毫無疑問，這是一齣明刀明槍推銷LEGO積木產品的動畫電影，但其實又有什麼動畫電影是不靠副產品來增添利潤（或彌補票房欠佳）？尤其是近年LEGO在產品銷售上出現盈利倒退，為避免重蹈本世紀初險些面臨倒閉的窘境，再來「硬銷」也無可厚非。 撰文：洛高

事實上，兩集《LEGO英雄傳》（The LEGO Movie）若仍只被視為《反斗奇兵》（Toy Story）系列2.0或一齣廣告劇情片，也實低估了它。尤其是《LEGO英雄傳2》（The LEGO Movie 2：The Second Part）除了有迎合小朋友的官能刺激元素外，還有大量戲謔和自嘲，教年輕及成年觀眾捧腹，甚至會令人感觸……這些元素雖說不上創新精奇（Marvel及DC電影中的超級英雄多會經歷黑暗的自我反省時刻），但處理得宜，冷飯一樣可以炒得香！

（注意：以下內容含劇透，如欲離門請按此逃生門）

電影中有大量戲謔和自嘲，教年輕及成年觀眾捧腹。（《LEGO英雄傳2》電影劇照）

筆者作為一個中年男性，當看到片中LEGO世界內的阿墨（Emmet）因被遺忘而不再善良，現實世界的小主人翁Finn（同樣由上一集的小演員Jadon Sand飾演）怎樣與妹妹相處不來而發脾氣，再聽其父（續由Will Ferrell聲演而不現身）把管教子女責任盡量交由太太處理，以免麻煩，再到電影散場時察覺有一位中年觀眾仍呼呼大睡而要靠戲院職員叫醒（或許是他太累或不合口味，與電影質素無關）……統統教筆者覺得，純真的心一旦消失，（尤其是男性）就會感到世界一切乏味和討厭。此片正好給予大家一個警示。

今集的開首其實是延續上集的結局：Finn的妹妹帶同「LEGO Duplo」幼兒系列與哥哥的一套「阿墨LEGO」一起玩，結果在阿墨的世界變成被侵略，縱使他與大夥好友在「末世堡」過生活五年後，仍然受到外星人攻擊。前半部戲份交代阿墨在任何惡劣環境下依然保持天真，堅信「Everything is awesome」（一切都很美妙），結果朋友及紅顏知己蕾絲（Lucy）都嫌他沒有危機意識，終令阿墨的信念開始動搖。

阿墨的信念開始動搖！（《LEGO英雄傳2》電影劇照）

電影前半段節奏有點拖沓，幸好編劇Phil Lord及Christopher Miller的戲謔依然饒有趣味，看到「正義聯盟」人物的窩囊，相對電影公司的另一招牌作《正義聯盟》（Justice League）系列台前幕後出現亂局，亦不失諷刺之意味。LEGO版的Bruce Willis身穿白背心於冷氣槽爬行，並說他非居住在那裏，其實也是挖苦「英雄」形象。新角色Rex登場（與阿墨一樣，皆由Chris Pratt配音）後，故事開始有重要轉折。Rex出場時的自我介紹，其實就是將Chris Pratt近年主演的《七俠蕩寇誌》（The Magnificent Seven）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）及《侏羅紀世界》（Jurassic World）的角色經歷集於一身。

「正義聯盟」人物的窩囊不失諷刺意味。（《LEGO英雄傳2》電影劇照）

電影交代阿墨與蕾絲走進人生谷底，到了一個連自己也不相信的地步，這些都是首集沒有的劇情處理，其實，這也是成長必經的階段。當然，我們也知這類電影不會以悲劇作結，但灰暗的風格仍會令人反思，是否要以虛偽的臉孔逢迎別人？要執着報仇雪恨？還是先問問自己的本性如何？小朋友看着LEGO小人仔的有趣表情與動作時開懷大笑，成年人對某些笑料如「Armageddon」（末日）的真相也會捧腹！不過，電影指涉的潮流文化、舊電影等，部分內容對一眾九十後、千禧一代或許感到陌生，電影模擬動作片經典《虎膽龍威》（Die Hard）的細節，只有中年觀眾明白，才懂得欣賞箇中幽默，何況還有戲謔更冷門的奇洛李維斯（Keanu Reeves）喜劇《阿比和阿弟的冒險》（Bill & Ted's Excellent Adventure）。

電影指涉的潮流文化、舊電影等，部分內容年輕觀眾或許感到陌生。（《LEGO英雄傳2》電影劇照）

戲中的LEGO世界與現實世界大團圓乃意料中事，Finn與妹妹最後當然能夠一起玩不同系列的LEGO，觀眾看畢自然有興趣購買戲中積木。《LEGO英雄傳2》內容豐富，兼備兄妹情、友情、彼此包容、信任等主題。

電影以外，LEGO產品的分類，其實又是另一種標籤，男生玩的可以是一般LEGO，女生則玩專為她們設計的「LEGO Friends」和「LEGO Disney Princess」系列等等，幼兒則有Duplo幼兒系列，除因安全問題（顆粒太細小的積木不適合幼兒玩），「性別定型」也是Lego自設的限制。如果有第三集，且看到時會否有更廣闊的視野。

洛高 為電影廢寢忘餐，靠電影充實人生、細味人生之傳媒人。

上文刊登於第149期《香港01》周報（2019年2月11日），原標題為《《LEGO英雄傳2》品牌行銷範例》，網上標題為編輯重擬。

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