在意大利，我輕藐地路經米蘭的名店街、撇下威尼斯的水鄉、甚至不顧佛羅倫斯文藝復興時期的藝術，直奔古城博洛尼亞（Bologna），尋找被西方世界譽為「大學之母」的博洛尼亞大學（Università di Bologna）。這所學府建於1088年，被公認為世界上歷史最悠久的大學。結果古城沒令我失望，大學讓我欣喜。 撰文：楊志剛

我曾在多個高等教育論壇上，聽過西方學者提出這個「史上第一所大學」的公論。九百多年前創建的大學，古意盎然的教堂鐘樓，依然散發着高等學府的青春氣息。教育和知識就是這樣恆久長青，雖古猶新。博洛尼亞大學創校不久，便獲羅馬帝王頒令：這所大學不受其他權力影響，亦等於今天的學術自由。這裏的畢業生包括四名羅馬天主教教宗，也包括於1543年提出地球圍繞太陽自轉而非「地球是宇宙中心」的科學家哥白尼（Nicolaus Copernicus）。「日心說」當時是異端邪說，哥白尼保持低調，明哲保身。六十多年後，天文學家伽利略根據天象觀測，進一步證實「日心說」，結果被教廷判處終身監禁。學術自由在當權者打壓之下淪為空談，昔日如是，今又如是。

提出「日心說」的科學家哥白尼畢業於被西方世界譽為「大學之母」的博洛尼亞大學。（資料圖片／視覺中國）

約三十年前，博洛尼亞大學創校九百周年校慶，歐洲430位大學校長齊集這座古城，簽署《歐洲大學憲章》（Magna Charta Universitatum），正式宣布博洛尼亞大學為「大學之母」（Alma Mater Studiorum）。這所大學無疑有令人神往的歷史，但是把她定為史上第一所大學，我不同意，因為中國一千多年前成立的「嶽麓書院」才是史上第一。這所書院是湖南大學的前身，建於公元976 年，於1903年改名為湖南高等學堂， 1926年正式定名為湖南大學。至今已逾千年歷史，有根有據， 是全球歷史最悠久的高等學府。

我不能怪責西方學者不知道嶽麓書院，我也是無意中了解到它的歷史。多年前，我專程前往湖南長沙，為的是小時候讀過杜牧的詩句：「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」，一直以來就把「愛晚亭」和「霜葉紅」美景，列為長大後必遊之地。做資料搜集時，驀然發現岳麓山除了這座四大名亭之一的愛晚亭之外，還有一所千年學府。於是孤陋寡聞的我，為了一首詩去追尋一座名亭，但古亭卻引領我來到千年學府。

「嶽麓書院」至今已逾千年歷史。（資料圖片／視覺中國）

嶽麓書院出過無數頂尖學者，有中國古代哲學大師朱熹、清朝軍事家左宗棠、政治家曾國藩、教育家楊昌濟等人。楊昌濟就讀該書院後，獲推薦前赴英國鴨巴甸大學（University of Aberdeen）留學。前港督衛奕信於1997至2013年任該大學校監。楊昌濟回國後任教於北京大學，不但介紹毛澤東到北大圖書館工作，並將女兒楊開慧許配給毛澤東。楊開慧其後被國民黨抓獲，於1930年被處死，是毛澤東「我失驕楊君失柳」詩句中的「驕楊」。大學總是歷史的塑造者。嶽麓書院在宋朝時已經是群英聚會，學生人數逾千。書院由「山長」為領導人，是今天大學校長的前身。山長是道德與學問俱傑出的人物。山長及其他教員負責講課，是早期的教授治校模式。課程內容以經學、 史學、 文學、文字學為主。 到了清代晚期，又加入了自然科學的課程，以及着重於人格的培養。這完全是早期大學的格局。史上第一大學，名副其實。

上文刊登於第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《尋找大學之母》。

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