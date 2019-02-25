《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（下稱《綱要》）全文逾2.7萬字，當中「香港」被提到的次數最多，共有97次，其他三大核心城市澳門、廣州和深圳分別為89次、39次和38次。前海管理局香港事務首席執行官洪為民分析，《綱要》有為城市定位的功能，因為各自特色做好分工，避免同質化競爭和資源錯配，達至互利共贏，香港的定位較其他城市多，代表一份「肯定」。他提到，習近平去年批示國家科研項目經費獲准許「過河」來港資助科研，便是顯示出一個態度，「代表他支持，認可香港的能力。」

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洪為民重申，香港在研發方面有「超前」的潛力，例如「轉數快」快速支付系統（FPS）提供跨行轉帳服務，便是其他電子支付系統未掌握的一環。他強調，特區政府支持「利用創新帶動經濟」的態度最為重要。

特區政府過去支援創科發展時，聚焦具有優勢的四大範疇，即生物科技、人工智能、智慧城市和金融科技。洪為民看好生物科技與生物製藥，「香港很適合做生物製藥。第一，我們有人才，第二我們有信心，全世界對香港生產出來的藥品有信心，香港本來的醫療體系便有優勢。」中國科學院院士、香港大學城市規劃及設計系講座教授葉嘉安亦提到，生物科技與醫療產業是很大的市場，而香港擁有優勢與潛力。

生物製藥是其中一項大灣區要發展的重點產業，而香港在其中具有技術及獲國際信任的優勢。（資料圖片／路透社）

至於香港的固有優勢，洪為民認為《綱要》中亦顯示出中央政府的重視。他舉例指，在「建設世界級機場群」方面，提到「鞏固提升」香港國際航空樞紐「地位」；「提升」廣州和深圳機場國際樞紐「競爭力」；「增強」澳門、珠海等機場「功能」。他在言談間刻意加重每句的動詞及名詞力度，「不同的說法，其實就是可以區分主次的差別。」

《綱要》第四章寫道，建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系，支持粵港澳企業、高校、科研院所共建高水平的協同創新平台，推動科技成果轉化。作為年資三十年的IT人，洪為民語帶興奮地說，「我認為這是十分重要的一樣東西，很高興中央認識到這一點，是一個轉變。」他解釋，產學研合作是本港面對的問題，香港只有學（教育）與研（科研），沒有什麼產（生產），因為本港的產業在於金融、貿易，而非製造業，「如果要研發一些和製造業有關的技術，不是新的產品，還是利用科技改善製造業的流程，例如機械人、人工智能等工業4.0，香港沒有『產』，怎樣做呢？」

香港只有教育與科研，沒有什麼產。（資料圖片／視覺中國）

洪為民續指，事實上產學研合作也是內地的弱項及短板，香港每十個研發只有一個能成為產品，內地科研的成果轉化率也只有8%，「原因十分簡單，因為大學和生產連結得不夠多，加上我們的『產』還沒有到一個程度，可以做創新科技的東西。」

對於《綱要》提出加強產學研深度融合，洪為民說，隨着近十年深圳、東莞的轉型，大灣區已經有大大小小的科技企業，例如華為、大疆，生態圈已經形成，發展產學研順理成章。他相信，大灣區的特色在於城市群內部已不是簡單的產業上、中、下游的分工，而是利用地域之近、交通之便，形成融合的產業鏈，而香港在產業鏈中可扮演多個重要角色：基礎科研、外觀設計、風險資本、貿易融資、物流、保險配套等。

香港在產業鏈中可扮演多個重要角色，如物流等。（梁銘康攝）

積極參與 令規劃藍圖變「施工圖」

《綱要》已擺在眼前，未來關鍵在於落實。香港能否把握機遇，仍視乎政府的實際理解與執行。國家發改委地區經濟司司長郭蘭峰日前在宣講會上表示，《綱要》是指導當前工作的基礎性文件，下一步是將這個規劃藍圖變成「施工圖」、「實景圖」。

「香港可自行決定做不做、點樣做、做得幾快。」政制及內地事務局局長聶德權在《綱要》出台時如是說。的確，《綱要》屬指導性質，各個城市發展仍取決於自身取態及配套。香港中文大學香港亞太研究所城市與區域發展研究中心主任沈建法直言，對香港來說，如何參與是很複雜的問題，「不是很簡單把大門打開就好了」。他解釋，大灣區發展由中央政府推動，特區政府可積極參與，但卻欠缺經驗，而這種「水土不服」，是「一國兩制」下必然出現的問題。

聶德權回應《綱要》時表示「香港可自行決定做不做、點樣做、做得幾快。」（林若勤攝）

香港與內地各有不同的社會制度、行政架構和司法系統，若要實現透過區域雙向開放、建設世界級城市群的目標，還要各城市攜手克服不少技術性問題。但無論如何，隨大灣區規劃正式上馬，諸如港深同城化等具體制度規劃如箭在弦，若社會繼續以敵對態度面對，只是等同自己放棄規劃香港未來的權力，並將發展方向拱手交由他人決定。

上文節錄自第151期《香港01》周報（2019年2月25日）《「極點帶動」成解讀大灣區關鍵 《綱要》之下探索香港「點做」》。

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