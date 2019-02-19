以《流浪地球》這部電影的水平能表明中國電影已正式進入「科幻元年」嗎？在承先啟後及樹立起點的作用上，客觀地說，《流浪地球》起碼是做到了為科幻電影元年立碑的角色。《紐約時報》的評價是，「在太空探索領域，中國人是後來者，科幻電影方面同樣如此，現在情況發生了變化：中國第一部科幻大製作《流浪地球》顯露端倪，代表中國電影進入嶄新紀元。」起碼足以把它放進世界電影發展地圖上。不要忘記，今年還有像《上海堡壘》、《明日戰記》和《拓星者》等多部中國科幻電影輪番登場。

前文：【流浪地球】科幻片都要有中國特式？愛國之前還須正視電影質素

國產科幻創作簡史

這些後來者可能引發的中國科幻電影潮，都只是表象，更重要是建立產業。原著作者劉慈欣無疑是《流浪地球》的最大賣點之一，他近年在國內外科幻文學界聲名鵲起，使人們對中國科幻作品有了廣泛的關注。值得期待的科幻電影作品，還有劉慈欣早期的長篇科幻小說《三體》和郝景芳的中篇科幻小說《北京折疊》。自晚清的跟風創作到帶中國特色的科幻，這條創作路歷經逾百年。

1902年，幻想科幻救國的梁啓超將法國作家兼天文學家佛琳瑪利安（Camille Flammarion）的科幻小說《世界末日記》（法文原名：《La Fin du Monde》）和凡爾納（Jules Verne）的《兩年假期》（法文原名：《Deux ans de vacances》）由英文版翻譯成中文，並向國內讀者推介。此後魯迅接過這項使命，先後翻譯《月界旅行》、《地底旅行》和《北極探險記》等西方科幻作品。在1949年之後，中國推崇前蘇聯風格的社會主義文學，科幻創作一度停滯，直到「文革」結束。

原著作者劉慈欣（右）認為，寫小說是面對科幻讀者，拍電影卻是面對一般觀眾，內容上的修改在所難免。（視覺中國）

及至上世紀七十年代末至八十年代初，中國科幻文學迎來短暫的春天，享有「中國科幻小說之父」稱譽的鄭文光的《飛向人馬座》和葉永烈的《小靈通漫遊未來》相繼問世；童恩正的《珊瑚島上的死光》更在1980年被改編為內地第一部科幻電影——在中國當代科幻作家韓松看來，以小說而言，「中國科幻元年」即1980年，他認為：「《珊瑚島上的死光》是一部標誌性作品，各方面符合我們想像中的科幻概念：奇觀、科幻的核心技術元素、想像力和情節衝突。」

《珊瑚島上的死光》堪稱為內地第一部科幻電影。（網上圖片）

從翻譯到原創，從文本到電影，現在處於路前端的《流浪地球》及往後來者，都可說是歷史的受益者。但必須強調，移植的幻想並不代表自有，要逐步拓展中國式異想和奇觀世界（文學評論界曾把古代誌怪小說，如穿越劇情作為中式科幻先驅作討論），當然不能只依靠煽情與感性。

所有人都說要打造IP

在科幻創作的新時代轉型下，劉慈欣可說成為當今中國科幻創作的最大IP（Intellectual Property，知識產權）創造者，他還合夥共同研發科幻作品及版權合作的產業，目的是鼓勵更多作品，並有系統地發展成小說電影電視等文化產品。除了大IP的影響力，《流浪地球》這部中國科幻電影「票王」，也依賴資本推動。它有一億多資金來自投資公司「北京文化」，該公司前身為國有企業，依託的是旅遊經濟，此後轉向影視行業，自然是因為看到了業界巨大的前景和利潤。

《流浪地破》的出現，是否意味着中國電影將正式走入「科幻元年」？（電影劇照）

近年來，由於創業市場疲軟，在嚴打稅收前，國內眾多投資人開始將目光瞄準影視行業。圍繞大IP創作則是最常見的出品模式，例如與《流浪地球》同期上映的《瘋狂的外星人》。這種影視投資模式參照佐治魯卡斯創建的光影魔幻公司（Industrial Light & Magic，簡稱ILM），以及推出星球大戰系列和漫威英雄系列的博偉影視公司（Buena Vista Home Entertainment）。看來這些深層次的結構運營，才是真正從外到內不能缺失的基礎。

或許這些荷里活頂級公司為中國投資者帶來的不止是參照楷模，還有數十年來培養出的科幻電影觀眾群——這群體不乏80後和90後，受西方科幻文化影響，對於本土科幻作品有着和球迷一樣的矛盾心理，一方面對本土創作失望，另一方面又渴望驚喜。

圍繞IP創作是內地電影業界常見的出品模式，與《流浪地球》同期上映的《瘋狂的外星人》（圖）正是一例。（視覺中國）

《流浪地球》問世後，產生截然不同的評價，某種程度上是這兩種心態的極端投射。擁有成熟的商業模式和足夠龐大的市場支撐，中國影視產業才漸成規模，並鼓足膽量邁進全新領域。

相對於其他類型，科幻電影堪稱難度高，涉及原創文學、編劇、表演、視覺特效等諸多產業鏈支撐。以此全面考量，中國推出一部成熟的科幻電影，實屬困難。去年影視業曝光的陰陽合同、天價片酬和流量吸金等醜聞，使得廣電總局頒布更嚴厲的監管政策，業界更雪上加霜。不過，當某種名義上升到國家高度，自然獲得更雄厚的支持。因為太空電影本身意味着文化層面的國力、資本和軟實力的綜合博弈，這就是為何冷戰時期，前蘇聯不遺餘力推出塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky）的《星球梭那里斯》（《Solaris》，內地譯《飛向太空》），以回應寇比力克（Stanley Kubrick）的《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）。

太空電影意味着軟實力博弈，冷戰時期前蘇聯推出《星球梭那里斯》回應《2001太空漫遊》。（《2001太空漫遊》電影劇照）

因此，從中美貿易戰的背景去看《流浪地球》，又多了一個宏大的解讀維度。中共十七大報告寫道：「中華民族偉大復興必然伴隨着中華文化繁榮興盛」，強調中國文化以新的姿態和形式走向世界，並形成自己的產品體系。繼動作片後，科幻片無疑是一個嶄新、絕佳的流行突破口。儘管《流浪地球》有聯合政府，強調「人類命運共同體」，精誠合作才會贏得生機，但其核心仍是表達中國式價值觀。影片在大背景中隸屬於國策復興文化的一部分，客觀而言，亦反映中國希望參與國際事務，並渴望走在前沿。

在資本、市場、政策，乃至人民情緒的支持下，以量而言，這幾年國產科幻電影必會迎來集體大爆發，風險就如當年流行古裝軍甲電影。如果一窩蜂出現，反而引致審美疲勞。長路漫漫，真正成熟佳作得經過沉澱。正如對劉慈欣影響深遠的科幻作家亞瑟克拉克（Arthur Clarke）所言：「我從來沒有長大，但從來沒有停止成長。」

上文節錄自第150期《香港01》周報（2019年2月18日）《從〈流浪地球〉大熱說起 「中國科幻元年」真的到來了？》。

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