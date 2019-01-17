對於「蛇齋餅糭」成為區議員選舉「新常態」，政圈內有不同聲音，民主派批建制派以龐大的選舉資源「籠絡人心」，建制派反指民主派指摘他人的同時，亦以「蛇齋餅糭」服務社區，甚至比建制派「有過之而無不及」。到底建制、泛民對「蛇齋餅糭」有何看法？「蛇齋餅糭」又是否真的和選舉結果「掛鈎」？

承接上文：

【區議會選舉】透視政黨地區網絡 蛇齋餅糭再升級？（上）

在南區利東邨擔任逾七年區議員的現任立法會議員區諾軒接受《香港01》訪問時形容，建制派「『蛇齋餅糭』已經做到好完善」，由過往於街頭派油、派米進化到另一境界，包括透過Whatsapp、Wechat等社交平台散播消息，把居民組織起來，成為建制派穩定的選票來源；建制派亦會透過加入或參選非政治組織壯大他們的實力，「近一、兩年留意到家長會亦會遭『高度統治』，中、小學家長會非常積極地參選」。除此之外，法團、互助委員會等亦成為選舉的兵家必爭之地。

區諾軒續指，建制派近年甚至會透過舉辦多元化民康活動，爭取選民支持，近期最明顯的例子就是民建聯於中西區舉辦「睇波活動」，以及有組織贈送小冊子、為居民提供煮餸小秘笈。區諾軒直言，民主派不能忽視建制派在區議會選舉部署，又形容建制派「蛇齋餅糭」攻勢每屆均有增長，「這屆建制派找的（參選）人較以前恐怖。」

翻查資料，區諾軒所謂的「睇波活動」，應是民建聯中西區支部與體育公關公司合作，於去年12月15日在中山公園直播曼城對愛華頓的英超聯矚目大戰。有謂足球是世界共通的語言，從當區區議員、社區幹事在社交專頁張貼的活動相片可見，當晚到場觀看英超賽事的人數眾多，當中不乏年輕人。

民建聯於去年12月中舉辦蛇宴。（民建聯中西區支部FB圖片）

資源再分配「是議員職責」

對於建制派被指藉「蛇齋餅糭」攻勢爭取選民支持，青年民建聯主席、觀塘區議員顏汶羽認為，此類「蛇齋餅糭」的指控對建制派並不公允，「第一，蛇齋餅糭與選舉無關，若派東西就可以當選，那麼居民揀有錢人便可以！第二，社會上有很多有能力的人希望回饋社會，區議員就是一個平台，將資源分配畀有需要的居民。」

顏汶羽解釋，若有個人或組織有意將資源分派予新來港人士，居民聯會或非政府組織是一個渠道，區議員則是另一種選擇。他強調，區議員只是重新分配資源的平台，「區議員有不同角色，其中一個角色就是做配對，例如我出面取得資源，（然後）將資源有效分配，這亦是議員的職責。」

他又認為，坊間為「蛇齋餅糭」貼上了「負面標籤」，但實情並非如此。他舉例指，自己早年亦曾在戲院「包場」，為居民提供電影欣賞會，以優惠價售賣戲票予居民，「當時包全場也只是1,500元，若平日一家四口到戲院看戲，可能都要200至300元開支」，他形容自己當時亦只是擔當「團購」角色。

表面上，派發「買餸車」似乎只是區議員日常工作的一部分，但背後其實隱藏着層層關係網絡。（資料圖片／讀者提供）

被問到築福基金資助民建聯區議員和社區主任派發「買餸車」，顏汶羽表示不太知道其他區的情況，但相信其他區所屬的支部會衡量是否能接受資助，以及考慮該區居民是否需要該項物品。顏汶羽又坦言，中電等公營機構亦與區議員合作，派發月餅予市民和居民，「泛民、建制也有（派東西），這不是特別的事，每名區議員都有自己的地區網絡，該網絡提供的資助又適合當區居民，何樂而不為？」

兩大陣營區選部署各不同

距離區議會選舉尚餘十個月時間，一場又一場的區選「前哨戰」正在不同地區「開打」。面對建制派龐大資源攻勢，地區資源較遜的民主派該如何應對？港大法律學院副教授戴耀廷提出的「風雲計劃」在民主派中開展，能否衝擊建制派在區選中的優勢？

區諾軒形容，民主派正「面對建制派全方位的攻擊」，他解釋：「（建制派）一個又一個（選民）積累起來，到最後時刻作『政治動員』之時，（選民）便會傾向選擇他們較信任的人」。

區諾軒又拿出一本由前立法會議員、在荃灣區盤踞多年的陳偉業所撰寫的地區工作手冊，他在上任後細閱該手冊，形容該手冊為寶物。（梁鵬威攝）

區諾軒認為民主派需制訂更有效益的策略應對，地區人士處理議題時不應陳義過高，「有些地區人士沒有想過，街坊到底是否聽得入耳？」他續說：「街坊向你求助，你是否已經做好？關注的議題是否是區內關心的事務？」他又以反對「明日大嶼」為例，認為反對東大嶼人工島的議員或地區人士，應以不同的切入點和更豐富的論述抗衡政府的輿論攻勢。

區諾軒又以早前利東邨法團改選一役為例，勸勉同路人，指贏得人心不一定要靠「蛇齋餅糭」。他憶述對手攻勢猛烈，猶如區議會選舉一樣，天天擺設街站，惟親民主派的法團最終亦成功勝出改選。區諾軒認為，勝選是緣於民主派和法團過往在利東邨的工作獲得認同，「並非靠蛇齋餅糭，而是靠我們對屋苑管理的關注，我們回應市民的訴求。」他說，市民懂得分辨，從而選擇相信何人。

訪問期間，區諾軒又拿出一本由前立法會議員、在荃灣區盤踞多年的陳偉業所撰寫的地區工作手冊，他在上任後細閱該手冊，形容該手冊為寶物，認為有意參加區選的地區人士都應該閱讀。區諾軒坦言，傳統「做區」的手法近年愈來愈少人傳承，例如工作手法、如何建立關係網絡等。「政治思維需嶄新，但基本功是不可或缺的，否則只會被邊緣化。」他形容自己有一個心願，就是撰寫一本2019年地區工作選舉手冊，讓同路人參考。

顏汶羽表示，區議員需整合不同階層的訴求，不能偏重某一特定階層。（歐嘉樂攝）

另一邊廂，顏汶羽認為每個黨派都有一套「攻打」區議會選舉的策略。以民建聯為例，該黨在各政策議題上挑選正、副政策發言人，讓年輕人可按自己的興趣加入相關委員會，透過出席公聽會、與不同持份者溝通，從而培養新人對所屬政策範疇的認識。

至於有何秘笈授予有意參加區選的年輕黨友？顏汶羽提出三大要點：第一，需花時間「落區」，了解居民生活需要面對的問題；第二，需善用民建聯的網絡，例如如果發現區內有什麼問題，可通過該黨的網絡知會立法會議員及官員，進而解決問題；第三，不能偏重某一個特定階層的訴求，例如不能過分強調青年權益，需整合不同階層的訴求，「老人、師奶同樣重要，做區議員要得到大部分市民的認同。」他強調，整合不同市民訴求之後，要有自己的政治判斷，以及用調查數據、市民意見，讓有關當局清楚問題所在，才能「成功爭取」。

顏汶羽又認為，年輕黨員「落區」前需首先認同黨的理念，同時要明白從政路不容易走，「若你做過（議員）助理，你會明白當議員是24小時工作。」除此以外，他指議員薪酬福利並不豐厚，每四年需再選一次，並非一份穩定的工作，亦無明顯的晉升階梯，「可能要早上5時起床，6時落區，完成地區工作還要到晚宴應酬，大時大節、平常人放假的日子更是落區旺季」。他直言，若年輕人只是為名利參選，「我奉勸佢唔好選。」

理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，觀乎今屆或下屆區議會選舉，「蛇齋餅糭」的招數或仍會奏效。（資料圖片／張浩維攝）

「蛇齋餅糭」真能左右選情？

誠然，無論是區議會選舉抑或立法會選舉，都是一場民心向背之戰。「蛇齋餅糭」對選民來說當然是切身利益，故民主派流傳着一個說法，即建議選民儘管取用建制團體派發的「蛇齋餅糭」，但票要投給民主派。

理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，該說法目前未見成效。他認為上一代的長者比較保守，教育程度較低，亦無現時中年一輩般重視政治，故蛇齋餅糭始終是奏效的；而且，地區工作不只是區議會在做，其他資源龐大的組織亦會「落場」，甚至可在區內做上六、七年，故民主派的願望恐怕會落空。

鍾劍華補充，根據人口結構，待現時的中年人階層成為長者階層，到時情況可能有所轉變。但觀乎今屆或下屆區議會選舉，「蛇齋餅糭」的招數或仍會奏效。至於政府能否修例堵塞中間可能存在的漏洞？他認為，這要視乎現屆政府有無決心去做。

上文節錄自第146期《香港01》周報（2019年1月14日）《透視政黨地區網絡 蛇齋餅糭再升級？》。

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