由金球獎到奧斯卡，近年的影壇頒獎禮愈來愈予人一種「政治先於藝術」的傾向，尤其在特朗普當選美國總統，以及歐洲多地的右翼、民粹主義急劇冒起影響下，這種傾向更是明顯。 的確，電影除了娛樂大眾外，可以「以文載道」、表達政見；至於電影頒獎禮，除了以技術角度定奪影片優劣外，更可成為文化界就政治環境、社會氣候的發聲平台。觀乎歐美歷屆影壇的「成績表」，縱然得獎作品各有不同，但多少都有回應時代的共同點，恪守「政治正確」，例如宣揚大愛，有守住核心價值的意圖。 撰文：林莊 （此乃電影頒獎禮專題報導之一）

荷里活作為文化界代表，不時就政治議題表態；在奧斯卡頒獎禮上，以種族、女權等社會議題為題材的電影便大幅興起。這個由過千電影業界人士作為評審的頒獎禮，雖然評審標準中技術成分不可或缺，但政治味道卻愈來愈濃。新一屆奧斯卡頒獎禮將於2月25日舉行，最終結果尚未可知；不過，初看日前（1月22日）揭曉的提名名單，便已散發「政治正確」的韻味。

電影《黑豹》入圍奧斯卡，漫威英雄片首次獲提名。（視覺中國）

奧斯卡提名名單見端倪

今屆奧斯卡提名最佳電影的有八部，關於種族議題的佔了一半。這包括：墨西哥名導艾方索．柯朗（Alfonso Cuarón）的半自傳式作品《羅馬》、漫威（Marvel）首部以黑人為主角的英雄大片《黑豹》、以1960年代「黑白配」友誼為題材的《綠簿旅友》、以黑人進入「白人至上」的3K黨做臥底為題材的《臥底天王》。

此外，名單其餘作品還包括宮廷片《爭寵》、以美國前副總統切尼為題材的《為副不仁》、描述因愛滋病離世的樂隊Queen主音Freddie Mercury的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》，以及歌手Lady Gaga主演的音樂片《星夢情深》。

《羅馬》及《爭寵》在今屆奧斯卡獲得最多提名，各有十項。《羅馬》是串流平台Netflix的作品，起初遭受電影界杯葛，但當該片揚威威尼斯影展、金球獎等後，聲勢愈來愈強，並順理成章獲奧斯卡認可。電影以墨西哥歷史、家庭生活為主題，飾演傭人的墨西哥演員Yalitza Aparicio亦獲得最佳女主角提名，早年已憑《引力邊緣》贏過奧斯卡最佳導演的艾方索．柯朗，今年亦有望再下一城—考慮到特朗普對墨西哥的取態，多多少少已可預視這齣墨西哥片「奇貨可居」。

《羅馬》是串流平台Netflix的作品，起初遭受電影界杯葛。電影以墨西哥歷史、家庭生活為主題。（電影劇照）

獲黑人元素「加持」的《黑豹》，更打破了英雄片無法登上大雅之堂的定律。漫威近十年出產過不少賣座大片，惟最多僅獲提名技術獎項，今次《黑豹》這齣訴說黑人權益的作品破天荒獲奧斯卡提名角逐最佳影片，無論最後能否奪魁，都已極具歷史、象徵意義。

《綠簿旅友》以意裔白人擔任黑人鋼琴家司機為題材，設定上與往時的種族片有點分別，包括題材類近的《閃亮人生》，今次的「上把」位換成黑人，「下把」位反而是白人角色，足以看到本片突破之處及其宣示性質。此片更已獲金球獎「音樂及喜劇類」最佳電影殊榮。

《臥底天王》縱未在港上映，但其實來頭不小。導演史碧奇李（Spike Lee）本身是黑人名導，該片於去年法國康城影展奪得評審團大獎。作品描述黑人警察潛入3K黨任臥底，劇情看似荒誕離奇，實際上乃真人真事，而且戲中貫徹導演的黑色幽默，將種族議題舉重若輕。電影在今屆奧斯卡共獲六項提名，包括最佳導演。

頒獎台上固然是政治表態的舞台，頒獎台下也充斥種種政治考量。首先，大會安排巴基斯坦裔男星Kumail Nanjian及黑人女星Tracee Ellis Ross擔任公布提名名單的主持，人選已十分「政治正確」。本擬由黑人諧星奇雲哈特（Kevin Hart）擔任司儀無疑也很「政治正確」，惟更「政治正確」的是，他被揭發曾於網上發表「恐同」言論，最終在一片爭議聲下主動請辭，而其遺下的燙手山芋無人敢接，以致今年奧斯卡頒獎禮將在無主持人的情況下進行。

《綠簿旅友》以意裔白人擔任黑人鋼琴家司機為題材，獲金球獎「音樂及喜劇類」最佳電影殊榮。（電影劇照）

金球獎有過之而無不及

金球獎的評審團由96位定居於南加州的外籍影視娛樂記者組成，不如奧斯卡般浩大，亦因為沒有專業技術人員，故此沒有設立技術獎項。記者也屬文化界，故金球獎的政治色彩與奧斯卡不遑多讓，甚或有過之而無不及。

就以今年賽果為例，《綠簿旅友》及《波希米亞狂想曲》分別奪得「音樂及喜劇類」和「戲劇類」最佳電影，其中《綠簿旅友》還贏得最佳劇本大獎，片中飾演黑人音樂家的Mahershala Ali亦獲頒最佳男配角；在《波希米亞狂想曲》中飾演阿拉伯裔樂隊主音Freddie的埃及裔移民後代Rami Malek，更奪得最佳男主角。《羅馬》則獲得最佳導演、最佳外語片。凡此種種，可見本屆金球獎的「大贏家」，誠非種族話題莫屬。

今年金球獎「戲劇類」最佳電影的提名名單，亦跟奧斯卡一樣以種族議題為焦點。除了《波希米亞狂想曲》、《星夢情深》外，《黑豹》、《臥底天王》、《If Beale Street Could Talk》都是黑人題材電影。《黑豹》、《臥底天王》兩片前段已作簡介，不贅，《If Beale Street Could Talk》則為《月亮喜歡藍》黑人導演巴利贊堅斯（Barry Jenkins）的新作，他上次拍黑人同性戀，今次就拍黑人被誣告，同樣圍繞關懷黑人的邊緣議題。這三齣戲雖然未能摘桂，但「政治正確」電影已佔了名單逾半。

《波希米亞狂想曲》劇照

特朗普是一切根源？

再追溯去年的奧斯卡和金球獎頒獎禮，關懷傷健、黑人、同性戀等弱勢族群的奇幻片《忘形水》在賽前不僅以十三項提名成為奧斯卡大熱門，最後更贏得最佳電影、最佳導演等四項大獎，成為大贏家；側寫種族議題的《廣告牌殺人事件》，和講述女性成長的《不得鳥小姐》，則分別贏得金球獎「戲劇類」和「音樂及喜劇類」的最佳電影。

值得留意的是，兩個頒獎禮的提名名單幾乎相若，同樣都有講述黑人遭受白人壓迫的《訪．嚇》、以同性戀純愛為主題的《以你的名字呼喚我》，以及借傳媒遭打壓的歷史來反諷特朗普治下形勢的《戰雲密報》，類似涵蓋社會不公、種族、女性主義等「政治正確」作品，同樣佔據名單的大部分版圖。

前年作為特朗普勝選後的首次影壇頒獎禮，電影界又如何應對？梅麗史翠普（Meryl Streep）奪得金球獎終身成就獎的感言，堪稱道盡並代表了行業的心聲。這位滿手獎項的殿堂級女星不點名地批評特朗普，大談種族議題，同時為新聞界發聲，不僅獲得全場熱烈反應，其感言事後也獲多位影星轉載。在稍後的奧斯卡頒獎禮上，主持Jimmy Kimmel也拿特朗普及其言論開玩笑，除了在節目中tweet對方外，甚至以「#merylsayshi」（梅麗史翠普跟你問好）來標示他。

由是觀之，「政治正確」電影在2017年成為頒獎禮的大贏家，也是合理不過。《月亮喜歡藍》在奧斯卡、金球獎均奪最佳電影，彷彿美國兩大頒獎禮都要為「政治正確」表態。此片觸及黑人和同性戀題材，在當時特朗普動輒發表歧視種族和性小眾的惹火言論背景下，其成功奪魁無疑有極大政治意義。當年《星聲夢裡人》雖獲十四項奧斯卡提名並奪得六個獎項，卻由獲得八項提名的《月亮喜歡藍》奪得了最高榮譽的最佳電影，並得到三個獎項，故後者被視為真正的大贏家。該屆其餘奧斯卡最佳電影提名作品中，《圍欄》、《NASA無名英雌》同樣觸及黑人題材，後者更探討女性權益。

討論黑人議題的《月亮喜歡藍》，在金球獎與奧斯卡同樣奪得數項大獎。（電影劇照）

特朗普上任前更多元

特朗普當政前，美國的電影頒獎禮賽果相對多元化，有時着重人文關懷，有時着重藝術性，甚至貼近大眾口味。

以2016年的奧斯卡頒獎禮為例，時任美國總統為奧巴馬，當年獲提名最佳電影的包括商業大片如《末日先鋒：戰甲飛車》、《火星任務》、《復仇勇者》等，「政治正確」色彩相對淡薄。以記者揭發教會性醜聞為主題的《焦點追擊》雖然贏得該屆最佳電影及最佳原著劇本兩個大獎，但最佳導演、最佳男主角等三項獎項卻落在《復仇勇者》手中，《末日先鋒：戰甲飛車》亦奪得共六個技術獎項，獲獎最多。

再看前幾年的奧斯卡賽果，政治味道同樣少之又少。除了《被奪走的12年》是談種族以外，其他作品均屬不同範疇，包括關於藝術創作的《飛鳥俠》、《星光夢裏人》、歷史題材的《皇上無話兒》、獵奇解密的《Argo-救參任務》，光譜無疑較廣闊。再推前一點，更由開宗明義的商業片奪得最佳電影，2008年是驚慄片《二百萬奪命奇案》，2007年則是警匪片《無間道風雲》，賽果無疑更百花齊放。

《Argo-救參任務》描述1979年美國駐伊朗大使館遭民眾包圍，描述助六名大使館職員返美的救援行動。（電影劇照）

當然，不是說奧斯卡此前跟政治絕緣，但當時大家均對此嗤之以鼻，不似今日司空見慣得麻木起來。好像2006年的頒獎禮上，贏得最佳電影的不是以同性戀為題的大熱作《斷背山》，而是描述種族問題、宣揚大愛片的《撞車》，便引來各方爭議。

金球獎的情況跟奧斯卡相似，在特朗普上任前，無論提名名單還是賽果都沒流露太強的「政治正確」意識。2016年的「戲劇類」和「音樂及喜劇類」最佳電影便分別為商業大片《復仇勇者》和《火星任務》，提名名單上其餘作品包括《末日先鋒：戰甲飛車》、《卡露的情人》、《抖室》、《火星任務》、《歡姐當自強》、《凸務Madam》、《孤注一擲》及《愛情我最大》，均非政治先行，由愛情片到科幻片都包羅其中。再看前幾年的金球獎，情況亦如出一轍，縱有部分是「政治正確」作品，但許多其他片種亦包含在內。



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過去十多年歐美電影頒獎禮大獎得主。（01製圖）

上文節錄自第148期《香港01》周報（2019年1月28日），《右翼思潮下 左翼電影抬頭 政治正確的影壇頒獎禮》。

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