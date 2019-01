【王者之後重拳復仇．影評】因父之名上擂台　成就有戲味的拳擊片

本人對《洛奇》(Rocky)系列六集中最有感情的一齣,是1985年的第四集《龍拳虎威》(Rocky IV),因那是我首齣到戲院觀賞的《洛奇》系列電影,該片安排於1986年賀歲檔期上映,看到打死人的擂台戰,再有洛奇(史泰龍飾)為阿波羅復仇取勝,與艾雲積高(龍格爾飾)打到血流披面,新年流流果真「大吉利是」。雖然這一集劇本薄弱、大美國主義至極,但仍令人亢奮,就連《葉問2》在劇本創作上都很「環保」,重用了《龍拳虎威》的模式! 撰文:洛高

1985年的《洛奇》第四集《龍拳虎威》是最有感情的一齣。(《龍拳虎威》電影劇照)

1990年第五集《怒火龍拳》(Rocky V)票房及口碑不濟,要到十六年後,才以《洛奇:拳王再臨》(Rocky Balboa)火鳳凰重生,也成為《洛奇》系列的完美終章。再過了九年推出另一個延續版《洛奇外傳:王者之後》(Creed),讓洛奇在拳技方面後繼有人,然後來到今日的續集《王者之後:重拳復仇》(Creed II)——三十多年新仇舊恨共冶一爐,連史泰龍在三年前缺席編劇崗位後,今次也參與其中。

(注意:以下內容含劇透,如欲離門請按此逃生門)

(《王者之後:重拳復仇》電影劇照)

《洛奇外傳:王者之後》由男主角米高B.佐敦的好拍檔賴恩古格勒(Ryan Coogler)執導,他因執導《黑豹》(Black Panther)未能抽身兼任《王者之後:重拳復仇》導演,結果由美劇《成長不容易》(Grown-ish)導演史提芬卡普(Steven Caple Jr.)接棒。拳擊電影在情節上難免公式化,導演處理有板有眼,特別之處是從兩場擂台戰展現三位父親的哀愁,角色有血有肉,大大增強感染力。

米高B.佐敦飾演的艾冬尼斯成為拳王後,以為自己所向無敵,面對殺父仇人艾雲積高帶來親兒域陀宣戰,艾冬尼斯自大與仇恨心作祟,就連師父洛奇的勸告亦不聽,於首場擂台戰登場,有着生父阿波羅在《龍拳虎威》中那輕佻自大的影子,結果遭重創後,信心盡失(比如駕車到拳館後又迅即離開),就在失意時,有洛奇及妻子比安卡勸勉,加上他剛為人父(碰巧洛奇也是在第二集當上父親),但女兒大有機會遺傳母親的失聰缺陷,這更迫使他成長、學會面對失敗,重新了解拳擊的真正意義,最後再經苦練,反敗為勝。角色演進有層次,艾冬尼斯總算跟「經典角色」走近多一步。

(《王者之後:重拳復仇》電影劇照)

艾雲積高的登場,可以繼續寫成大奸大惡,但就是三十多年前敗給洛奇後,令這個角色內心也變得較複雜,反而令人同情。飾演者龍格爾依然健碩,但有着深深哀愁與滄桑,與史泰龍有一場重要對手戲,就是開首時,他到洛奇的餐廳,表示其子域陀要向艾冬尼斯下戰書,他對洛奇說:「Because of you, I lose everything, my country, respect.(因為你,我失去所有—國家,不再受尊重)」,前蘇聯拳王成了落水狗,確實可憐,前妻(碧姬尼爾遜飾)亦因他失敗跟隨了權貴。

言談間,積高見餐廳內放滿洛奇昔日與阿波羅等拳王激戰的照片,也帶不忿地說:「為什麼沒有我的照片?」簡單質問中滲出悲涼。積高面對兒子,猶如看到昔日的自己,對前妻也不再存任何希望,知道要珍惜的是什麼,積高最後的抉擇,救了兒子,也摑醒了自己。

(《王者之後:重拳復仇》電影劇照)

另一邊廂,洛奇風光過後,豁達面對人生,但是擺脫不了孤獨感(在第六集中,與他同輩的朋友,來到《王者之後》系列也全被安排離世了),連撥個電話給已移民的親兒也說不出話來,對半個兒子艾冬尼斯的愛護(不肯當他教練,不想他跟域陀作賽而走上生父舊路),反而差點反目。結果洛奇再進一步學懂教導,與艾冬尼斯互相啟發,最後自己也有得着。史泰龍聲言,這是他最後一次飾演洛奇。重看洛奇在整整八齣電影中,四十多年來的經歷都很圓滿,應該沒有遺憾。

沒有一般肥皂劇的煽情,《王者之後:重拳復仇》的文戲跟拳賽互相緊扣,成就了一部有戲味的拳擊片。

(《王者之後:重拳復仇》電影劇照)

洛高 為電影廢寢忘餐,靠電影充實人生、細味人生之傳媒人。

上文刊登於第147期《香港01》周報(2019年1月21日),原標題為《《王者之後:重拳復仇》因父之名上擂台》,網上標題為編輯重擬。

更多《香港01》周報影評:

【梵高永恆之門.影評】畫家導演藝高膽大 成就最藝術的梵高電影

【綠簿旅友.影評】黑白同行 60年代窩心故事至今仍感人

【無敵破壞王2:打爆互聯網.影評】海量諷刺 在互聯網

【大黃蜂.影評】變形金剛系列前傳 著眼天價場面不如反璞歸真

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報,閱讀更多深度報道。