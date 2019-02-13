打工族平步青雲，在自己熟悉的範圍內勇不可擋，實至名歸地登上領導位置，誰不知升職可以是詛咒。沒落的開始是升職，最幫助我們升職的技能往往跟管理需要的技能完全不同，甚至是相反。我們憑着某些技能扶搖直上，便以為是真理，忽然間天旋地轉。最常見的例子是銷售，最佳銷售員交出過人佳績，獎品是升職，但身為銷售部主管，不再需要銷售，需要的是管理其他銷售員，很多時候令最佳銷售員茫無頭緒。有職當然要升，唔識盡快學到識，送一本新手上司生存手冊給讀者。生存？對，升職後，仕途變得兇險，先要生存。

新手上司剛升職，以為從此平步青雲？其實是另一場考驗的開始。（視覺中國）

一、調整性格。先要放棄追求完美。以前，完美是「做得最好」的標準，但身為領導者，完美的定義不再一樣。領導者的完美，是大局為重，如果大局需要的是70分，上司的尺能屈能伸。下屬拿到70分，上司應該帶頭慶祝。

二、忍手。新手上司的通病是忍不住手，因為擔心下屬水平不夠，連累全家，於是上司爭住做埋下屬份工，變成micro-manager。忍手這技能很難學，需要時間，需要不停說服自己︰世界很亂，事情很複雜，前途一片迷惘，因此，學懂接受失控。

三、無朋友。一夜之間，朋友變成下屬，這轉變大至所有人不知所措。口口聲聲說一切不變，其實，所有事情都不同了。不要勉強自己，更不要勉強下屬，除了浪費時間，很容易留下壞印象。「大細超」是很嚴重的指控，碰也不能碰，對不起，這是現實。順其自然吧，有緣分的話，或者友情可繼續，又或者友情在另一片土壤上，以另一方式茁壯成長。不過，這可能性屬罕有，最好打定輸數。

上司首先要放棄完美主義，如下屬做到公司要求，更要帶頭慶祝。（Getty Images）

四、功下屬領，鑊上司孭。記住，做得出色，幕後上司出力最多，但領獎是下屬。這關係不對稱，下屬被上司稱讚，但上司做得怎好，沒有人稱讚。上司跟下屬爭功，是無藥醫的死罪，因此，有殺錯無放過，把功勞留給下屬，不管是否值得。

五、拜拜正能量。近年正能量成為辦公室不可或缺的口號，但這口號只能由下屬喊，如果上司把「正能量」不離口，會引起反感。原因是：「喂，老闆，公司真的有好多問題，請不要以正能量敷衍我們。」最棘手是有些人真的充滿陽光，分分鐘散發正能量，忍住。

六、小心身邊的人。上司發現身邊多了一群人，提防這些人，因為這些是「Yes人」。下屬的一項技能，是告訴上司想聽到的東西，上司當日上位之道，可能就是投其所好。「Yes人」層次遠超過拍馬屁，今時不同往日，拍馬屁也拍得高超。「Yes 人」懂得在適當時候說出最令上司舒服的心聲，上司最需要分辨的，是下屬說什麼，以及更重要的，沒說什麼。

想與下屬維持良好關係，首先不要提「正能量」。（視覺中國）

七、先聽，然後再聽。上司需要用心聆聽，切忌衝動。事情總有兩面，甚至更多面，上司的職責是聆聽下屬的訴求。下屬的要求或者無理，但背後反映什麼，例如下屬欠安全感，聆聽可發掘團隊深層次問題，奈何新手上司把口總快過耳朵。

八、來吧，衝突。衝突的確令人討厭，必定有人不開心，下屬可以選擇避開，上司非但不能避開，更要站在衝突的中央位置。心理學家指，我們怎處理衝突，跟家庭環境有關。有些家庭把不開心的事情埋藏，避得幾耐得幾耐，在這種家庭長大的人，老遠見到衝突便飛奔離開。可以肯定的是，辦公室的炸彈埋藏不了，很快會爆發，力度更勝之前。

新手上司最重要學會求救，不懂的事便要找下屬幫忙。（iStock）

九、關懷。上司眼中最佳員工的背景︰是單身、沒子女、父母不在、活在沒家俬的家、護照在公司、隨時OT、通頂碎料的人。現實生活中，下屬的背景剛相反，家家有本難唸的經，上司唯有顯關懷。

十、救我！新手上司面對的難題又多又攞命，先承認自己應付不來，有事便求救。

上文刊載於第149期《香港01》周報（2019年2月11日）《新手上司生存手冊》，網上標題為編輯重擬。

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