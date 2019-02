正如喬治.奧威爾的《動物農莊》中,以主角拿破崙為代表的豬反而是最聰明的動物,牠們不同於其他動物的渾渾噩噩,起身反抗被剝削和宰殺的命運,並領導了一場重塑身份的革命。不過,此後陣營分化,一部分豬又化身為和人類一樣的牲畜剝削者,從而有了那名句:「所有的動物都是平等的,不過一些比另一些更平等。」(All animals are equal, but some animals are more equal than others.)

一個輪迴,這個隱喻的故事其實指向全人類的政治模式。在中國的具體例子是,明代開國皇帝朱元璋曾有過豬倌經歷,而他的後人,豬年出生的朱厚照,則在全國禁止養豬,耐人尋味。而歷史仍不斷重演。