專責小組去年底發表自資專上教育檢討報告，提到為確保自資界別在本港學生人口持續減少下的健康發展，建議政府應按自資院校各自的辦學規模、專長等特色，逐步推動其轉型為「擅長特定課程範疇的專精院校」抑或「提供多元學科的私立大學」，避免各校定位相互重疊。 其實政府早於2015年，已發表有關自資院校升格私立大學的路線圖，但有關路線圖又能否幫助院校體現應有服務定位及特色，從而為本港學界帶來貢獻？

【專上教育】公私之爭未解 自資高等教育前路何去何從？

恆生大學就升格為本港第二所私立大學，在去年11月舉行正名起動禮。（資料圖片／李澤彤攝）

相對「大而全」、注重理論研究的資助大學，誠如專責小組於檢討報告所述，自資院校理應朝「小而精」、專注實務應用的特色路線發展，例如東華學院主打醫療護理科目、仁大專攻新聞學等，務求在特定專業範疇上與八大各擅勝場，既可尋求更大生存空間，亦能扭轉公眾對於自資界別「寬進寬出」、「低人一等」的負面印象，對提升認受性亦有助益。

事實上，教育局早於2015年已公布名為《成為私立大學的路線圖》（下稱《路線圖》）的獨立私營院校轉型制度，院校須先經特首及行政會議批准，成為具頒授榮譽學士學位或以上程度學歷資格的「認可專上學院」後，再於課程廣泛程度、學生人數、學術研究能力、管治質素四大方面接受評審，並證實達到「一所大學應有的水準」，方能獲授私立大學名銜（見表四）。

升格要求與自資院校特色呈矛盾

本港目前有10所認可專上學院，然而多年以來，只有恒生管理學院在去年10月成功通過重重評審，獲批准正名為「香港恆生大學」，成為繼樹仁大學後第二所本地私立大學，除了反映升格門檻極高，更深層次原因是《路線圖》要求似乎與自資高等教育應有定位有所衝突。

《路線圖》規定，認可專上學院必須在至少三個學科範疇取得「學術範圍評審資格」，以證明課程廣泛程度能與八大看齊，但此舉亦迫使校方將有限教學資源「分散投資」，不只影響授課質素，亦無助其朝「小而精」路線發展。

自2011年獲得認可專上學院資格的東華學院，冀於2023年成功升格私立大學。該校校長呂汝漢表示，目前校方正籌備為轄下醫療護理科目申領「學術範圍評審資格」，下一步是加強發展幼兒教育、老人學、商業、心理學等其他學科，期望能於五年內「儲夠數」，「儘管醫療護理是我們的強項，但亦只算一個（學術範疇），因此我們必須花較長時間部署教職員和財政的資源，才有能力發展其他範疇。」

另外，《路線圖》要求認可專上學院連續兩年最少有1,500人就讀學位課程，亦對校舍設施較遜色的院校不利。東華學院現時錄取近2,400名學生，雖達到升格門檻，卻離該校臨時校舍2,700人容納上限不遠；呂汝漢期望政府可加快批地程序，以便校方興建永久校舍，為持續發展為私立大學奠定基礎：「我們大部分課程均是clinical-based（臨床為本），需要大量實驗室作為授課空間，如果沒有地方擴展，對未來運作將造成一定妨礙。」

呂汝漢期望政府可加快批地供校方興建永久校舍，為持續發展奠定基礎。（吳鍾坤攝）

另外，《路線圖》亦要求認可專上學院具備若干程度的學術研究能力，包括校內研究項目成功競逐公帑贊助、出版論文獲國際學術期刊刊載等。雖然學術研究是高等教育重要一環，但強項在於實用教學的認可專上學院，未來若與八大一樣專注學術研究，不只定位重疊，亦恐使本港高等教育體系漸趨單一，無疑是弊多於利。

目標是成為本港首所天主教私立大學的明愛專上學院（前稱明愛徐誠斌學院）校長麥建華認為，在上述升格條件中，學術研究能力對於自資界別的挑戰性最大，「院校要從事研究，必須具備一定條件，例如政府向公營大學發放額外研究經費，但自資院校資源僅來自學生學費」，形容兩者無法用同一標準看待。

麥建華強調，明愛專上學院定位是教學機構，日後將不會專注於高端學術研究，反而會主力發展協助本港科研成果「落地」的下游研究，以實務應用和促進教學為宗旨，「香港科研成果雖然豐富，但到達實際運用階段的卻不多，正好給了我們空間發揮，因為即使有新技術成功發明出來，仍需要有人處理應用層面的工作」，重申政府在要求自資院校提升研究能力的同時，亦應加強對院校支援，才能減輕業界疑慮。

麥建華直言，學術研究能力對於自資界別升格私立大學的挑戰性最大。（高仲明攝）

高等教育欠整體藍圖 難談公私並行多元

坊間不時評論本港大專學歷貶值，甚至指發展自資專上教育，會使大學生供過於求情況惡化。但參閱勞工及福利局《2022年人力資源推算報告》，至2022年本港持學位資歷人力資源因適齡學生人口收縮，將出現多達5.1萬人短缺，形成巨大就業斷層，足以證明建立公私營並行發展的健全高等教育體系，對維持本港社會穩定確有必要。

本港年均有7萬多名中學生報考文憑試，然而八大資助學位學額僅有1.5萬個，換言之八成考生均無法接受資助高等教育。政府雖然常說本地學生人口減少、升學需求下降，但就推行高等教育普及化而言，香港絕對容得下更多優質、創新和多元性兼具的自資院校，以培育更多高技術專才，應付未來知識型經濟發展需求。

潘玉琼認為，因規管及轉型制度脫節，本港高等教育體系已逐漸喪失多元發展潛力。（龔嘉盛攝）

資深教育政策學者、浸會大學教育學系客席副教授潘玉琼接受《香港01》訪問時形容，本港自資高等教育政策出現諸多未完善之處，例如同時容許八大和獨立私營院校開辦自資課程，或反映政府欠缺詳細考量，「可以說是政府『落錯棋』，意外地改變了香港高等教育的生態，漸漸趨向商業化、市場化。」

潘玉琼又提到，與美英等地自資高等教育盛行不同，香港自英治時代以來，均是以公帑營運高等教育，教育當局因而難以跳出「公營為主、私營為輔」的既有思維，從而制訂與實際經營環境脫節的自資院校規管及轉型制度，「迫使大家為了存活，一同朝着爭奪排名、資源、撥款的方向競爭」，使本港高等教育體系逐漸喪失多元發展潛力。

要公私營高等教育並行多元發展，首要政府須制訂清晰發展藍圖，方是學生與社會之福。（高仲明攝)）

潘玉琼認為，隨着本港自資院校數量漸多、辦學規模漸大，象徵本港自資高等教育體系初期擴張目標已經達成，下一步應專注向提升辦學質素、發掘獨有優勢方向發展，才能站穩陣腳，「但要真正實現這點，不能只靠業界自行調適，亦需政府從中着力監管、把關，方能製造適合院校成長發展的土壤，否則只會資源錯配，白白扼殺大好發展前景。」

總括而言，若要達至公私營高等教育並行、多元發展，首要政府必須制訂清晰發展藍圖，以解決現時本港自資高等教育定位模糊、規管不一和轉型前路有待釐清等結構性問題，整體教育質素長遠才有望顯著提升，才是學生與社會之福。

延伸閱讀：【專上教育】公私之爭未解 自資高等教育前路何去何從？

上文節錄自第148期《香港01》周報（2019年1月28日）《檢討報告促「並行發展」 自資高教轉型 須解公私之爭》。

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