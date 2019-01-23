【虐兒】施虐多涉父母　受害童易陷惡性循環

除了政府的數字外，防止虐待兒童會去年曾公布，該會2017/18年度接到1,289宗熱線舉報及諮詢服務，其中214宗為懷疑虐兒個案（表）；涉及心理虐待個案的熱線舉報或諮詢，較2017年上升一倍。在虐兒事件裏，不少施虐者是受害人至親。防止虐待兒童會署理總幹事黃翠玲指，虐待嚴重影響兒童的心理成長，當兒童「有樣學樣」建立錯誤的價值觀時，成長後或會以自己曾受虐的方式對待自己的下一代，造成惡性循環。

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臨臨被虐致死，有市民事後在政府總部「公民廣場」外燃點爉燭悼念。（資料圖片／余俊亮攝）

心理虐待雖然沒有明顯的身體傷痕，但對兒童造成的行為、認知、情感或生理功能傷害亦不容忽視。註冊社工鄧偉基表示，心理虐待包括羞辱、驚嚇、孤立、剝削以及漠視兒童的情緒反應等。值得留意的是，一些日常經常聽過的字眼如「你好無用」、「生嚿叉燒好過生你」，甚至不時將子女與他人作比較，已可對兒童造成心理壓力；父母的一些小舉動，如在子女中特別有一個遭受不同對待、又或排斥其中一人，已經有可能對兒童造成心理虐待。

女童被指不吉利 父母遺棄外婆打

鄧偉基印象最深刻的個案，是一名就讀幼稚園低班（K2）的欣欣（化名），她出生的同年，家中發生不如意事情，其父母因為迷信，認定欣欣「不吉利」，自此將她交由有精神病記錄的外婆照顧。惟外婆亦認為欣欣「腳頭差」，幾乎每日都大聲打罵她，每次長達30分鐘至約1小時，這個打打罵罵的狀況持續五年，至欣欣小學三年級，才因打罵聲愈來愈大，最終由鄰居通知社工，揭發個案。

鄧偉基在接收求助後，曾三度家訪了解情況。首兩次探訪時，欣欣外婆對人友善，對答正常，欣欣亦未有任何反抗表現，看不出有任何虐兒端倪。直至第三次家訪，閒談時一如過去有說有笑，但當他與同事離開單位後，隨即聽到單位內傳出外婆大聲責罵欣欣的叫喊聲。他當時曾想過是否充耳不聞離去，但撫心自問「是否可安心離開」，遂與同事轉身按下單位門鐘。

去年年初，五歲小女孩陳瑞臨（臨臨）疑被虐打致死，社會嘩然。（資料圖片／余俊亮攝）

抵達醫院後，欣欣被送往兒童精神科，由醫護人員驗傷並代為看顧。欣欣外婆當時突然說「終於有人來幫我了」，臉上如釋重負的表情讓鄧偉基至今記憶猶新，他認為香港確實存在許多不懂尋求協助的個案，單靠社工巡查實在難以一一發現，所以若鄰居懂得查詢或舉報，必定能幫助更多受虐兒童及其家庭。

黃翠玲指，近年社會大眾對心理虐待的認識加深，令更多人懂得舉報懷疑個案，惟她表示，精神或心理虐待並沒有表面傷痕，相比身體虐待確實較難辨識；不少個案都是兒童受長期虐待，才會有較為明顯的情緒反應。故此，精神或心理虐待的數字亦自然會較其他虐待種類為低，而目前所公布的虐兒求助數字，亦只能反映問題的冰山一角，相信社會上仍有大量個案未被發現。

黃翠玲強調，不同的虐待方式均會嚴重影響兒童的心理成長，當兒童「有樣學樣」，就會建立錯誤價值觀。她透露，受害兒童於成長後以自己曾受虐的方式對待他人的個案，現時為數不少，可能造成惡性循環。由於本港現時並未有《兒童法》，許多有關虐兒的個案若落案控告的話，都需要引用其他條例，如上文曾提及的《侵害兒童人身罪行》和《侵害兒童性罪行》等，惟眾多條例中，卻未有一條能全面保護兒童。

她建議政府訂立《兒童法》，至少更清晰釐定心理虐待的法例，同時增撥資源，為家長及兒童提供情緒支援服務，加強關注精神健康。

（香港01製圖）

愛惜變打罵 解決虐兒從父母入手

鄧偉基認為，社會上不少虐兒個案的施虐者為受虐者的父母，想要避免虐兒個案發生，除了要保障兒童的安全外，更重要的是對症下藥，從父母間的關係着手。父母之間的關係、婚姻狀況，甚至婆媳關係等，都會影響家中成人對待兒童的態度及方法，鄧偉基直言「其實大人變，小朋友都會跟住變」，所以問題從來都是出於父母身上。他透露在曾接觸的虐兒個案中，最主要是源於父母的管教能力不足，其次則為父母的情緒出現問題，導致他們或會以錯誤的方式對待兒童，令虐兒個案不時發生。

黃翠玲同意鄧偉基的說法，她說明白天下間的父母都會緊張子女成長，但她指愛惜子女的同時，家長亦有可能不為意地作出虐兒的行為。不少父母都「望子成龍」，對子女的期望過高，當子女取得的成績不符預期時，會以打或責罵的形式鞭撻子女，但過度懲罰就變成虐待。

黃翠玲感嘆，並非個個家長都能看得通，不少虐兒個案都因為父母對子女過分關注，將自己的壓力投放到孩子身上，最終令關係「本應最親的人，反而變成傷害最深的人」。她強調，父母必須清楚知道每個人能力各有不同，所以應按子女的能力設定合適的目標。她續指，兒童理應在健康和開心的環境中成長，但隨着社會轉變，她形容現時兒童的成長過程「多了很多雜質」，寄語香港的父母勿忘生育子女的「初心」，應給予他們一個快樂的童年。