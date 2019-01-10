《變形金剛》（Transformers）系列從2007年起拍了5集正傳，場面愈來愈誇張，劇本質素則愈來愈差，可謂去到尷尬瓶頸位。作為外傳（也可視為前傳）的《大黃蜂》（Bumblebee），應如何拯救該系列？令人意想不到，本片竟然放棄陽剛味和狂轟濫炸式動作，取而代之的是「機械戰士」賣萌，以及充滿少女情懷的成長記；整體效果不單出奇地討好，而且讓觀眾耳目一新，堪稱一次華麗轉身，成功轉型。

原作系列導演米高比爾（Michael Bay）今回退居監製，轉交動畫《捉妖敢死隊》（Kubo and the Two Strings）導演查費斯奈捷（Travis Knight）執導。新人事新作風，導演先將電影壓縮至兩小時內（114分鐘），與前作動輒逾200分鐘，甚而三小時大不相同。所以，全片節奏乾脆利落，雖仍保留動作場面，但這非電影重心，規模跟前幾集相比可謂小巫見大巫，不會再有拖沓及大而無當之感。

《變形金剛》系列導演米高比爾退居為《大黃蜂》的監製。(資料圖片／GettyImages）

「小品化」的賣萌少女成長記，反倒成為電影主菜。類似題材在荷里活屢見不鮮，惟套入科幻動作電影，新鮮感大增。外星機械戰士「大黃蜂」於前作「形象」縱使惹笑，卻遠未及本片像小孩般可愛。「他」與少女主角查莉（希莉辛菲/ Hailee Steinfeld飾）的相處，充滿錯摸式喜劇位，笑位比動作戲還要密集。始終，系列前作太過執意鋪排驚天陰謀，故事已嫌有點天花亂墜及失控，在冗長篇幅下角色描寫亦不甚鮮明。今次導演的處理巧妙，着重簡單的故事線，角色充滿人情味，即使有人會嫌「老套」，總好過不斷自我重複。

說到底，上述種種安排都予觀眾無限驚喜，所看到的乃從未見過的「變形金剛」。姑勿論是否叫好叫座，創作團隊的出發點值得嘉許。畢竟，要令一個略顯老態的系列重拾活力，墨守成規注定故步自封；推倒重來儘管難免陣痛，但長遠而言，還是不得不試。

《大黃蜂》電影劇照

《大黃蜂》可視為《變形金剛》系列的前傳，其時間線定在原作電影系列之前——機械生命體星球斯比頓爆發戰爭之時。「大黃蜂」在戰亂期間被「博派」領袖柯柏文命令到地球重新建立基地，時間是1987年左右。

既然作為「前傳」，自要交代角色設定的原因。例如：「大黃蜂」為何會失聲？原來「他」在地球被窮追的「狂派」戰士打傷。在後來的正傳裏，「博派」柯柏文於地球與「狂派」激戰，為何關鍵均在「大黃蜂」身上？理由是「他」本來分屬「博派」先頭部隊。另外，「大黃蜂」於正傳中擅用收音機「說話」，本片也解釋是由於女主角查莉「訓練有素」。

《大黃蜂》電影劇照

外星機械戰士走可愛路線，固然是偏鋒之舉，一旦處理失當，必然淪為突兀笑話。幸好劇本對此有所鋪墊：先安排「大黃蜂」與「狂派」激戰後身受重傷，繼而短暫「失憶」；無意間化身為甲蟲車的「他」，被熱愛汽車的查莉帶到家中—故此，面對醒來後的「失聲」和「失憶」，「大黃蜂」開初表現驚惶失措，繼而不知如何自處，便非常簡單地變得順理成章。

的確，在「大黃蜂」尚未恢復狀態與記憶的期間，「他」與查莉的前大半段相處就十分逗趣。某程度言，「大黃蜂」還有點像查莉的「寵物」，後者要不斷「訓練」前者隱身人間，並且學會與他人溝通。這段關係更漸漸昇華為真摯友情，甚至生死之交；當中，查莉戲稱「大黃蜂」作「蜂仔」，就為後來「蜂仔」抗擊「狂派」以及英雄救美，埋下了絕佳伏筆。過程中，原本對青春成長感到迷惘的查莉，且在「震撼教育」下一夜長大，找到自我價值。

荷里活作品愈來愈着重女性角色，本片亦不例外。電影的男性角色，如暗戀女主角的少男米莫（佐茲蘭迪堡/ Jorge Lendeborg Jr.飾）及國安部門探員賓斯（約翰辛納/ John Cena飾）只屬配角，最重要的始終是女主角查莉。她與「蜂仔」的友情戲頗有感染力，更難得是劇本沒有拖泥帶水，結局中她「放手」讓「蜂仔」繼續救世任務，就是成熟的表現。《大黃蜂》示範了將「行將就木」系列「起死回生」。還是那句老話：與其將重點放在天價打造的巨型場面上，倒不如反璞歸真，着重細膩人物設定和故事—唯有如此，才能離開死胡同，返回新的康莊大道。￼暫時「失憶」的「大黃蜂」舉止像隻可愛的貓兒。

李美 資深傳媒人

上文刊登於第145期《香港01》周報（2019年1月7日），原標題為《《大黃蜂》轉型金剛》，網上標題為編輯重擬。

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