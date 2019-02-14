於二十多年前的年三十晚，變臉家族歷經家變，分離後如何重聚？各人命途不一，又如何踏上變臉路？韋瑞群走過低潮，一度想自殺，在45歲才學變臉，為何他的子女無法在速度和數量超越他？

【變臉家族．上】年三十晚歷經家變 變臉王與子女無形隔閡

（左起）韋飛雄、韋瑞群、韋財雄——由日常裝束，絕對想不到他們是變臉家族成員。（鄭子峰攝）

第三變：窮則思變 終於走上變臉路

子女走上演藝路，並不在韋瑞群計劃之內。

飛雄中學畢業後，當過記者、侍應、助理護士、人事部主任……還是對舞台念念不忘。2002年，22歲的她忽然向韋瑞群說打算辭職，說「想上舞台，想唱歌」。他嚇了一跳：「什麼都不懂，如何表演？」於是立即送她到京劇學院特訓三個月，練好基本功。飛雄天分強，有新老師甚至以為她已學了一年。其後，韋瑞群傳授她變臉技術，打破了傳男不傳女的傳統。

丈夫兼經紀人Ivan形容平日的飛雄又呆又傻，姿勢沒個正形，上台挺直腰板，卻想像不到地靈活變通，「彷彿就成了另一個人，她是天生屬於表演的。」

飛雄在台上身段靈巧，表演尤其大受小朋友歡迎。（鄭子峰攝）

台上一分鐘，台下十年功。「唱做唸打」戲曲表演四手段，排最後的打，22歲去學已經太晚了。父女都嘆，如果飛雄早點去學，今日的成就絕不止於此。

韋瑞群走的路子，與女兒截然不同。變臉快，靠的是硬功夫，得從小抓起。他天分強，年僅12歲就考入廣西評劇團，被派到天津戲劇學校學習。

1960年代初天津海河河畔，隆冬寒風刺骨，每天清晨2點鐘，韋瑞群爬起來，自發到河畔獨自練聲。水邊植着一排排槐樹，他天天偷看一位神秘老師傅練功。怎料被對方發現，喝斥：「小東西，過來！」他坦承想學功夫，老師傅猛地用氣功拍他兩下肩膀，然後離開。韋瑞群百思不得其解，靈機一觸，半夜2點再去河畔。老師傅早就在那裏等着他拜師。五年來起早貪黑練功，還得應付其他早課。有次使勁用手掌一下下插進河邊的石頭，「師傅，痛啊！」師傅着他離開，他偏不，咬緊牙關撐下去。

畢業前追問老師傅姓名和家鄉，老師傅不語，第二日從此不再出現。他暗猜「老人家怕難過」。

變臉王韋瑞群台上光鮮，人後的人生大起大落，卻都憑韌力反彈。（鄭子峰攝）

人前光鮮，人後受罪。「如果你自己不要求自己，那你就落後於人。」韋瑞群性格好強，有着一顆爭勝之心，格外能吃苦，成就了在舞台上的蛻變。熬過壓腿的痛苦，練基本功山虎跳，老師提着木刀抽打動作慢的，他絕少被打；畢業後進了劇團，幾個劇團之間比賽翻觔斗，前一個人翻了40次，他硬是要撐一口氣多翻兩個，摘下桂冠。

別人在背後說他壞話，多難聽的都聽過。開演藝公司時，只有一個人，格外肯搏，氣功、雜技、變衫、魔術都會，有師傅眼紅，揶揄他：「汁都畀你撈埋。」他心想：「我做我的生意，別人來找我，又不是我搶你的，我搏老命，論氣功，我耍七支槍，刺我全身，你做不做到？打碎筷子篤喉嚨，隨時會穿喉嚨椗，打碎玻璃我食落去，你夠不夠膽做？」

離婚後，好不容易重新振作，怎料不久又遇上經濟轉差。不過，身體始終是他的底氣，只要身體還好，他就能東山再起。

一家子變臉的戲服都是手工訂製的，如今已找不到，飛雄這一襲是由京劇服改裝，母親親手加上斗篷，穿了十多年。（鄭子峰攝）

1993年，為了有一項獨門絕活，韋瑞群萌生了學變臉的念頭。他那時45歲，用了半年時間才好不容易搭上線，師傅要求他去四川，一看他的京劇身段，就決意傳授絕活，只教了四張臉，前後用了三天。

回港後，韋瑞群興沖沖地糅合其他技藝，組成一段節目，怎料第一次上舞台就出現失誤，雖然以經驗成功掩飾，卻使他痛定思痛，日夜琢磨了足足一年如何改良，由四張到能一變十幾張，才敢上台表演。結果大受歡迎，其後更屢屢打破世界紀錄，帶起變臉藝術熱潮，人生迎來黃金期。

飛雄學變臉之後，韋瑞群把她帶在身邊，磨練了三五年，怎料一切向好時，竟遭逢巨變。19歲的財雄亦被迫回港，一邊念演藝學院，一邊學變臉。

一跳落去就係咁歹，想起有仔有女，我死了，他們沒面子，怎樣生活呢？別人會議論，老竇是變臉大師，為何突然自殺？ 韋瑞群

第四變：義氣不變 人前人後兩張臉

2006年，韋瑞群在租住的將軍澳59樓單位往下望，「沒家庭，沒事業，有什麼意思？」心念一動，想要跳下去，了結人生。

當時他前往內地投資，於廣西南寧市投資興建娛樂城，簽了文件，並退出一手創立的演藝公司，怎料合作夥伴「有心欺騙」架空他，隱瞞帳目，損失了數百萬，頓時一無所有。

娛樂城沒錢出糧，唯有致電合作十幾年的昔日拍檔求助，想借五萬元，怎料對方支吾拒絕。他想不到對方如此絕情，立刻掛斷電話。

變臉時韋瑞群一身厚重的斗篷，像一身厚重的盔甲。（鄭子峰攝）

這是壓死駱駝的最後一根稻草。「一跳落去就係咁歹，想起有仔有女，我死了，他們沒面子，怎樣生活呢？別人會議論，老竇是變臉大師，為何突然自殺？」他只好忍着。

義氣是韋瑞群的人生信條，他一直以講義氣的父親為榮。國共內戰時期，父親曾經是國民黨軍官，同時為共產黨擔任無間道，卻查明冤獄，偷偷放了好多人離開監獄。去世時，那一場解穢酒擺了三百圍，出席人數達數千，身為兒子，因簽了表演合約，無法送行，成了他人生遺憾。

義氣沒錯，只是世事愈發複雜難測，人人都有兩張臉。多年來朋友要借錢，他二話不說，有的死了，有的擔保借款一去不還，損失數十萬元；任職宋城遊樂場主管時，一手提携的人很多，記得的很少，昔日種種恩怨，他一句「無計」，就哈哈大笑，權當過去了。

他只在好景時出現人前。投資失敗那一段日子，他第一次感受到生存危機，「有苦難言」，誰都不見，「對誰都有戒心，雖然自己被人騙了，也不能說出來，那種憂鬱，無法向子女開口。」當時還要靠女兒照顧生活，他只好強顏歡笑。

飛雄跟在韋瑞群身邊那幾年，知道他輕易信人，形容他「天真，簡單直接」。「只能說自己眼光不夠，幫人沒用心看清一個人。」韋瑞群慨嘆：「好心也是對自己的傷害。」幫過的人不計其數，上過的當也不少，他終究相信善有善報，終會遇貴人：「一生人中，交過不少學費，吃不完的虧，搵唔完的錢，行不完的路，覺得天好公平。上了年紀之後，想開了好多，心情好平靜。」

千帆過後，事業迎來高峰──2007年於中國主辦的「東盟十國會議」上為十國國家領導人獻藝；2008年，一家三口於北京奧運香港區表演亮相，同台變衫變臉；2009年，獲封世界傑出華人；2010年，在台灣電視節目《鑽石夜總會》與女兒一共翻足了102張面譜，締造雙人變臉世界紀錄，同年再破單人71張的世界紀錄。目前的世界紀錄是76張，他曾發下宏願，要變100張臉。現時能變80張，只是仍然籌備中。

鐵甲奇俠的臉譜最難畫，飛雄應旅發局之邀作表演，花了五天到一星期才完成。（鄭子峰攝）

第五變：神奇妙美 韋氏變臉有後人

韋氏變臉「神奇妙美」，不走傳統路線，以華麗的斗篷變臉、握手變臉，以及創新的風格為主。變臉愈多，失誤風險便以幾何級數上升。「我鍾意創新，所以不能停，我要做的，一定做得到。」韋瑞群說。

父女性格相似，一樣好強。2000年代初出道前，韋瑞群安排飛雄到內地劇場試演，觀眾是雜技團老師。飛雄第一次出場，因為緊張，變不走第二張臉，當場灑淚，離開舞台後躲起來飲泣很久。韋瑞群好生安慰，隔了數天，在家裏練功時才跟她說：「現在我們研究吓，哪裏出了問題，哪裏卡住，慢慢解決。」

女子變臉無前例可循，父親走雄壯霸氣風格，看京劇女子身段柔軟，飛雄便走翩若驚鴻的路子，又加入歌唱表演，加上父親指點，漸漸走出自己的路。飛雄當初因為表演失誤灑淚，數年後，韋瑞群卻因她的表演流淚。一次海洋公園表演，飛雄改用西式風格演出，先變臉後變衫，變的是現代衫。韋瑞群當時站在後排，一時感觸，熱淚盈眶，忍不住跑到廁所飲泣，連完場要拍大合照亦錯過了。

飛雄所畫的卡通面譜之一，《芝麻街》的Elmo，難在臉譜凹凸不平。（鄭子峰攝）

藝術永無止境。問子女能否超越他變臉的速度和數量？「肯定不行。」韋瑞群說，他仍然會以數十年經驗，去指導子女每一瞬間的動作。子女另闢蹊徑，飛雄擅長繪畫卡通面譜，如鐵甲奇俠、叮噹等人物，面譜高低不平，難以落筆，為求神似，會花五天到一個星期完成一張。財雄乘着拍紀錄片的機會，也去四川學藝拜師，學習另一派的馬甲變臉。

變臉成了一道線，把三人重新牽在一起。韋瑞群不時偷偷到現場後排觀賞女兒的演出。飛雄有三到五年時間曾隨父親出埠表演，也有約他練習耍槍，在舞台上遇到困難時會自問：「父親會怎樣做？」財雄偶然會隨父親出發，擔當起與外國人溝通的橋樑。

財雄近日出鏡許廷鏗《偽人》MV，演示變臉技藝，用扇子變臉正正是屬於馬甲變臉的手法。

變臉曾被列為國家二級機密，師傅對自己人打開心窗，猶似親人；但面對真實的家庭成員，卻變得毫不坦白。財雄因為拍紀錄片，與父親去了四川兩次，拜訪老師傅時輕鬆對談，卻卡在訪問父親的環節。財雄問不出口，韋瑞群也不願意說得太深。

三人個性相似，都不坦白，只默默去做。韋瑞群寧可「用心挽救，（子女）不想傷我的心，刺我的心，不開心也不想提。」他沒有跟子女提過離婚的談判、被騙的經過、過去種種憂鬱，亦沒提過與十多年拍檔產生分歧的緣由之一，是因為想教子女變臉，組成「三變」，才令他最終離開舊公司。飛雄沒有說去學京劇時，是想藉此了解父親的出身。財雄拍紀錄片的原因之一，也是想修補父子關係。

二十多年前的年三十晚那張紙條，韋瑞群還留着；二人各自鬧着買，那雙五百元的鞋即使氧化了，飛雄還好好留着；百來塊錢一個的四驅車工具盒，財雄也不捨得丟。

台下的韋瑞群與台上截然不同，剛脫下翳焗的頭盔。（鄭子峰攝）

韋瑞群正默默寫劇本，籌備拍電影，以完整呈現他的演藝人生，吐露他未能訴諸於口的經歷。雖然裂口仍在，但飛雄始終為父親自豪。財雄亦慶幸有這個家庭：「若不是一個家族，可能已撐不下去了。」即使遭遇熱潮冷卻，單靠變臉不能維生，三人各有其他工作，他們仍決定一起走這段演藝路。

今年的年三十晚，財雄選擇陪父親奔走，飛雄及時趕來觀看演出。韋瑞群脫下翳焗的戲服，滿頭大汗，更衣房內，一雙兒女為他收拾架生，他退而不休，長居內地，在旺季才回港演出，年初一就得回鄉，再趕去美國表演。晚上11點半，他們登上車，一同踏上歸程。

這一夜歸於不變的平靜，他們不再需要道別。

三人披上傳統四川戲服，搖身一變，成為變臉家族。（鄭子峰攝）

上文節錄自第149期《香港01》周報（2019年２月11日）《變臉家族：人世橫逆 變中有恆》

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