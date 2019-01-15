日復一日，沙律媽在狗場打理着棄養動物的大小事務，清理大小便，準備狗糧，換水餵藥，帶牠們看獸醫……每當接到求助電話，知道有人要拋棄他們的寵物，或是有狗隻流落街頭，她會第一時間了解情況，甚至拋下工作趕到現場。視每一隻被遺棄貓狗如珠如寶的她，堅持了二十多年，縱使覺得疲憊，卻知道自己無法抽身。 她主持的這間流浪動物收容所坐落於元朗郊外深處，承載着無數寶貴的生命，卻只是冰山一角。政府有意在今年就《動物福利法》立法展開諮詢，欲在新例中加入「飼主謹慎責任」條文，加強監管棄養者的法律責任，並擬提高罰款及監禁刑期，以阻嚇棄養者。 流浪動物的末日倒數，往往從失去主人、離家那天開始。民間的動物福利機構、流浪動物收容所堅守最後一道防線，令牠們不至於無家可歸。若然沒有他們，這些流浪貓狗的命運會怎樣？但他們的角色，能真正解決棄養問題的源頭嗎？在立法以外，有什麼政策配套需要落實，才能助收容所的動物回到未被拋棄的那一天？ 此乃《回到第零天 領養不棄養》專題報道之一

被棄養的狗，帶着殷切的眼神等待着。（鄭子峰攝）

照顧家貓愛犬，為不少人帶來生活樂趣，每當回到家，看到靜候家中的寵物，彷彿煩惱盡消。可是，陪伴160隻貓狗一起過日子，好比24小時無間斷工作。當知道有寵物失去一個家，沙律媽（陳慧珍）想做的是「救」牠們，帶牠們來到「沙律貓狗之家」，讓牠們好好生活，或只是簡單地生存下去。她的角色就成了「棄養動物的最終守護者」。不經不覺間，沙律媽發現最初救回的那批狗都差不多全走了。如果十年前「收手」的話，她現時已經可以回復「自由身」了。

說到「拯救」流浪狗，一點都不誇張。漁農自然護理署（漁護署）接獲有關流浪貓狗造成滋擾的投訴後會跟進巡查，並把牠們帶到動物管理中心觀察。若動物植入晶片，則有機會回到主人的家，其間，牠們會在中心暫住10至20天。沒有晶片的動物則會暫住最少四天，等待主人認領。

每當沙律媽走進狗場，牠們都馬上湧過來閘口，渴望被寵愛。（鄭子峰攝）

只有健康狀況良好，經獸醫評估為性情溫馴、適合被領養的動物，才會轉交動物福利機構供市民領養，否則會安排「安樂死」人道毀滅。沒有沙律媽救助，這些老狗、病狗可能無法活到今天。

沙律媽說不知道何時才是最終，「有人說要收手，但我怎麼收手？救命可以收手嗎？消防員會不會有quota（限額）？說我救了那麼多人就不再救？這好比一份天職，你『孭得起』消防員（這職責），你就要努力去救，救到最後一分鐘。既然『孭得起』這狗場，我就要尊重生命。」

沙律媽把每一隻接收到的狗視為自己的孩子，然而，狗場內百多隻狗讓她分身不暇。（鄭子峰攝）

沙律貓狗之家平均每一、兩個月就會收到一、兩隻被棄養的狗。沒有人願意領養的話，沙律媽會照顧牠們終老。沙律媽一邊為前一天撿到的三隻狗寶寶擦屁股，一邊跟記者聊天。她笑說曾有人想捐幾張椅子給收容所，但她回應根本沒有坐下來休息的閒暇，忙碌一整天，到晚上累了，就直接倒在貨櫃內的床上睡去。

棄養不足取 動物也有權利

目前香港有多少家流浪動物收容所？漁護署回覆，署方沒有相關統計數據。立法會秘書處資料研究組發表的《數據透視》指出，自2009至2017年，漁護署捕獲的流浪動物（被遺棄動物、野生動物和因走失而流落街頭的寵物）數目由13,781隻減少72%至3,880隻（見下圖）。

這是否足以反映市民妥善照顧動物的意識有所提升？當問及棄養的數字有沒有下降、棄養的情況是不是沒那麼嚴重時，沙律媽表示，多年來需要拯救的生命沒有間斷，若說棄養情況減少了，那是沒可能的事。

林進文（German）是民間組織香港動物福利法（民間草擬）的代表之一，當天和記者一樣，都是第一次探訪沙律媽。他們是由民間團體為立法組成的大聯盟成員，平日會用手機在群組交流，卻未必能抽時間見面討論政策。「每人的角色不同，他們做狗場，一天到晚照顧流浪狗，親力親為去做，今天能跟你聊上一個多兩個小時，算你幸運了。」

大聯盟估計，每年各民間組織約有60至80宗棄養動物個案，不計跟政府有聯繫的香港愛護動物協會（SPCA）等團體，保守估計約有100多間大小型狗場接收流浪動物，也有不少獨立義工收養近十隻被遺棄動物，更有無法帶牠們回家照料的義工定期餵飼流落街頭的貓狗，這些重要的數據是政府無法估計的。

現時民間有多少間像沙律媽打理的這些狗場，政府表示沒有相關的統計數字。（鄭子峰攝）

近年，多了不少動物收容所作為生命的中轉站，為無家的動物尋找新主人，替牠們做檢查、絕育、打預防針、安排領養服務，協助牠們重新生活。對沙律媽而言，棄養個案一宗都嫌多。「生命來得不易，不是必然。為什麼人就（可以）講權利，說我要生存，動物（就）無權利可以生存？」

沙律媽接收的棄養個案，主要是被主人遺棄的貓狗，老弱傷殘的動物為數不少，她直言很多是「爛case」，才會被主人拋棄。沙律媽不想來者不拒，收到求救時，會了解有沒有其他收容所可以先行接收，只是總有迫不得已的時候，故沙律貓狗之家的狗隻數目愈來愈多。

沙律媽會先把剛到埗的狗分開，觀察一段時間再讓牠們入組和其他狗群居。（鄭子峰攝）

問及狗場最多可以容納的狗隻數目，她無奈表示不可能說出一個具體數字。「不能說（狗場）太擠迫就捨棄（生命），等同戰亂國家，一個帳篷本來預算容納20人，但『打到埋嚟』，40人都要收。真的無法估計，很難要我決定去到哪個位就叫停。」

她不想整天都把狗關在籠子裏，故把狗場劃分為兩部分，空間較大的範圍供狗隻一起生活，可在較大的空間跑來跑去，尚未適應群體生活或太兇悍的狗隻則例外。

生活空間有限，會否影響狗隻心理健康？「這個說法比較奢侈。你會不會說為了這隻狗能生活得更好，而放棄另一隻狗的生命？」她說，「這就是一般人的概念，覺得要給狗隻好的生活質素。你養的狗當然要（生活）質素好，但對一隻等待死刑的狗，只需要給牠一個罅隙，牠就可以生存。」

狗場分開了兩邊，沙律媽在沒有義工到訪的時候就「一腳踢」打理。（鄭子峰攝）

對這些流浪狗來說，能夠在夾縫中活下來已經很難得。「我不可能因為要提供大一點的空間就犧牲其他狗的生命。這隻狗可能很快找到一個家，可以騰出空間給下一隻狗。」

推夥伴模式 「外判」領養責任

在全職當貓狗的媽媽前，沙律媽也有一份文職工作。後來在長洲住了一段日子，發現有很多被遺棄的貓狗流落街頭，她帶了20多隻回家。隨着收養的動物益多，需要比較大的地方，多度遷居後才搬到元朗的鄉郊。沙律媽花光了青春去照顧流浪貓狗，更欠下百多萬元醫療債務。「糧食、尿片這些（物資）全部靠外界捐助，醫療開支、租金、水電費，其實很不夠。有時候會向診所賒帳，但也不能利用人家的同情心。我們一直籌錢，但捐款真的是左手來右手去。」她說道。

場內的大部分物資也是好心人捐獻的，沙律媽也會因應氣溫調節狗場的溫度。（鄭子峰攝）

沙律貓狗之家提供領養服務，但能取得沙律媽信任的人不多，領養者主要是到訪多次的義工。她不接受不認識的人領養，不想牠們再次受到傷害，即使很想牠們找到一個新的家。去年「山竹」颱風襲港，一位義工暫時代管了四隻老狗，後來也一直照料牠們。她滿足地說：「牠們現時很幸福地變成王子和公主。」

狗場開支龐大，她說政府沒有什麼資助，「佢唔搞我哋已經好開心。」最近有政府人員開始關注狗場用地，並要求她提交申請，但政府內部指引不清晰，未有交代應向哪個部門申請，狗場需要符合什麼條件。「地政（處）、屋宇（署）、防火（消防處）、規劃（署）、房署……有很多不喜歡狗的人去政府部門投訴，他們（政府部門）也說，沒投訴的話他們不會做事的。但無奈就是有人投訴，有沒有犯規，他們自己都不知道。」

現時的用地能否用作狗場，政府部門也沒有一套說法。（鄭子峰攝）

現時漁護署和18個動物福利機構以夥伴模式合作，把流浪及被遺棄動物送到夥伴機構待領養，但像沙律貓狗之家的動物收容所，卻只能靠捐款營運。要成為夥伴機構，需符合多項條件，包括必須為合法的註冊社團及慈善機構，如機構在領養時收取費用，須申請豁免動物售賣商牌照。此外，漁護署會評估機構的背景及組織架構，並了解該機構有否為領養者提供會員計劃、具良好的財政狀況、設妥善的領養者評估制度及跟進工作。申請機構擁有飼養動物的處所，亦須提交相關資料，以備審批。

漁護署把領養服務的責任「外判」給夥伴機構，然而，機構除了參與一些大型推廣領養活動外，卻甚少會得到署方資助或支援。除了沙律媽以外，謝婉儀（Ivy）也在動物暫託中心「阿棍屋」親力親為照顧貓狗，她懷着「多救一隻得一隻」的想法在狗場過日子……繼續閱讀：【棄養動物．二】政府花百萬人道毀滅 外判領養責任收容所缺支援

上文節錄自第146期《香港01》周報（2019年1月14日）《回到第零天 領養不棄養》。

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【棄養動物．二】政府花百萬人道毀滅 外判領養責任收容所缺支援

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