【奧斯卡2019】政治正確歐美大不同　電影頒獎禮見端倪

由金球獎到奧斯卡，近年的影壇頒獎禮愈來愈予人一種「政治先於藝術」的傾向，尤其在特朗普當選美國總統，以及歐洲多地的右翼、民粹主義急劇冒起影響下，這種傾向更是明顯。 的確，電影除了娛樂大眾外，可以「以文載道」、表達政見；至於電影頒獎禮，除了以技術角度定奪影片優劣外，更可成為文化界就政治環境、社會氣候的發聲平台。觀乎歐美歷屆影壇的「成績表」，縱然得獎作品各有不同，但多少都有回應時代的共同點，恪守「政治正確」，例如宣揚大愛，有守住核心價值的意圖。 撰文：林莊 （此乃電影頒獎禮專題報導之二）

前文：【奧斯卡2019】右翼思潮下 左翼電影抬頭 政治正確的影壇頒獎禮

歐美政治表態大不同

美國如是，歐洲如何？歐洲三大國際電影節：法國康城影展、意大利威尼斯影展和德國柏林影展，一直予人較着重藝術性的印象。不過，這批各自由電影人、影評人等文化界人士組成的評審團，立場其實向來偏近左翼，是故亦會兼顧「政治表態」，可謂兩者並行。

是枝裕和（見圖）的《小偷家族》獲康城影節金棕櫚獎。（Getty Images）

歐美電影頒獎禮的差別在於，歐洲影展的「政治表態」主要着重人文關懷、宣揚大愛，恪守多元包容的價值觀。尤其是歐洲近年右翼和民粹抬頭，英國脫歐公投結果令到歐洲人大跌眼鏡，法國、德國、奧地利、波蘭等地的選舉也見極端勢力崛起，難民問題亦激起了排外和保護主義……於此背景下，歐洲影壇的態度就更彌足珍貴。

不難發現，歐美兩地的頒獎禮結果往往截然不同，一來是基於兩者價值取向各異，二來是歐洲影展相對「地球村」一些，不讓荷里活出品專美。這些得獎電影未必商業味重，香港觀眾或許只能從電影節看到，即使有正場上映，規模或相對較小。

以康城影展為例，近十年獲得最高榮譽金棕櫚獎的作品橫跨日本、瑞典、英國、法國、土耳其，以至泰國等地。顯而易見，康城金棕櫚獎的國際視野肯定比美國電影頒獎禮寬闊得多。當然，相關作品都滲透濃烈左翼大愛味道，例如2015年得主《流離者之歌》，正是開宗明義述說政治難民在法國生活的故事，以人文角度呈現難民流離失所的苦況。

《流離者之歌》描述難民在巴黎的生活，部份靈感來自孟德斯鳩的《波斯人信札》。（電影劇照）

除本土外，金棕櫚獎得主亦會觸及其他國度的弱勢社群。去年是枝裕和的《小偷家族》，正正描述日本貧窮、邊緣族群的家庭生活，反映日本社會高度發展背後的另一面相；2014年得主《冬日甦醒》，則以長篇舞台劇式對話，鋪陳土耳其的階級矛盾，節奏緩慢、氛圍沉重的它，無疑是齣「重量級」社會寓言（片長近200分鐘）；2013年得主《接近無限溫暖的藍》以女同性戀為題材，拍成三小時的女性成長記，很切合平權及女權訴求；2012年得主、挑釁大師米高漢尼卡（Michael Haneke）拍的《愛》，就談長者生活悲歌，同樣是關注弱勢。

《小偷家族》為是枝裕和的最新作品，呈現光鮮、現代化日本的赤貧一面。（電影劇照）

柏林影展金熊獎得主同樣是光譜廣闊，近十多年的得獎作分別來自羅馬尼亞、匈牙利、意大利、伊朗、中國等。以2016年奪獎的《怒海公民》為例，該片以紀錄片形式刻劃在意大利島嶼生活的難民的苦況，表揚這套作品象徵着向世界揭示難民之慘。去年得主《靈肉撫摸》則關注弱勢社群的性自主，題材及表達之大膽同樣值得表揚。

威尼斯影展去年就把金獅獎頒予《羅馬》，前年則為《忘形水》，正正反映影展對弱勢國家及群體的關懷。至於2016年得主、菲律賓的《出獄的女人》，則以226分鐘篇幅描述一位女教師坐了多年冤獄，帶出當地近代史，充滿人文色彩；2015年得主、委內瑞拉的《天地禁戀》，就以男同性戀為主題，十分切合近年熱門的平權氛圍。

展望未來，世界政治氣候只怕變數更多，民粹、貿易戰造成的巨浪幾乎波及每個國家。不同界別面對這股大潮，無可避免都要發聲，捍衛不同價值觀。可以預視，未來歐美電影頒獎禮依然會是政治議題的角力場，賽果不僅決定電影成績，更是一道又一道的呼聲。「政治化」究竟對電影業孰好孰壞？大家儘管拭目以待。

今年的金獅獎則頒給《羅馬》，電影屬串流平台Netflix旗下。（電影劇照）

上文節錄自第148期《香港01》周報（2019年1月28日），《右翼思潮下 左翼電影抬頭 政治正確的影壇頒獎禮》。

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