由荷蘭少年Boyan Slat創立的Ocean Cleanup，研發出清理海洋塑膠裝置Wilson。去年九月Wilson下水測試，不但無法收集垃圾，還應驗質疑者的預言，損毀回收。 不過，科學家質疑，即使Ocean Cleanup能按計劃順利運作，又是不是解決海洋垃圾最有效的方法？

Mr. Trash Wheel設於河道進入海洋之處，從2014年至今防止了逾900公噸垃圾流入海洋，雖然相比現時海垃數量微不足道，但科學家認為比Ocean Cleanup在海中心清理塑膠合理得多。（ 視覺中國）

一些對Ocean Cleanup抱有懷疑的科學家（詳見：清膠神器雄心壯志 何以節節敗退？）認為，可另覓蹊徑清理海洋塑膠。荷蘭瓦赫寧恩大學（Wageningen University）海洋生物學家Jan van Franeker指出：「在太平洋中心清除垃圾，在我而言不是理智的處理方法。這只會浪費能源。」 美國海洋教育協會（Sea Education Association）研究教授Kara Lavender Law提議：「何不專注在更接近河流或垃圾的源頭清理？」

他們所指的，似乎是美國巴爾的摩海濱合作夥伴（Waterfront Partnership of Baltimore）的健康海港計劃。當地的瓊斯佛爾斯溪（Jones Falls River）溪口共放置了三部分別名為「垃圾輪先生/隊長/教授」的機器，利用水流和太陽能推動水車，把垃圾流入大海前就移除至一棄置箱。計劃總監Adam Lindquist透露，每部機器造價約50萬至逾100萬美元，2014年至今已清除了逾900噸垃圾。

有學者認為，從源頭立法規管塑膠使用，才有望真正解決海洋塑膠問題。（視覺中國）

不如從源頭減廢？

事實上，光靠清理海洋垃圾無法阻止海洋繼續受污染。據行業協會Plastic Europe報告，2017年全球生產了約3.5億噸新塑膠產品。面對如此大量塑膠產品經公司、住宅、堆填區等最終進入海洋，英國自然歷史博物館鳥類組高級策展人Alexander Bond認為，在清理之前應從源頭減廢：「就像在急症室，你不會先想辦法拖乾地下的血，而是先幫病人止血。」

加強循環再造，或要求生產商對產品由生產到棄置整個生命周期都負責，均是針對源頭的可行方案。但Bond認為，制訂大型政策才有望減少塑膠廢物。例如新西蘭、斯里蘭卡、加納、瓦努瓦圖、英國等在英聯邦潔淨海洋聯盟（Commonwealth Clean Oceans Alliance）下，同意合作打擊海洋塑膠；聯合國也在2030年可持續發展目標中特別提到減少海洋塑膠。

有學者指責，Ocean Cleanup試驗中的清理垃圾「神器」Wilson，危險在於或令人誤以為無需改變生活方式，減少用膠。（視覺中國）

「這些大型國際政策確實很緩慢，但你不能放棄希望，否則你還剩下什麼？」Bond說。Martini則感嘆垃圾清理器以外的潛在解決方案，都沒有得到大眾應有討論：「廢物管理和立法是未來兩大重要方向。我承認，立法聽起來絕對不及垃圾清理器來得吸引。」像Ocean Cleanup的技術方案能得到媒體注意，全因它似乎能針對塑膠問題提供一劑靈丹妙藥，毋須要求人人努力，過走塑的生活方式。

美國賓夕法尼亞大學安納伯格公共政策中心（Annenberg Public Policy Center）總監Kathleen Hall Jamieson認為，Ocean Cleanup引起注意可能是好事：「我擔心人們不覺得海洋塑膠是個問題，不會為自己使用即棄塑膠餐盒而內疚。媒體大肆報道這種技術沒有問題，只要它們同時質問『這是不是最有效的解決方法』。」 Jamieson亦指，如此吹捧一個技術方案或令人覺得自己的行動毫不重要：「這似乎在說『既然有這種辦法，我可以繼續用塑膠飲管、去雜貨店用膠袋購物、盡情飲樽裝水』。」

Slat支持從源頭「走塑」，惟堅稱現有的海洋垃圾必需有人清理。（視覺中國）

但Slat認為，走塑不足以完全解決問題：「這些海洋垃圾不會自己消失。即使我們今日從源頭減少塑膠，它們仍會存在一百年。」Ocean Cleanup正與時間競賽，因為塑膠會逐漸解體成愈來愈細的微膠粒，最終進入食物鏈。據他們估算，現時太平洋垃圾帶中按質量算，只有8%是微膠粒。「但未來數十年，其餘那92%自然會慢慢變成微膠粒，所以我們清理得愈快愈好。」 Slat說。

Slat不反對從源頭做起或在河流清理垃圾：「這不是非此即彼。」他認為清理海洋垃圾可與這些行動相輔相成，甚至可讓全球有理由改變自己與塑膠的關係：「透過移除海洋垃圾，載回一船船堆積如山的塑膠，我們把塑膠問題清晰呈現出來。若海洋無論如何都持續被污染，那我為什麼還怕它惡化？但若海洋能重新變回潔淨，這可能會帶來更大推動力。」前提是，Ocean Cleanup要先證明真的可行。

上文節錄自第147期《香港01》周報（2019年1月21日）《「清膠神器」效果不彰 海洋膠災欲救無從》。

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