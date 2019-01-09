朋友是五十幾歲的單親媽媽，工作和家庭令她喘不過氣，朋友替她感辛苦之際，她興奮地告訴我們，她剛報讀了Digital Marketing課程。我們差點暈倒，但她真的擔心份工，科技的威脅，對於一個五十幾歲的人還要不惜加重已應付不來的負擔。年輕人想確保其事業三十年後不被科技取代，應選什麼職業？應鑽研什麼技術？答案是，不知道。因為科技變得太快。

做廠的一個永遠難題，是以今日的情況預測將來的可能。某產品的訂單多至應接不暇，照手頭訂單數量推算，足以建新工廠，廠佬開始胡思亂想。問題是，找土地、建廠、安裝設備、訓練工人，最快兩年，兩年後是什麼景況，沒有人能預測。

十幾年前科網狂潮興起，本地大學馬上推出e-commence課程，未畢業泡沫便爆破，我懷疑畢業生能否在e-commence領域展身手。最近聽說本地大學推出電競課程，幾年後畢業，電競世界是怎樣光景，有興趣就讀的學生須今日下判斷。

做廠的一個永遠難題，是以今日的情況預測將來的可能。（Getty Images）

以今日的知識預測明日的世界，害死不少人，包括不少廠佬，因為世界在變，而我們預測改變的能力不高。不能掌握改變，我有另外建議，不如學習面對改變，提升靈活性。馬上調整思維，變，一定會出現，怎變，費事預測，裝備自己的方法，是準備就緒，我變。我們接受自己的預測能力有限，準備迎接的東西，偏偏不出現，出現的卻是未想過的東西，失望中，我們學習靈活。

靈活有得學？我認為有，而且不用上課，可以從生活中學習。簡單至今日即可落場實踐，午飯時候，到自己熟悉的餐廳，點一個從未點過的菜。更過癮的嘗試，是走進一間從沒興趣幫襯的餐廳。靈活包含不可或缺的元素，是好奇，好奇的人不斷在鍛煉自己的靈活性。我們過往不點這菜，不進這餐廳，原因可能是不想試新事物，或認定這個菜不好吃；挑戰自己的既有思維，是學靈活的開始。

試下到熟悉的餐廳，點一個從未點過的菜，挑戰一下自己的既有思維。（Getty Images）

靈活性有得學，因為我們可以改變自己的行為。在同一個地方逗留時間愈長，我們愈失去好奇心，相信過往是這樣，將來也是這樣。好奇心是關於冒險，是關於問問題，學靈活性由做一些我們以為自己不會做的事情開始。

有些人習慣早上運動，試試放工後做同一項運動，例如跑步，同一條跑道，不同時間，風光不一樣，啟發也不一樣。街上捉住陌生人傾偈，人家以為我們有病，嘗試聯絡很久不見的朋友，例如舊同學、舊同事、職場上遇過但失去聯絡的人。我在這專欄說過，為我們帶來神來之筆的人，不會是家人、同事和好朋友，這些人和我們相處的時間太久，不知不覺間我們已經成為了他們，談吐舉止融為一體，很難擦出全新火花；相反，跟不熟朋友重遇，話題令人耳目一新，啟發新的可能性。

同一條跑道，不同時間，風光不一樣，啟發也不一樣。（Getty Images）

學靈活性的前提，是調整心態。有些人覺得生死有命，世上大部分事情不能改變。心態不想變，一切有關變的，都變成錯。相反，心態重視靈活性，相信人可以改變，信念直接影響行為。心想未必事成，但心不想肯定事不成。欠靈活的人遇困難，告訴自己這感覺不舒服，然後走開，結果是失去學靈活性的機會。

願意學靈活性的人，遇挫折，不會逃跑，反而正面與挫折對峙：我們失敗了，為何失敗，怎樣可以做好一些？靈活的人視失敗為起點，從這地方學習，為下一次鋪路。多跟其他人接觸，熟的，不熟的，常見的，不常見的，細看他人的做人心態，會發現我們尊重的人，生命旅程也是一個「亂」字。這些人旅程中不停作出不完美的決定，不停在亂中找出可走的路，憑着的信念是靈活。食完晚飯陪子女做完功課，輪到自己做Digital Marketing功課的朋友，最近見過她的容貌，唉，信我吧，今日起，活出自己的探索靈活性課程。

上文刊載於第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《靈活有得學》，網上標題為編輯重擬。

更多《香港01》周報特約撰稿人蔡東豪《企管人文》專欄文章：

【蔡東豪專欄】公司如家庭 減人工裁員時還是一家人嗎？​

【蔡東豪專欄】打工族要對抗內疚 調整心態好重要

【蔡東豪專欄】提升工作滿意程度 唯有靠辦公室BFF？

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。