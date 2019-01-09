1982年由政府成立及資助的職業訓練局（VTC，下稱職訓局）負責發展職業教育及訓練。職訓局副執行幹事梁任城服務該局逾二十年。他對政府近年重新大力推動職專教育表示肯定：「特別是最近一兩年增撥資源推動，讓職訓局有空間去開新課程。」不過，他也指出：「現在的老師和家長對職專教育的擺位是否有所提升？是提升了，但未到我們最滿意的位置。」

對於職專教育仍擺脫不了次等的「宿命」，梁任城有點無奈：「這始終是學生的選擇，是他們心目中有想法。」他強調，職專教育課程設計偏向應用層面的「職學雙軌」，學生在課堂學習外，還要到企業實習，部分高級文憑課程的實習時數不可少於90小時，學士學位課程更達480小時。這種模式確保畢業生具有「Work-Ready」優勢，離開學校便可投入相關行業，毋須再花長時間學習與適應。

梁任城指出，職專教育的社會形象已有改善。（高仲明攝）

梁任城相信，職專教育培養的人才是現代都市不可或缺的，所以對其發展前景感到樂觀。他解釋：「一個七百萬人口都市，依賴的水電供應系統，以至全港六萬部電梯，都要專人維修。」即是，社會要持續運作發展，不能單靠賺錢最多的支柱產業，還要有寂寂無聞但不可或缺的專業技術的行業，而職專教育正正擅於培訓這類工程人才。

推廣職專教育 欠了什麼？

德國及瑞士的職業教育向來備受稱讚。兩國青年在修畢初中課程後，可選擇職業教育為為升學路徑。職業教育學校奉行「雙軌制」，即學生在學校修讀傳統課程之餘，還要在企業內接受培訓。畢業生須通過國家考核試，以取得認可資歷，大部分畢業生更可獲培訓企業聘為全職僱員。整套職教制度擁有國家認證和完備就業階梯，當中，企業的角色至為重要。

德國青年在修畢初中課程後，可選擇職業教育為為升學路徑。（資料圖片／GettyImages）

有人倡議把德國或瑞士推行的職專教育模式搬來港，梁任城對這項建議有所保留，「在瑞士念鐘錶維修，是不錯的行業。瑞士造的錶賣幾千法郎一隻，壞了會去維修。但香港人的錶壞了還會去維修嗎？就像我戴的這隻，也不過是數百元一隻。」梁任城解釋，香港與其他國家不同的是，本地產業發展相對單一，假如盲從其他國家推行某工業的課程內容，並不切合香港的實際需要，結果會令培養出來的人才與產業錯配。

說到這裏，職訓局的課程又是根據什麼標準而制定呢？職訓局旗下的25個行業訓練委員會，負責提供行業資訊及業內人力市場報告。職訓局會按委員會的討論，決定來年的課程內容。去年11月，職訓局便宣布在飛機工程、人工智能及網絡應用等範疇推出新課程。梁任城仍然希望政府在當中發揮作用，「委員會的層面局限在某個行業，整體而言，香港在2025年會是怎樣呢？有什麼條件是香港有的，什麼是香港缺乏的呢？什麼是香港在國際間有優勢的？這些都要政府解答。培養人才需時，政府要有藍圖帶我們走。」

職訓局將在飛機工程等範疇推出新課程。（資料圖片／吳鍾坤攝）

「香港對未來人力需求發展的估算，我不敢講是一盤散沙，但的確可以加一加力度。」梁任城婉轉地說。他特別提到，上世紀仍然流行亞洲四小龍說法的時候，各個地區的經濟活力充沛，不需政府特別主導，工商業已有足夠能力自行發展。但到了今天，無論是在支援經濟的政策，還是人力培訓，其他地區的政府均主動引導，香港相對比較遜色。

梁任城強調，不希望香港全面出現人才荒，甚至影響城市運作時，社會才驚覺要「惡補」。他說：「香港多年來的優勢是人才，不是安裝多幾部電腦、幾個軟件程式便可以補足。香港始終是個『食腦』的地方。」

上文刊載於第145期《香港01》周報（2019年1月7日）。

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