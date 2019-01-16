現時養狗門檻甚低，只要到寵物店付出數千元，或是到動物福利機構也可以進行領養。然而，主人未必有足夠的養動物知識和動物管理技巧，以致帶牠們回家後，為主人帶來一些麻煩，甚至有人因而棄養。在部分國家，養狗要先上訓練課程，主人要考牌才可以養狗，讓主人知道養寵物要負上的責任。在香港，又可行嗎？ 民間組織「香港動物福利法（民間草擬）」的三位代表成員都認為，養狗前應該修讀課程，了解狗的行為特性，減少日後的潛在傷害，例如從教育方面令主人有「飼主謹慎責任」，而不是只從立法層面阻嚇。除此以外，又有什麼政策可以從源頭減少被遺棄動物的出現？ 此乃《回到第零天 領養不棄養》專題報道之四

【棄養動物】放棄寵物代價低 動物福利立法僅為堵截棄養之始

動物福利法（民間草擬）代表（左起）二元、麥淑貞和林進文認為，立法是重要的一步，但細節和配套要同步改善，才能減少棄養情況。（鄭子峰攝）

考牌養狗可行嗎？

養狗要考牌，在香港可能較少聽到，但不少國家都推行此政策，瑞士早於2008年開始引進養狗培訓課程，惟於2017年正式廢除。當時，任何買狗或領養者均須出席四小時的實踐行為訓練班，首次養狗人士更要參與一小時的理論課。2005年當地曾發生嚴重的狗隻咬人事故，引進課程的原意是希望減少因管理狗隻不善造成的意外，惟當局發現事故沒有明顯減少，反映課程效果不理想，故取消此政策。

林進文認為，養狗應像考車牌，飼養前要持有基礎訓練牌照，獲取證書後才批准養狗。其所屬組織曾與漁護署洽商，署方卻憂慮此舉會減少人們領養意欲。但他認為牌照的意義在於，令公眾知道養狗要負上責任，要照料及教導狗隻，要助牠學習融入人類生活。

他們認為訓練狗隻不是為了讓牠「變乖」，而是讓主人明白狗隻的行為。（資料圖片／視覺中國）

近年漁護署亦有舉辦免費的犬隻訓練課程，2013至2018年5月期間舉辦了22次犬隻訓練課程，約有750名狗主參加。課程包括理論及實踐課，介紹常見的犬隻行為問題，教授訓練犬隻的基本技巧，推廣盡責主人的訊息。署方表示，學員反應踴躍，課程能加強狗主管理狗隻的知識。

現時香港的寵物貓狗數目由2005年的297,100隻，增長72%至2016年的510,600隻。麥淑貞說，願意上堂訓練狗隻的狗主屬少數。「狗主肯去上堂，很多時是因為狗隻出現行為問題，例如吠叫太厲害，甚至影響到他人、被投訴，才會找訓練師訓練。」

麥淑貞指，狗主肯去上堂，很多時是因為狗隻已出現行為問題。（VCG）

強制訓練課程，是否不可取？組織的三位成員都一致認為，外國立法及廢除的原意跟香港不同，不能因此推翻成效。除了瑞士外，德國執行的動物保護法亦甚嚴厲。新狗主必須帶同狗隻接受為期三個月的訓練課程，當中包括服從訓練、狗隻與人類的相處技巧訓練等，才可以持有養狗牌照。

此外，國家每年向飼主徵收狗稅，而稅額在不同地區有所不同。在柏林養一隻狗，每年需繳付120歐元，每隻額外的狗每年為180歐元。當地對棄養者更會徵收高額罰款，金額高達數萬歐元。除了強制課程，當局亦在源頭嚴格限制，例如市民無法在寵物店隨意買狗，除了從收容所領養，民眾只可向有資格認證的繁殖業主購買。

從小接受生命教育

當然，民眾教育也是重要的一環。 林進文表示，曾向漁護署倡議推行強制課程，署方則回應，他們鼓勵教育市民，但不是強制推行條例。麥淑貞指出，現時的問題是整個環境無法令狗主自律，故應認真推行強制措施。趙明明負責在不同機構及學校推廣「領養不棄養」，她指出，現時香港的生命教育課程不足。「可惜整個教育制度只有小學和幼稚園會提及動物，中學是沒有的，教育制度忽略生命教育及德育課。我們希望小朋友明白講座內容後，可以成為小小的大使，知道棄養動物的經歷，了解牠們不是工具，不是玩具，是一個個生命。」

現時香港的生命教育課程並沒有完整的框架，包涵的概念和課題多而廣泛，失卻焦點。香港公開大學教育及語文學院副教授陳志威在《香港生命教育課程的框架》一文提到，生命教育從屬於 「德育、公民與國民教育」，範疇包括公民教育、《基本法》教育、人權教育、國民教育、禁毒教育、品德及倫理教育等。文中指，生命教育只是「德育、公民與國民教育」的一個部分，而且這學科一直以來不是具完整和嚴謹框架的正規課程，校方以滲透方式藉隱蔽課程、學校活動，以及透過各學科的正規課程來推動。

愛護動物協會的活動希望小朋友和父母也能建立正確的養寵物意識。（鄧倩螢攝）

生命教育可以透過很多方式實踐，謝婉儀不時接待各團體到動物暫託中心「阿棍屋」做義工，幫忙換水、清潔排泄物、帶狗隻外出等。「我想做許多教育的工作，讓更多年輕人感受到被遺棄小狗的苦況，身體力行去幫牠們，投入愛護生命的行列，從而培育接班人，將來能夠接手。」

她相信，小小的事情，甚至只是來抱一抱小狗，也可以帶來生活上的改變。這些親近動物的機會，也是真正的生命教育課。

阿棍屋的寵物手推車讓義工可以和狗隻一同外出，讓義工學習和狗隻相處。（高仲明攝）

不僅狗主和民眾需要教育，若要減少流浪動物的數目，動物的行為是否也需要管束？二元提到，絕育也是有效的方法。從2000年起，多個民間組織及動物福利機構，包括香港愛護動物協會，以「捕捉、絕育、放回」（Trap-Neuter-Return，簡稱TNR）的方法，為捕獲的流浪貓狗絕育，然後將其放回原來所在地。倡議者認為，借助TNR方式絕育，流浪狗的數目會因自然死亡而逐步減少。

漁護署協助兩間動物福利機構，於2015至2018年期間推行為期三年的流浪狗「捕捉、絕育、放回」試驗計劃，政府指無法達到他們預期的計劃目標─把試驗區的流浪狗數目每年平均減少10%。此後，若機構有意推行這類計劃，政府會持開放態度。

愛護動物協會也是政府協助推行TNR計劃的機構之一，趙明明認為絕育也是重要的減少流浪貓狗的措施。（鄧倩螢攝）

只是，政府對TNR的「開綠燈」回應，其實附帶條件，有關機構推行前須獲得社區支持。香港愛護動物協會認為，這意味如果機構有意推行，需經廣泛的公眾諮詢程序，令正式落實計劃存在不少變數及障礙。這亦反映本應由政府推動及落實的政策，「外判」予動物福利機構。趙明明表示，街頭流浪貓狗趨增，是人為造成的問題。「替牠們打針、做身體檢查是想控制牠們的數量，不然數目就會持續增長，TNR需要各方協助和體諒。」.

對於TNR計劃難遏制流浪動物數目，鄺俊宇回應：「當然是效益不彰，流浪動物的壽命至少有六至七年，TNR計劃為期三年，那些狗當然繼續存在。如果原生地有100隻狗，即使推行TNR計劃，數字難免沒有大幅減少。這反映政府很迂腐，根本沒有考慮以其他方法取代人道毀滅。這一年會是好時機，希望在立法倡議的過程，可以同步推行其他政策。」

鄺俊宇認為，政府處理流浪動物的想法很迂腐，沒有考慮以其他方法取代人道毀滅。（黃寶瑩攝）

香港動物福利法（民間草擬）代表計劃在1月20日舉行「我撐動保法 阻止政府hea立法」遊行集會活動。林進文說，立法不是單一的事，需要整個配套去做，若最終政府不執法也是徒然。

他說，「我們詢問政府如何整合策劃，但當局只是『見步行步』，沒有全面考慮或提供路線圖。他們的角度是，動物沒有權利，只有福利。什麼是福利，就是有水有糧，籠子要有一定的大小，這些都只是基本而已。在外國，別人談論的是如何讓動物進餐廳、乘坐公共交通工具，你想想，我們多落後？」

多個組織代表都指出，棄養的源頭在於繁殖場大量繁殖、養狗代價不高、民眾教育不足，法例的阻嚇性及執行力度太低，因此政府應訂立《動物保護法》。

上文節錄自第146期《香港01》周報（2019年1月14日）《回到第零天 領養不棄養》專題中的《虐待動物代價低 棄養源頭須堵截》。

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