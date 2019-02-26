【華為風波】避談政治回歸商業　接納華為乃應有之理

過去一周，華為創辦人任正非一改過去溫文形象，透過媒體放出不少狠話。他對英國廣播公司（BBC）記者說，「西方不亮還有東方亮，這個世界離不開我們。」接着，英國、新西蘭及德國紛紛調整立場，表示願意在保證安全的情況下，接納華為作為5G供應商。北京政府是否「背後發功」尚不得而知，但正如任正非所言，歐美國家轉軚的根本原因在於「離不開我們」。 上周一（2月18日），英國政府機構表示華為5G設備的安全風險可被管控，等同向華為設備開綠燈。認為華為產品「安全風險可控」的報告來自英國國家網絡安全中心（NCSC），NCSC隸屬英國政府情報體系，其報告將呈交至文化、媒體和體育部門，在今後作為華為安全評估的一部分。

NCSC高級官員接着在上周三（2月20日）表示，英國並未掌握華為從事惡意活動的證據，美國對中國可能利用華為從事間諜活動的指控並不準確。NCSC作為軍情體系一部分，在安全問題上極為嚴謹，今次做出如此評估，華為通過安全審查應不是問題。NCSC主管馬丁（Ciaran Martin）雖然表示政府未作出最後決定，但證實未發現華為設備的安全風險，又指英國對華為的審核可謂世上最嚴謹，認為當局可以管控相關安全風險。

英國開放綠燈後，與其關係密切的新西蘭隨即改變立場。早前，新西蘭政府通訊安全局（GCSB）曾以「嚴重安全風險」為由，禁止該國最大電信公司Spark使用華為提供的5G通訊設備。但新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）上周二（2月19日）卻對外表示：「政府正與Spark討論如何消除風險，華為從來沒有被排除。」除此之外，德國也改變口風，稱在5G網絡建設上，政府並未排除任何科技企業。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）上周二（2月19日）對外表示：「華為從來沒有被排除。」（路透社）

英紐德轉軚 挫美「施壓戰略」

撇除NCSC的報告，英國政府雖然並未就「完全禁止華為」明確表態，但過去一年卻透過各種方式限制華為在英國的活動。去年12月，英國最大電訊商英國電訊集團（BT Group）收到政府指示，宣布將華為產品由其現有3G及4G網絡核心設備中移除，這一決定並不影響主通訊網絡，只針對英國部署、在天災戰爭等情況下啟用的「緊急網絡服務系統」。

與英國同屬「五眼聯盟」的新西蘭，當初打壓華為的手段更凌厲。去年11月，新西蘭情報機構向國內電訊商發出指引，以「重大的國家安全風險」為由，禁止華為參與5G網絡建設投標。政府更否決了Spark關於使用華為5G網絡的方案。由於中國是新西蘭最主要貿易夥伴，佔其進出口份額三成之多，不少當地政治人物擔心出頭行為將「遭到中國報復」，更有人將中國赴新西蘭留學人數下降視為中國的「報復行為」。因此，英國反轉立場的舉措，頓時令「喊打喊殺」的新西蘭有些尷尬。

美國呼籲盟友抵制華為設備，但英國、德國、新西蘭等國近日對封鎖華為的態度有所轉變。（視覺中國）

作為與美國具備「特殊關係」的西方盟友，英國的舉動一直受各國關注。一方面，即將面對脫歐震盪的英國，若再因華為風波與北京交惡，無疑雪上加霜；另一方面，英國是美國「最忠實的盟友」之一，若英國打響「在符合安全條件情況下接受華為」的第一炮，其他國家勢必仿效。不過，相比起倫敦政府一直以來的隱晦，新西蘭如今想要回頭，似乎需要更高的「倒車技巧」。

從英國到新西蘭，對華為態度最為強硬的「五眼聯盟」中已有兩員放軟身段。原本在此事上與美國有芥蒂的德國當然也轉變立場。畢竟，美國向各國施壓也是以潛在安全危機作為理由，若英國能制定出「管控安全風險的措施」，則是最合適的脫套方式，其他國家照做便是。美國的「施壓戰略」可謂遭受重大挫折。

技術價格佔優 華為極具吸引力

對大部分歐洲及大洋洲國家而言，電訊商選擇設備時大多出於純商業考慮，政府只有出於國安考慮的「禁制權」，並無「決定權」，而大部分企業也將基於商業利益作出最優考慮。在此基礎上，發出禁令不但會令這些國家與中國關係受損，也損害了通訊公司的利益。

以處於風口浪尖的英國為例，儘管早前華為被勒令撤出該國經濟通訊網絡，但日常通訊業務卻不受影響。除英國電訊外，三家主要電訊企業O2、EE及Vodafone不僅已採購，甚至開始測試華為通訊設備；李嘉誠旗下的3UK亦已和華為達成20億英鎊的採購協議。政府若不開綠燈，勢必遭遇經濟損失。

除英國電訊外，三家主要電訊企業O2、EE及Vodafone不僅已採購，甚至開始測試華為通訊設備；李嘉誠旗下的3UK亦已和華為達成20億英鎊的採購協議。（路透社）

另外，華為對在尚未佈建5G網絡的國家也具強大吸引力。由於技術上的優勢，此前制定5G標準時，華為與美國高通（Qualcomm）幾乎各自囊括半壁江山，令其毋須再像3G和4G時代一樣，向愛立信、摩托羅拉等企業付出高昂專利費。加之同樣制定5G標準的高通並不生產通訊設備，華為是當下唯一提供設備的標準制定者，價格優勢更為明顯。

與此同時，其競爭者諾基亞、愛立信雖已完成商用研究，但在可靠性測試等領域仍落後華為。

華為最為商界讚譽的，是其高效的售後服務。這一名聲最早在中亞、非洲等發展中國家打響。華為以其龐大的外派工程師隊伍，在非洲各地駐點，保證設備出現問題時可「隨傳隨到」，而競爭對手則需多於一周的應變期。進入發達國家市場後，華為亦以高薪招募當地工程師，維持類似的服務效率，從而樹立口碑。

2018年，華為在歐洲通訊設備市佔率已近40%，甩開「土生土長」的愛立信及諾基亞，證明其商業價值。與此同時，華為每年投入研發資金高達150億美元，超過中國BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）三大互聯網巨頭總和，也比諾基亞及愛立信兩大對手相加還要多。對西方通訊商來說，盡早選購華為產品也是對其未來商業前景的認可。如今各國轉向，與其說是「對中國釋放善意」，不如說是「回歸商業邏輯」的正常決定。

同為北歐電訊老大哥的愛立信，1876年創立伊始已是靠製造通訊器材起家，業務由瑞典首都斯德哥爾摩一直向外拓展。（VCG）

美國粗疏施壓惹盟友反感

去年7月，中國最大通訊企業中國移動宣布與諾基亞達成10億歐元的5G框架協議，在工業領域提供設備和技術支持。消息一出，國內輿論便傳來批評聲浪：「當歐美國家打壓華為時，為何作為國企的中移動卻將訂單給了諾基亞？」這樣的決定自然有商業考慮，諾基亞在5G工業網上具技術優勢，且早前中移動4G網絡由諾基亞主導，由其提供升級服務符合成本效益。不過，中移動作為國企，此番決定亦具政治考慮：既然中國並無對歐洲企業關上大門，歐洲自然也不該打壓華為。

建設5G網絡須在升級舊設備及新建基站兩方面齊頭並進。當下，中國盡量做到雨露均霑，升級工作主要由熟悉舊設備的外國廠商完成，新建基站則大部分交給華為及中興兩大通訊商。合併來看，如今華為及中興只佔國內55%的5G設備市場，餘下45%仍由以歐洲企業為主的外商共享。

華為及中興佔據國內55%的5G設備市場，餘下45%仍由以歐洲企業為主的外商共享。（視覺中國）

北京的善意，某種程度上將西方國家對美國施壓的反感放大。一直以來美國奉行「胡蘿蔔+大棒」策略，早年為防止西歐國家向蘇聯靠攏，不惜出動重金，落實「馬歇爾計劃」；為支持歐洲國家配合美國全球戰略，更長期默許盟友維持低軍費，「搭便車」維護國家安全。

不過，現任總統特朗普上台後，高調推行「美國優先」的外交路線，日益破壞與盟友間的互信，難逃離心離德的命運。

無論是早前透過外交和情報體系施壓，或是如今美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）走訪各國，以駐軍、關稅等問題施壓，對於歐洲各國政府、電訊商來說，美國只是重申戰略要求，卻沒有如以往給出實在的補償措施。這樣粗疏的施壓手段，難以成事。

或許在特朗普及其國安團隊看來，過去數年奧巴馬政府太過「縱容盟友」，認為憑藉美國強大的國力，單有棍棒已足以令一眾國家屈服。今次的華為風波，該會令特朗普了解奧巴馬等前任總統的「難處」，不再為自己幼稚的外交理念沾沾自喜。特朗普若真想在任內留下「捍衛美國通訊科技優勢」的美名，不如多作正向思考，將資源投入美國科企，在未來與華為上演一場「君子對決」。

上文節錄自第151期《香港01》周報（2019年2月25日）《避談政治 回歸商業 接納華為乃應有之理》。

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