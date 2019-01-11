中、英、美警方正密切試用人臉辨識系統執法，惟現時準確率低，對有色人種有偏見，而且執行過程不透明，或侵犯市民私隱。 更令人憂慮的是，面對上述種種問題，現時幾乎沒有法例監管人臉辨識使用。

ACLU自由技術計劃總監Kade Crockford看不到現時的制度可如何保障大眾。她以警方竊聽與人臉辨識作比較：「若警方沒有先向法院申請手令，電訊公司不可透露任何資訊。這建立了一重保障，而且實際用作竊聽的設備是屬於第三者，即電訊公司，而非執法部門。但人臉辨識無法依樣畫葫蘆，執法者想要的和亞馬遜正在推動的，都是在警方內部安裝設備。我們現時沒有任何公民社會或政府架構可確保執法者不會濫用技術。」

美國喬治城大學法律中心（Georgetown University Law Center）私隱及科技中心成員Clare Garvie指出了人臉辨識無可避免被濫用的癥結所在：

在某種意義上，你可以說不存在人臉辨識被濫用的問題，因為根本沒有法例監管警察如何使用。」

ACLU曾去信正測試Rekognition系統的奧蘭多市警方，詢問系統使用是否有正式指引，獲得的回覆是：「由於這是先導計劃，沒有訂立任何相關政策。」 Lynch形容這是「法律追不上科技的典型例子」。英國同樣沒有針對人臉辨識的法例，資訊專員辦公室（ICO）副專員Steve Wood坦承，現時唯一涵蓋警方如何使用外部影像的法律，是歐盟的《一般資料保護規定》（GDPR）。

去年微軟、亞馬遜、Google的員工先後反對公司向政府出售人工智能服務。有業者因而轉趨保守，而微軟主席Brad Smith則在上月主動要求立例監管人臉辨識。（視覺中國）

上月初，由微軟、Google等員工組成的紐約大學AI Now研究院發表報告，呼籲政府規管人工智能，當中便包括人臉辨識。同日，微軟主席Brad Smith在公司網誌撰文，就人臉辨識的透明度、私隱和監控等問題的基本立法方向提出建議，並鼓勵政府盡快行動：「應在2019年開始訂立法例規管這種技術。人臉辨識才剛冒起，除非我們行動，否則五年後或會驚覺人臉辨識的發展已加劇了社會問題，屆時的挑戰將更大。我們必須確保2024年不是《1984》。」

Garvie的上司Alavro Bedoya認為，人臉辨識應該受到監管：「不少科技的私隱都受到監管，信用卡、健康記錄、觀看電視習慣、租碟記錄都受保護。事先取得人們同意是簡單且十分合理的事。」但業者之一的Hutchinson就希望不要過度立法限制：「人臉辨識的好處都被質疑的聲音掩蓋了。這是相當成功的科技：制止過恐怖襲擊，成功在街上拘捕罪犯，讓我們在機場可快捷地通行，也減少排隊和等候時間，令我們的生活變得更好。」

有論者指應視乎情況禁用人臉辨識，例如若用於警員配備的鏡頭，他們或沒有足夠時間確認辨識結果，影響行動公允。（視覺中國）

Garvie則提出，有些情況完全不適合使用實時人臉辨識，例如警察穿戴的攝錄機。雖然這些鏡頭是重要的搜查工具，也可作為警員行為的備份，但Garvie警告應用人臉辨識的後果可以很嚴重：「現存的人臉辨識系統大多數都另有真人把關，有足夠時間驗證。（人臉辨識）用在穿戴鏡頭，它就變成了最後判官。配對脗合的警號傳到耳機或移動裝置，那名佩槍警員只有一瞬間決定那人會否威脅公眾安全。」Bedoya補充：「（人臉辨識）不應用於兒童或18歲以下人士身上。一些敏感地方如醫院、診所或學校，即使他們同意也不應該使用。情況一如沒人想設監視鏡頭於浴室之內。」

基於技術和私隱爭議，過去一年，微軟、亞馬遜、Google的員工先後反對公司向政府出售人工智能服務。欠缺規管下，ACLU科技及公民自由總監Nicole Ozer認為，只能悲觀地寄望亞馬遜之類的公司和警方自律，有限度地使用人臉辨識：「立法很緩慢，但隨着這項危險的科技逐漸來臨，有很多事情需要改變。」Google近日決定不會向雲端客戶提供人臉辨識服務；電槍和隨身攝錄機生產商Axon則表示，不會在警員佩戴的攝錄機上加入人臉辨識功能。惟亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）在去年10月仍表示，將「繼續支持」美國國防部，其公司至今仍然未提供人工智能使用指引。

Hartzog認為人臉獨特於其他身分辨認特徵，因此主張完全禁用人臉辨識。（視覺中國）

當監控成為常態

相較於支持部分禁止人臉辨識的聲音，美國東北大學（Northeastern University）法律與電腦科學教授Woodrow Hartzog與羅徹斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）哲學教授Evan Selinger主張全面禁止使用人臉辨識技術。Hartzog指，幾乎所有科技都可透過監管來判斷特定禁止使用的情況，從而避免傷害並保護某些特定的價值和權利，因而毋須完全禁止，但人臉辨識必須被區別看待。他稱人臉辨識為「人類發明過最獨特而危險的機制」，是「政府和私人公司監控獲利的最後拼圖」，危險與效益比率極不平衡，值得考慮全面禁止。

Hartzog解釋，人臉辨識與定位、社交媒體、搜尋歷史等各種數據，甚至其他生物辨識（biometrics）如指紋、DNA樣本、瞳孔掃描等，有五點不同之處。

首先，人臉難以改變或隱藏，不像硬碟、電郵、短訊等可以加密，可被鏡頭在遠距離輕易拍攝後傳送至雲端。其次，現時已有不少包含姓名和樣貌的資料庫，例如車牌、嫌疑犯照、社交媒體個人資訊等，加入人臉圖像後將可輕易濫用這些資料。

而且，有別於過往監控系統不斷需要新穎而昂貴的硬件或數據，人臉辨識數據來源廣泛，閉路電視和穿戴攝錄機都是現成硬件。再者，人臉辨識或會成為全面監控的引爆點（tipping point）。紐約州州長Andrew Cuomo曾說，加入人臉辨識後，掃描車牌將會「提升到全新的層次」。

Hartzog認為人臉辨識最大的危機將在於它變成常態，屆時再也回不去了。（視覺中國）

最後，人臉是身份辨識的重要一環，連接我們線上線下生活，串聯所有實名、匿名或偽匿名活動。「我們很容易以為人臉私隱不重要，因為我們每天都在公開露面。畢竟在流行穿着罩袍（burka）以外的地區，遮臉只會惹人懷疑。」

Hartzog認為，「取得知情同意」的法律框架漏洞處處，無甚監管作用。伊利諾州的生物特徵辨識資訊法案號稱全美國最嚴，公司採集生物特徵前必須先徵得客戶知情同意，消費者若有感權利受侵害即可提出訴訟。當地一群Google相片用戶就因為未經同意下，被Google擅自從其上載的照片中收集和儲存容貌特徵，在2016年入稟索償；Facebook和Snapchat也在該州涉及同類訴訟。惟Google一案在上月底卻被法院以原告沒有受到「明顯損害」為由駁回。判決或多或少呼應了Hartzog的說法。

Selinger進一步指出，大眾一旦習慣使用這項技術，認為沒有人臉辨識技術將無法過活 —— 一如現時人臉辨識技術在消費界別所推動的「讓它看起來平常，且毋須擔心」，就會如Hartzog預期般：「人們將不知道，在不受自動系統監控和存檔的情況下，身處公眾地方是什麼感受。在這種世界，對人臉辨識技術的批評將被削弱、滅聲或不再存在。」

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《人臉辨識無法可依 環形監獄時代來臨？》。

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