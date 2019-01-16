每當花灑灑水的時候，狼狗Bobo都會特別瘋狂，跑過去張大嘴巴，露出滿足的眼神。牠想吃東西時，把頭低下來，食物才剛入口，又掉了下來，牠吃了好久，還是很餓。Bobo一天吃好多次，可是，身體還是很瘦弱，沒有長太多肉。 Bobo來到香港拯救貓狗協會，等待領養約一個多月了。這天，牠來到領養嘉年華，期待新主人帶牠回家。「照顧牠的主人要很有決心，食物和水不能只放在兜裏，要慢慢餵牠吃東西，用水柱將水射進牠的嘴裏。牠沒有舌頭把食物撥去喉嚨，有九成食物都吃不了。」拖着牠的義工阿Bond說。 此乃《回到第零天 領養不棄養》專題報道之五

狼狗Bobo失去舌頭後，吃東西和喝水都很困難，身體後半部亦較瘦削。（鄧倩螢攝）

早前協會嘗試聯絡Bobo的主人，主人說牠曾發生意外，舌頭被卡在金屬鏈上，雖然救回來，舌頭卻壞死了，要把舌頭切掉。主人說他沒錢了，無法繼續養牠。Bobo來到香港拯救貓狗協會，義工一直細心照料，牠身體前半部漸漸復原，但後半部還是較瘦削。餵牠吃東西需要耐性，每次需約20至30分鐘。

阿Bond說，領養嘉年華當天很多人看到Bobo是毛色亮麗的狼狗都很感興趣，但知道牠需要更多時間照顧後都卻步了。近年政府宣傳「領養不棄養」，漁農自然護理署（漁護署）多年來持續舉辦「狗狗嘉年華暨領養日」。署方邀請多個動物福利組織合作，讓公眾親身接觸待領養動物，同時宣揚寵物主人應付責任的訊息。

然而，自2009至2017年，從漁護署領養的被棄養及被捕獲流浪動物數字並沒有大幅上升，總數約為每年1,000隻。自2013年起，領養數目更有下降的趨勢。向大眾市民宣揚「領養不棄養」，應打破什麼誤解和偏見？

來狗狗嘉年華的公眾人士都對狗隻很友善，但有多少狗隻能被帶回家？（鄧倩螢攝）

領養嘉年華在周末舉行，有18個動物福利機構設置攤位，不管大狗還是小狗，都吸引不少人圍觀，當中包括帶着小朋友一同來到親近貓狗的父母。阿Bond說，這兩天都沒有人申請領養Bobo。協會帶來約十隻狗BB已有多人申請領養，完成家訪手續後就可以帶回家。

「協會的狗都做了絕育手術、打了預防針，全部都是被遺棄的，有些僅七個月大，普遍來說大狗被領養的機會較小。有些是經義工轉介，也有來自WhatsApp群組的求助。只要收容所還有空間，就會接收，最多可收容28隻狗，始終我們的地方有限，都希望這些狗可以盡快被領養。」協會負責人謝曉梅說。

協會帶來約十隻狗BB已有多人申請領養，一般狗BB被領養的機會較高。（鄧倩螢攝）

受過傷害更懂珍惜

被棄養的狗隻，不一定比買的更難養或「不乖」，但狗主要做好心理準備，牠需要照顧的程度較高，或是個性上沒那麼活潑。但當牠願意成為家犬後，會與其他狗同樣乖巧，同樣愛惜主人。

保護遺棄動物協會帶來的唐狗Cat，因經常吠叫而令住在公屋的主人遭鄰居投訴，主人把牠交到協會待領養。職員說領養前會先說明狗隻的情況，例如Cat的個性較膽小、吠得較多，讓新主人考慮清楚。當天，Cat一直黏着帶牠過來的義工，沒有太主動親近他人，可見牠和相處了一段時間的義工已經建立了信任。

唐狗Cat因經常吠叫而令住在公屋的主人遭鄰居投訴，當天一直黏着跟牠一同前來的義工。（鄧倩螢攝）

有些狗在保護遺棄動物協會十多年都沒有人領養；有些幸運地等待半年就找到新主人。Cat在協會待領養，度過了三、四年日子。香港愛護動物協會教育部經理趙明明說，「很多人以為領養的是二手，買的是一手，所以較好。老實說，不是寵物有問題，而是人有問題。就算動物有偏差，也可能是因為主人不懂照顧。」

不論是沙律貓狗之家、阿棍屋，還是領養嘉年華的狗隻，大部分都是唐狗（泛指混種狗）。相對於名種狗，唐狗被棄養或是未獲領養的機會較高。

唐狗在大眾的印象中較為負面，唐狗會的大使前來做個「示範」，讓民眾看到唐狗也可以很乖。（鄧倩螢攝）

唐狗不再是看門惡狗

「香港唐狗會」創辦人顏綺苓帶着領養多年的唐狗，來到領養嘉年華設置攤位。她指出，一般人對唐狗的印象不佳，因為很多唐狗都在貨倉看門口，見到人就吠，而且要顯得兇惡。「以前，如果做看門狗不夠兇，連門口都守不住。上世紀六、七十年代，不少人從農地搬上公屋，但他們卻不會帶同狗隻上樓。現在很多人想養寵物，也不會選擇唐狗，而是選『番狗』，大家對唐狗的感覺都不好。」她說，在領養機構裏，唐狗的流動性亦較低。

雖然唐狗會沒有提供領養服務，但會推廣經過考試的唐狗成為「親善大使」，讓這些被領養的唐狗作「示範」，令民眾可以親近唐狗，可以帶牠回家飼養。領養嘉年華當天，就有不少主人帶同經過訓練、表現乖巧的狗來到現場。

顏綺苓養的唐狗叫「的士黃」，之前在街頭流浪時被車撞倒，失去了一隻前腿。（鄧倩螢攝）

顏綺苓養的唐狗叫「的士黃」，是她養的第三隻唐狗。的士黃之前在街頭流浪時被車撞倒，獲救後失去了其中一隻前腳。四年前，她從香港愛護動物協會（SPCA）帶牠回家。她養的第一隻唐狗Didi早已離去，飼養Didi期間卻促成她成立唐狗會。

「很多人去領養時，往往說唐狗體形很大，因此無法養。《導盲犬小Q》上映的年代，卻有不少人去領養金毛尋回犬。所以問題是品種，而不是大小。我們想多做些事情，為牠（唐狗）平反，起初帶牠外出時會被人罵，現時大眾已改變很多，可能是我們拖狗的技巧改善了，人們認識多了，更為人接受。」她說道。

大眾對領養卻步，即使舉辦領養嘉年華，亦難以改變市民的觀念。立法會議員鄺俊宇指出，要真正推動「領養不棄養」，應營造動物友善空間。「市民平時接觸動物的機會不多，在社區和動物的互動也太少。試想像一個畫面，當人類和動物能夠友善接觸，（對動物）有一個理解時，可慢慢培育對小生命的關注。」

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鄺俊宇提到，近期的好消息是「寵物共享公園」開始推行六大試點，當更多人可以接觸和認識動物，相信社會將會營造出一個動物友善空間。下一步，他想讓動物坐公共交通工具，例如設立動物友善車廂、非繁忙時間容許動物上車等。

他說，「希望動物能走進社區，市民能和動物相處。當動物被欺負、被棄養或遭虐待時，他們也會有感受。說到底，有關動物的普及教育，小至教科書要教導，大至社會都應該要『身教』，令人知道我們是能夠和動物好好相處的。」訂立「動物福利法」只是社會前進的第一步，還有更遠的路要走。

上文節錄自第146期《香港01》周報（2019年1月14日）《回到第零天 領養不棄養》專題中的《毛孩尋新主人 待領養不是「二手貨」》。

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