」。

《創造101》中，粉絲可以看著偶像們一步步成長。（視覺中國）

察覺到風口的公司接連成立，從最前端開始深耕細作，一個完善的本土偶像生產鏈條逐漸形成——其不假外求，也隱含着對抗文化殖民的潛在意味，儘管在目前，中國式青春偶像們仍談不上任何對外輸出。

打造方程式

一如日韓市場，中式偶像工程也有自帶方程式。許多形象出眾、有表演天賦的潛在年輕藝人，從少年時代即被娛樂機構選中培養，個別保送到日韓等專門造星的國家訓練，打磨完畢後，作為初成品推向內地市場，再經由綜藝節目、網絡平台乃至不同組織舉辦的各類頒獎禮宣傳和包裝，不斷進階，最終成為特定群體膜拜的偶像。

《創造101》選手陳意涵在機場受到粉絲追捧，此類綜藝節目讓無數平凡女孩一夜成名。（視覺中國）

「網絡綜藝 + 互聯網發功」的模式，使得新生代偶像的推出周期很短，並快速迭代。儘管出自「國產」，代表本土化娛樂趨勢和志趣，但新偶像們的誕生，依然始於對國外娛樂文化的借鑑和模仿，這不只體現於舞台本身，也包括個人風格和表演形式：內地大部分綜藝節目是複製外國，如《吐槽大會》等清談節目，脫胎於美式脫口騷。偶像團體的組合形式，更屬於日韓翻版。

女團真人騷《創造101》，實現了不少女孩子的成名夢想。（視覺中國）

曾幾何時，中國的「偶像養成」，已經形成了一個傳統環節，即到日韓進行培訓和練習——值得一提的是，韓國的SM娛樂公司扮演了中國藝人海外培訓機構的角色，為他們量身打造形象、訓練舞蹈，並傳授團隊配合技巧，接連為中國娛樂界打造了韓庚、鹿晗、吳亦凡等新生代偶像，還有張藝興，也曾在SM公司做過練習生，並加入韓國男子組合EXO出道，隨後以中國分隊EXO-M成員轉戰內地娛樂圈。這些人在內地走紅，堪稱二手「韓流來襲」。

一般而言，最典型案例，可引為青春偶像元祖的是少年團體TFBOYS（全稱The Fighting Boys，又稱加油男孩），由王俊凱、王源、易烊千璽三位成員組成，他們屬於北京時代峰峻文化公司的「作品」，每位的微博粉絲量都過千萬。

（左起）王源、王俊凱、易烊千璽於2013年組成的TFBOYS，今日已被網民稱為「元祖級」少年團。（視覺中國）

成立初期，他們的粉絲群體主要是18歲以下的青少年（我認識的有10歲女孩），雖然最為人熟悉的作品仍是多年前的單曲《青春修煉手冊》，但這個團體已經成功在音樂、影視等多個領域發展，並贏得了眾多品牌的代言人合約。這也是當前偶像經濟的新業態：演唱和電影再不是主要收入來源，反而是依重跟品牌合作，做代言人及出席活動等商業活動。

粉絲經濟，即如何賺粉絲們的錢。不同偶像有不同的專屬粉絲團名稱，趙麗穎的粉絲團叫「螢火蟲」（普通話螢和穎同音）、Angelababy（本名楊穎）的叫「楊家將」。粉絲們年紀尚輕，好多未滿20歲，但他們消費中低價產品不遺餘力。粉絲不僅可以買偶像的紀念品，更重要是，他們被鼓勵去買偶像代言或賣廣告的產品，直接影響產品在網店上的銷量—— 這就是所謂偶像能否「帶貨」的標準。現今市道，能帶貨的偶像明星，就是最受品牌和媒體歡迎的明星。而粉絲後援隊為了支持偶像，同時亦會調配資源去幫偶像證明其帶貨威力！粉絲與偶像經濟套套相連可想而知。

粉絲為了支持偶像，還會為他們調配資源等等。（視覺中國）

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《國產少男少女組合成風氣 粉絲經濟進化：製造偶像》，網上標題為編輯重擬。

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