做廠年代，客戶全是跨國巨企，這些公司有一個可愛之處，是擔當傳教士的角色。客戶希望供應商採用最好的管理系統，特別是關於品質控制，手法一時循循善誘，一時橫蠻強制，「傳教」其實為了自己。另一邊廂，廠佬的心態是，既然客戶這麼相信這些系統，一試也無妨，況且客戶永遠是對的。這些年來，我的經驗是，把一間公司的系統移植到另一間公司，不管以前做得多好，下場永遠是敷衍一番，你有你講，我有我做，當作沒發生過。

朋友說，最驚老闆看管理書，每次看到新鮮理論，像發現新大陸般，興高彩烈地跟同事「分享」，同事須扮同樣興奮地接收每字每句。如果內容是人生大道理，還好一點，聽後點頭同意便可以；如果是具體意見，須立即模仿執行，則大鑊。同事不可不理，因為老闆的興奮時期，會煞有介事地討論進展，直至找到另一偉大理論。

企管人日理萬機，活在極度複雜的環境中，希望從雜亂中找出簡單兼可複製的模式。問題出在其他人行得通的模式，大都不簡單，也不能複製。每間公司都有獨特情況，把其他公司的一套照搬，會面對四方八面的阻力。更大的問題是，我們選擇性地模仿，換句話說，「聽啲唔聽啲，學啲唔學啲」。

企管人日理萬機，最希望從雜亂中找出簡單兼可複製的模式。（Getty Images）

舉例，某管理系統在另一間公司大幅提升生產力，我們看到的是這套系統怎樣暢順，但看不到實行過程中的痛苦。這間公司可能用了幾年時間，經歷失望，甚至絕望，勉強捱過驚濤駭浪。花的金錢不計其數，有人因此人頭落地，付出的代價，大到無從計算。有苦說不出口，當事人弄不清這是刻苦，抑或是幸運的成果。成者為王，不多問了。

外面人看到的，是美麗的完成品，看不到之前的過程。我們的團隊有否同樣的決心、毅力、資源和運數？即使人家一再解釋過程怎樣困難，我們也不願意聽，因為我們盯實美麗的成果，選擇性地看着成功帶來的好處。

外面人往往只看到一套完美的管理系統，看不到之前的過程。（Getty Images）

選擇性地接收，不但影響企業前途，也影響個人選擇。很多人（包括我）喜歡看成功人士的自傳，心底裏，我們希望從別人的歷史中看到自己。每個人的出身和成長背景都不同，我們當然知道不能照單全收，但從成功人士的信念、價值觀、待人接物方式、習慣等，我們不期然比較，並為自己評分。覺得自己做得不錯時，我們沾沾自喜，覺得有進步空間時，我們自勉，人家做到，我們也可以做到。

認定目標不是不好，但這些目標是由當事人經過專業協助，選擇性地塑造出來。成功人士自傳的內容，是屬於當事人的主觀歷史。一個常見的「歷史修正」，是出身比真實寒微。自傳中，成功人士的童年特別貧窮和悽慘，不少人被踢爆，其實出身小康之家。起跑線愈低微，顯出成功人士須爬過的山愈高，愈難能可貴。成功人士略過很多細節，例如幸運的因素，自傳的主旨永遠是命運在我手。

成功人士自傳的內容往往經過篩選，很少會看到失敗個案。（Getty Images）

我們很少看到失敗個案，例如企業推出新產品，一敗塗地，企管專家訪問參與的人士，詳細解釋決策過程中犯的錯，例如不同決策者怎拒絕聆聽異見聲音，又例如平日英明神武的管理高層如何墮入集體迷思，像撞邪。我未見過這樣一本書，失敗個案是粉筆字，抹了算數。

現代辦公室內，不時聽到「benchmarking」這個字，被benchmark的對象，永遠是成功的例子。老闆下令學習，員工口裏須積極響應，千萬不要駁嘴，可以肯定的是，老闆很快被另一本書感動。

上文刊載於第148期《香港01》周報（2019年1月28日）《最驚老闆看書》，網上標題為編輯重擬。

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