【王者之後重拳復仇．影評】因父之名上擂台　成就有戲味的拳擊片

本人對《洛奇》（Rocky）系列六集中最有感情的一齣，是1985年的第四集《龍拳虎威》（Rocky IV），因那是我首齣到戲院觀賞的《洛奇》系列電影，該片安排於1986年賀歲檔期上映，看到打死人的擂台戰，再有洛奇（史泰龍飾）為阿波羅復仇取勝，與艾雲積高（龍格爾飾）打到血流披面，新年流流果真「大吉利是」。雖然這一集劇本薄弱、大美國主義至極，但仍令人亢奮，就連《葉問2》在劇本創作上都很「環保」，重用了《龍拳虎威》的模式！ 撰文：洛高

1985年的《洛奇》第四集《龍拳虎威》是最有感情的一齣。（《龍拳虎威》電影劇照）

1990年第五集《怒火龍拳》（Rocky V）票房及口碑不濟，要到十六年後，才以《洛奇：拳王再臨》（Rocky Balboa）火鳳凰重生，也成為《洛奇》系列的完美終章。再過了九年推出另一個延續版《洛奇外傳：王者之後》（Creed），讓洛奇在拳技方面後繼有人，然後來到今日的續集《王者之後：重拳復仇》（Creed II）——三十多年新仇舊恨共冶一爐，連史泰龍在三年前缺席編劇崗位後，今次也參與其中。

（注意：以下內容含劇透，如欲離門請按此逃生門）

（《王者之後：重拳復仇》電影劇照）

《洛奇外傳：王者之後》由男主角米高B．佐敦的好拍檔賴恩古格勒（Ryan Coogler）執導，他因執導《黑豹》（Black Panther）未能抽身兼任《王者之後：重拳復仇》導演，結果由美劇《成長不容易》（Grown-ish）導演史提芬卡普（Steven Caple Jr.）接棒。拳擊電影在情節上難免公式化，導演處理有板有眼，特別之處是從兩場擂台戰展現三位父親的哀愁，角色有血有肉，大大增強感染力。

米高B．佐敦飾演的艾冬尼斯成為拳王後，以為自己所向無敵，面對殺父仇人艾雲積高帶來親兒域陀宣戰，艾冬尼斯自大與仇恨心作祟，就連師父洛奇的勸告亦不聽，於首場擂台戰登場，有着生父阿波羅在《龍拳虎威》中那輕佻自大的影子，結果遭重創後，信心盡失（比如駕車到拳館後又迅即離開），就在失意時，有洛奇及妻子比安卡勸勉，加上他剛為人父（碰巧洛奇也是在第二集當上父親），但女兒大有機會遺傳母親的失聰缺陷，這更迫使他成長、學會面對失敗，重新了解拳擊的真正意義，最後再經苦練，反敗為勝。角色演進有層次，艾冬尼斯總算跟「經典角色」走近多一步。

（《王者之後：重拳復仇》電影劇照）

艾雲積高的登場，可以繼續寫成大奸大惡，但就是三十多年前敗給洛奇後，令這個角色內心也變得較複雜，反而令人同情。飾演者龍格爾依然健碩，但有着深深哀愁與滄桑，與史泰龍有一場重要對手戲，就是開首時，他到洛奇的餐廳，表示其子域陀要向艾冬尼斯下戰書，他對洛奇說：「Because of you, I lose everything, my country, respect.（因為你，我失去所有—國家，不再受尊重）」，前蘇聯拳王成了落水狗，確實可憐，前妻（碧姬尼爾遜飾）亦因他失敗跟隨了權貴。

言談間，積高見餐廳內放滿洛奇昔日與阿波羅等拳王激戰的照片，也帶不忿地說：「為什麼沒有我的照片？」簡單質問中滲出悲涼。積高面對兒子，猶如看到昔日的自己，對前妻也不再存任何希望，知道要珍惜的是什麼，積高最後的抉擇，救了兒子，也摑醒了自己。

（《王者之後：重拳復仇》電影劇照）

另一邊廂，洛奇風光過後，豁達面對人生，但是擺脫不了孤獨感（在第六集中，與他同輩的朋友，來到《王者之後》系列也全被安排離世了），連撥個電話給已移民的親兒也說不出話來，對半個兒子艾冬尼斯的愛護（不肯當他教練，不想他跟域陀作賽而走上生父舊路），反而差點反目。結果洛奇再進一步學懂教導，與艾冬尼斯互相啟發，最後自己也有得着。史泰龍聲言，這是他最後一次飾演洛奇。重看洛奇在整整八齣電影中，四十多年來的經歷都很圓滿，應該沒有遺憾。

沒有一般肥皂劇的煽情，《王者之後：重拳復仇》的文戲跟拳賽互相緊扣，成就了一部有戲味的拳擊片。

（《王者之後：重拳復仇》電影劇照）

洛高 為電影廢寢忘餐，靠電影充實人生、細味人生之傳媒人。

上文刊登於第147期《香港01》周報（2019年1月21日），原標題為《《王者之後：重拳復仇》因父之名上擂台》，網上標題為編輯重擬。

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